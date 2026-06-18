【札幌展 初開催】第1回 営業・マーケDXPO札幌′26 売上アップ・販売促進・DX推進のための展示会

ブティックス株式会社

展示会名：第1回 営業・マーケDXPO札幌’26

公式サイト：https://fox.dxpo.jp/sapporo/sales/

会期：2026年7月2日(木)・3日(金) 会場：アクセスサッポロ 大展示場

主催：ブティックス(株)

展示会事業、M&A仲介事業を展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、7月2日(木)・3日(金)の2日間 「第1回 営業・マーケDXPO札幌’26」をアクセスサッポロにて盛大に初開催する。来場対象者は、DX推進に課題を持つ経営層に加え、営業、マーケティング、Web担当、集客・販促・PR担当・コールセンター部門の方々である。

営業・マーケ部門の皆様必聴の専門セミナーを総計16セッション開催！

本展では、業界の有識者を講師に迎えた「専門セミナー」も同時開催する。マーケティングコースでは、ハッピーステート(株) 代表取締役 上田寿明氏が、生成AIとWebマーケティングを組み合わせ、売り上げ向上につなげる実践的な手法について紹介、また営業コースでは、25年間で500社以上の企業研修を手がけてきた(株)青山プロダクション 代表取締役 青山夕香氏が、生成AIを活用した営業力強化・業務効率化の方法とリスクマネジメントについて解説するなど、営業・マーケティング部門をはじめ、売上アップ・生産性向上を目指す経営者必聴のセミナーが多数開催される。

営業・マーケDXPO札幌’26 出展製品・サービス（一部抜粋）

このほかにも、売上アップ・販売促進・DX推進のための製品・サービスが多数出展！

詳細は公式HP ：https://fox.dxpo.jp/sapporo/sales

<本リリース・本展に関するお問合せ先>

ブティックス(株)内 DXPO事務局

〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（受付11階）

TEL：03-6809-4451 E-mail：info@dxpo.jp

＜取材のお申込み＞

https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi

＜来場事前登録（無料）・セミナーのお申込み 公式HPへ＞

https://fox.dxpo.jp/sapporo/sales/