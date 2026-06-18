更年期専門オンライン診療プラットフォーム「MYLILY（マイリリー）」人間ドック・健診予約サイト「MRSO.jp」との業務提携を開始

株式会社MYLILY

更年期専門オンライン診療プラットフォームを運営する株式会社MYLILY（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：山田真愛、旧社名：株式会社My Fit、以下「MYLILY」）は、マーソ株式会社（本社：東京都、代表取締役社長CEO：西野恒五郎、以下「マーソ」）と業務提携し、同社が運営する人間ドック・健診予約サイト「MRSO.jp(https://www.mrso.jp/)」との連携を開始したことをお知らせいたします。

本提携により、MYLILYユーザーはプラットフォーム上からMRSO.jpを経由して、全国の人間ドック・健診機関の予約が可能となります。これにより、MYLILYが更年期症状の治療にとどまらず、更年期世代の女性の健康全般を継続的にサポートする総合ヘルスケアプラットフォームへ進化する第一歩となります。

提携の背景

厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」によると、女性のがん検診受診率は乳がん（40～69歳）47.4%、子宮頸がん（20～69歳）43.6%にとどまり、いずれも国の目標である60%を下回っています（※1）。更年期を迎える女性にとって、オンライン診療による日常的な体調管理と、定期的な健康診断による健康状態の把握は、どちらも欠かせない要素です。

「MYLILYを2回以上利用している方を対象とした当社アンケート調査（※2）」では、MYLILY利用前と比較して『がん検診受診への意識が高まった』と44.4%が回答しました。

一方で、『どの健診機関を選べばよいかわからない』『お住まいの地域でがん検診を受けられる場所を知りたい』との声も多く、診療と健診・がん検診の動線が分断されている実態が浮かび上がりました。

MYLILYはこれまで、更年期に悩む女性と専門医をつなぐオンライン診療プラットフォームとして、MYLILY提携クリニックの産婦人科専門医によるオンライン診療を通じ、全国の更年期世代に診療機会を届けてまいりました。

この度の業務提携により国内最大級の人間ドック・健診予約サイト「MRSO.jp」と連携し、オンライン診療にとどまらず、お住まいの地域で対面の健診予約にもアクセスできる環境を構築することで、さらなる予防医療の実現を推進してまいります。

提携の概要

MYLILYプラットフォーム上から、MRSO.jpを経由して全国の人間ドック・がん検診を含む各種健診・検診プログラムの予約が可能となります。

専門医によるオンライン診療と、お住まいの地域での対面健診を、MYLILYプラットフォーム上からシームレスに利用可能となります。

コメント

マーソ株式会社 代表取締役社長CEO 西野恒五郎氏

マーソ株式会社は、『予防医療 × テクノロジー』を事業の核に据え、MRSO.jpを通じて全国の医療機関と利用者をつなぎ、健康寿命の延伸に取り組んでまいりました。健診の重要性が広く認知されつつある一方で、忙しさや医療機関選びの難しさから、実際の受診に至らない方が少なくないことも課題です。今回のMYLILYとの業務提携により、日常的に更年期の健康管理に取り組む方々が、信頼するかかりつけの専門医を通じて健診を予約できる新たな導線を構築します。オンライン診療と対面健診を連携させることで、予防医療への意識向上およびがん検診受診率の向上に寄与し、両社の強みを活かして女性の健康寿命の延伸を支えてまいります。

株式会社MYLILY 代表取締役CEO 山田真愛

MYLILYは創業当初から、更年期症状の治療と並行して、がん検診をはじめとする定期健診の受診機会の拡大を、事業の重要な柱として構想してまいりました。日々の不調を和らげるだけでなく、早期発見の機会を広げること--それが私たちの考える『真の予防医療』です。今回のMRSO.jpとの連携は、創業期から描いてきたこの構想を具現化する大きな一歩です。MYLILYを、更年期症状の治療にとどまらず、更年期世代の女性の健康を継続的にサポートする総合ヘルスケアプラットフォームへと進化させてまいります。一人でも多くの方に、受診機会の選択肢を広げ、更年期を前向きに過ごしていただける環境をつくっていきたいと考えています。

今後の展望

MYLILYは、更年期症状の治療にとどまらない、更年期世代の女性の健康全般を支える総合ヘルスケアプラットフォームへと発展いたします。この度の健診連携を皮切りに、予防医療、生活習慣支援、メンタルヘルスなど、更年期女性のQOL向上に資する領域でパートナー連携を拡大し、自らの健康を主体的に選択できる社会の実現を目指します。

■「MYLILY（マイリリー）」について

MYLILY（マイリリー）は、「更年期の過ごし方は、変えられる。」を理念に掲げる、保険適用の更年期専門オンライン診療プラットフォームです。LINEで診療予約から処方まで完結し、平日・土日を問わず22時まで、更年期を熟知した女性産婦人科医による診察を受けることができます。

当日予約・当日診療が可能。最短翌日で処方薬がポストに届きます。2026年4月より更年期障害の治療に加え、プレ更年期・月経管理・美容・体重増加・脂肪燃焼ケア・セクシャルヘルスなど、更年期女性の多様な健康課題に包括的に対応するオンライン診療プラットフォームへと進化しました。

■サービスサイト：https://mylily.jp/

・令和5年3月に行われた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の一部改訂にもとづき、初診の場合、一定の条件を満たした方が利用できます。（https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001233217.pdf(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001233217.pdf)）

・「MYLILY（マイリリー）」は医療機関とユーザーをつなぐプラットフォームです。

・美容・体重増加・脂肪燃焼ケア・セクシャルヘルスなどはご診療内容により、自由診療となります。

■「MRSO.jp」について

MRSO.jp（マーソ）は、マーソ株式会社が運営する国内最大級の人間ドック・健診予約サイトです。全国の健診機関の予約をオンラインで一括して行うことができ、ご利用者は検査内容や地域、費用などの条件から最適な健診プランを比較・選択できます。

■公式サイト：https://www.mrso.jp/

株式会社MYLILYについて

株式会社MYLILYは「健康を後回しにしない社会をつくる」をビジョンに掲げ、実現のため日々挑戦をしております。当社は、更年期専門オンライン診療プラットフォーム「MYLILY（マイリリー）」の開発・提供を中心に、提携医療機関のDX支援および事務支援を行い、テクノロジーの力で更年期医療における体験向上の実現を目指しています。更年期特有の不調へのアクセスのハードルを下げることで、未治療期間を短縮し、早期発見と適切なタイミングでの医療介入に貢献しております。女性のQOL向上と働く世代の生産性維持を支援し、誰もが自分らしい選択ができるよう、更年期の過ごし方を変えていきます。

受賞・選出歴：Forbes「30 Under 30 Asia 2026（ソーシャルインパクト部門）」選出、Forbes「Next IMPACT 30 2026」選出、Forbes「Next 100 2025」選出、経済界「GOLDEN PITCH 2024」審査員特別賞、IMPACT STARTUP PITCH 三井住友フィナンシャルグループ賞 など。

- 社名：株式会社MYLILY- 代表者：代表取締役CEO 山田真愛- 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階- 設立：2021年3月- コーポレートサイト：https://corp.mylily.jp/- サービスサイト：https://mylily.jp/

※1) 出典：厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」（国立がん研究センター集計） がん検診受診率（過去2年間）：乳がん（40～69歳）47.4%／子宮頸がん（20～69歳）43.6%／国の目標60%（第4期がん対策推進基本計画） https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/screening/screening.html

※2) 当社調査。調査対象：MYLILYを2回以上利用し、再診問診票（Q1）に回答した患者。有効回答数243件（診療回数2～9回）。調査時期：2026年5月～6月。設問「MYLILY利用前と比較して、がん検診受診への意識は変化しましたか」に対し「高まった」と回答した割合。本調査は当社による自社調査であり、利用者の主観に基づく回答です。