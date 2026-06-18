「副業でも、顧問でも、AIでもない」社長の″右腕″だけを集める審査制マッチング「右腕ダイレクト」、本格ローンチに先立ちβ版検証パートナー企業10社を募集

株式会社NEXTSTAN



株式会社NEXTSTAN（本社:東京都渋谷区、代表取締役:鈴木 彬）は、社長の"右腕"となる独立プロ人材と直接出会える会員制マッチングプラットフォーム「右腕ダイレクト」（https://migiudedirect.com (https://migiudedirect.com/)）の本格ローンチ（2027年1月予定）に先立ち、β版の検証パートナーとなる企業10社を募集します。期間中の利用は無料。代表・鈴木が直接面談のうえ、経営課題と思想に合う独立プロとの面談機会をつくり、サービス設計への率直な意見を求めます。

■ 経営の中核を担う人材は、採用では獲りにくい



事業を次の段階へ進めるには、社長の隣で経営の議論ができ、実行まで担う人材が要る。だが、このクラスを正社員の幹部として採用するのは、現実には難しい。



幹部クラスの人材には、相応の報酬を提示しなければ振り向いてもらえない。エージェント経由なら、年収の3割を超える紹介手数料がかかる。それだけ投じても、入社してみるまで本当に合うかは分からず、合わなかったときに重い固定費とポジションだけが残る。



一方で、副業人材は平日日中に動きにくく、顧問は助言が中心で実行までは担わない。AIは情報整理には役立つが、取引先との関係づくりや、社長の想いと事業の背景を踏まえた判断は、人にしか担えない。



残る選択肢は、経営の中核に入れる外部のプロ人材だ。右腕ダイレクトは、求人票では伝わらない社長の思想・事業課題・熱量を起点に、審査を通過した独立プロ人材と直接つながる会員制マッチングプラットフォームである。運営は仲介を行わず、出会いの場を提供する。面談後は社長とプロ人材の直接契約となり、運営が報酬に介在することはない。

■ では、どんな人が登録しているのか

運営代表の鈴木が、一人ひとりと面談を重ねて選んでいる登録者の中から、3人を挙げる（いずれも本人の了承を得て、特定されない形で記載）。

O氏 「胸ぐらを掴んで、引きずり出すくらいの感覚で使ってくれ」と言う人。

20代の頃は、趣味のバンドのために定時で上がることしか考えていなかったという。両立で体を壊して休職し、「キャリアは終わったかもしれない」と思った時期から、月に20冊の本を読んで這い上がり、数年で事業責任者を任されるまでになった。掲げる信念は揺るがない。「無能など存在しない。人の可能性を拓けない組織や社会があるだけだ」。関わり方も評論ではなく実行だ。会議が回らなければ自分で進行を握り、社内にAIが要ればシステムを自分で組む。外部の先生として丁寧に扱われ、遠慮される関係を、彼は最も嫌う。

S氏 リスケ中のバンクミーティングに、コンサルは普通、同席しない。

20代のとき、父が病に倒れ、傾いた家業の経営を引き受けた女性がいる。何度も辞めたいと思いながら会社を立て直し、最後は大手への売却で従業員の雇用を守った。以来、事業承継と再生の現場に入り続けている。流儀は「逃げないこと」。リスケ中の会社のバンクミーティングに、彼女は社長が現況を説明できるよう台本まで用意して同席し、重要な論点が抜けそうになれば口を挟む。目指すのは、社長を依存させる先生ではなく、いずれ自分がいなくても会社が回る状態をつくる「番頭」だ。



Y氏 「代表をやってほしい、株も渡す」その申し出を、断った人。

ヘッドハンティング大手、ベンチャーキャピタル、上場企業の事業責任者。三つの世界を渡ってきた30代男性は、上場後に代表就任と株式の追加付与を打診され、断って退任した。「これに自分のビジネス人生のほとんどを捧げられるか、と考えたとき、迷いが出た。本気になれないなら、受けるべきじゃない」。スカウトを送るだけの採用代行のような「誰でもできる関わり方」は受けない一方、土日のカスタマー対応に自分で入り、テレアポも代行に任せる前に自分で20件かける。経営の中核に入るなら、現場の解像度から取りにいく人だ。

こうした人材は、副業プラットフォームにもエージェントにも、そもそも登録しない。仕事は人づてと口コミで埋まっていくからだ。だから求人サイトを探しても、出てこない。

それでも彼らが右腕ダイレクトには登録するのは、中抜きをしないこと、そして思想と価値観でつなぐという考え方に共感するからだ。



■ だから、あえて「落とす」

右腕ダイレクトは、登録を希望するプロ人材の多くを、あえて通さない。見るのはスキルの有無だけではなく、「社長と同じ目線で、平日日中から本気で動けるか」。集まるのは会社員の副業人材ではなく、独立して自らの看板で勝負してきた実務家だけだ。COO／CFO／CMO／CSO・BizDev／CTO・PM、いずれも審査制で、エージェントや副業プラットフォームには通常出てこない層が中心となる。

■ なぜ、β版の検証パートナーを募るのか

右腕ダイレクトが試みているのは、スキル条件の照合ではなく、経営者の思想・課題・熱量を起点にした「思想マッチング」である。この精度は、机上では上がらない。実際の経営者に使ってもらい、「ここが違う」と言ってもらうことでしか磨けない。そこで本格ローンチに先立ち、検証パートナーとして企業10社を募集する。

- 対象:独立プロ人材との面談を希望し、サービスへの率直な意見をくれる経営者・企業- 費用:本格ローンチ（2027年1月予定）まで無料。ローンチ後の料金は、β版での検証を踏まえて決定する- 内容:代表・鈴木が直接面談し、経営課題を伺った上で、課題と思想に合う独立プロとの面談機会をつくる

■ ご利用の流れ

- ヒアリング ： 経営課題と、求める右腕像を伺う- レコメンド ： 課題と思想に合う独立プロをご案内する- 面談 ：社長とプロ人材が直接対話する 直接契約 -- 直接契約：双方が合意すれば、そのまま直接契約へ。右腕ダイレクトは介在しない

■ お申し込み

企業向けページ：https://migiudedirect.com/company

ページ内の「相談する／登録する」よりお申し込みください。

■ 会社概要

社名:株式会社NEXTSTAN

代表取締役:鈴木 彬

事業内容:プロ経営人材マッチングプラットフォーム「右腕ダイレクト」の運営、経営支援事業

サービスサイト：https://migiudedirect.com(https://migiudedirect.com/)

所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目29番4号 原宿Komiyaビル

設立:2024年

構想の背景はこちらも是非ご覧ください

「右腕ダイレクト」に込めた想い： https://migiudedirect.com/about