Gakkenの「学び」ノウハウが詰まった新境地！　知的好奇心を刺激する読み切りまんが3作品を同時発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年5月31日に『デジタルナイトクエスト』『馬子と守屋』『メンダコメンタン ヤバイ！深海モンスターズ』の3作品を、電子コミックで発売いたしました。

■まんがを楽しく読むうちに、自然と知識が身につく

どの作品も、子どもたちが「面白そう」と手に取り、物語を楽しむうちに自然と知識が深まるよう、ストーリー・キャラクター・ビジュアルまで丁寧に設計されています。

単なる情報の詰め込みではなく、物語や登場人物を通して、気づけば知識が身についている……そんな「エンタメ×学び」の新感覚まんがです。

■個性豊かなテーマで、子どもたちの知的好奇心を刺激！

同時発売となる3作品は、それぞれ異なるジャンルをテーマに、子どもたちの多様な興味に対応しています。

『デジタルナイトクエスト』 作：たぬ川にくQ

【あらすじ】

正義の心を持つ少年・ライオが迷い込んだのは、なんとスマホの中の世界！？

ひょんなことから、ネットのトラブルからみんなを守る「デジタルクエスト」に参加することになったライオは、「デジタルナイト」として、ネットの世界で巻き起こる事件に立ち向かいます。

ネット上のピンチに巻き込まれた友達を救うことはできるのか！？

物語を追いかけながら、近年ニュースでも話題になるネットの危険やルールなど、現代の子どもたちに欠かせないネットリテラシーを楽しく学べる学習まんがです。

『馬子と守屋』 作：雀カップ

【あらすじ】

古墳時代に、大陸から日本へと持ち込まれた仏教。

その受け入れをめぐり、仏教導入を進める崇仏派と、古来の信仰を重んじて反対する廃仏派の対立は深まり、やがて「丁未（ていび）の乱」へ――。本作は、その少し前を描く物語です。

若き蘇我馬子と物部守屋の出会いが、歴史を動かす大きなうねりの始まりに。

「実はこんな出会いだったのかも？」と想像がふくらむ展開で、仏教伝来をはじめとする日本史の流れと背景が、物語の中で自然と理解できる学習まんがです。

生き生きとしたキャラクター描写も見どころのひとつ！

『メンダコメンタン ヤバイ！深海モンスターズ』 作：ふくおかたつろう

【あらすじ】

深海は、ツッコミどころ満載！

海の底にすむ深海生物、メンダコのメンタンが、知られざる深海のヘンテコな生き物たちに、ツッコミまくる学習まんが。

深海モンスターズファイル1匹目は、「アクマオニアンコウ」。

名前だけ聞くと危険度MAXで近寄りがたいけど……。

実は「こわい」どころか、思わずツッコミたくなる秘密がいっぱい！？

メンタンと一緒に、深海の魅力を笑って学べる、深海生物好き必見の作品！

■総ルビだから、子どもも安心して読める！

これらの作品は、テーマ選びに加え、総ルビやコマ割りなどの工夫で、子どもも安心して読める、わかりやすい学びを実現しています。どんどん読み進めたくなる構成で、子どもの「知りたい」「学びたい」という気持ちに寄り添います。

▲『馬子と守屋』▲『メンダコメンタン ヤバイ！深海モンスターズ』

［商品概要］

■『デジタルナイトクエスト』

作：たぬ川にくQ

定価：165円（税込）

発売日：2026年5月31日

ISBN：978-4-05-923970-3

発行所：株式会社 Gakken

【本書のご購入はコチラ】

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H38YJWZY

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/770239bcd73539b1a02d132fe3d2b9f2/

・シーモア：https://www.cmoa.jp/title/364246/

・ebook：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/985231/A006817068/

■『馬子と守屋』

作：雀カップ

定価：165円（税込）

発売日：2026年5月31日

ISBN：978-4-05-923971-0

発行所：株式会社 Gakken

【本書のご購入はコチラ】

・Kindle：https://amzn.asia/d/07ggsbcw

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/db499c926534368583d4fc745d74134d/

・シーモア：https://www.cmoa.jp/title/364247/

・ebook：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/985226/A006817063/

■『メンダコメンタン ヤバイ！深海モンスターズ』

作：ふくおかたつろう

定価：165円（税込）

発売日：2026年5月31日

ISBN：978-4-05-923969-7

発行所：株式会社 Gakken

【本書のご購入はコチラ】

・Kindle：https://amzn.asia/d/05TLXrWQ

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/ce557cfb572f3499b91f05f998a0c495/

・シーモア：https://www.cmoa.jp/title/364245/

・ebook：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/985232/

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開