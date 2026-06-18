【札幌展 初開催】第1回 営業・マーケDXPO札幌′26 売上アップ・販売促進・DX推進のための展示会
展示会名：第1回 営業・マーケDXPO札幌’26
公式サイト：https://fox.dxpo.jp/sapporo/sales/
会期：2026年7月2日(木)・3日(金) 会場：アクセスサッポロ 大展示場
主催：ブティックス(株)
展示会事業、M&A仲介事業を展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、7月2日(木)・3日(金)の2日間 「第1回 営業・マーケDXPO札幌’26」をアクセスサッポロにて盛大に初開催する。来場対象者は、DX推進に課題を持つ経営層に加え、営業、マーケティング、Web担当、集客・販促・PR担当・コールセンター部門の方々である。
営業・マーケ部門の皆様必聴の専門セミナーを総計16セッション開催！
本展では、業界の有識者を講師に迎えた「専門セミナー」も同時開催する。マーケティングコースでは、ハッピーステート(株) 代表取締役 上田寿明氏が、生成AIとWebマーケティングを組み合わせ、売り上げ向上につなげる実践的な手法について紹介、また営業コースでは、25年間で500社以上の企業研修を手がけてきた(株)青山プロダクション 代表取締役 青山夕香氏が、生成AIを活用した営業力強化・業務効率化の方法とリスクマネジメントについて解説するなど、営業・マーケティング部門をはじめ、売上アップ・生産性向上を目指す経営者必聴のセミナーが多数開催される。
営業・マーケDXPO札幌’26 出展製品・サービス（一部抜粋）
このほかにも、売上アップ・販売促進・DX推進のための製品・サービスが多数出展！
詳細は公式HP ：https://fox.dxpo.jp/sapporo/sales
<本リリース・本展に関するお問合せ先>
ブティックス(株)内 DXPO事務局
〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（受付11階）
TEL：03-6809-4451 E-mail：info@dxpo.jp
＜取材のお申込み＞
https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi
＜来場事前登録（無料）・セミナーのお申込み 公式HPへ＞
https://fox.dxpo.jp/sapporo/sales/