『Frontier TPRM Agents』をMicrosoft「Copilot Cowork」に対応、委託先デューデリジェンス機能を第一弾として提供開始

■概要

フロンティア・アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

デジタル・ガバナンス領域専門のプロフェッショナルファームであるフロンティア・アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：正田 洋平、以下「当社」）は、サードパーティリスク管理（TPRM）の自動化を支援するAIエージェント群『Frontier TPRM Agents』を、Microsoftのエージェント機能「Copilot Cowork」に対応させ、その第一弾として委託先デューデリジェンス（DD）機能の提供を開始したことをお知らせします。

これまで当社は、Anthropic社の「Claude Cowork」上で動作するPlugin形態で本サービスを提供してきました。今回新たに、Microsoft 365 Copilotのエージェント機能「Copilot Cowork」上で動作するAIエージェントとして提供することで、お客様が利用するAI基盤に応じて提供形態を選択いただける体制を整えました。

■背景

2026年6月、Microsoftは、複雑で長時間を要する業務タスクをエンドツーエンドで自動実行するエージェント機能「Copilot Cowork」を一般提供開始しました。Microsoft 365 Copilotを業務基盤として採用する企業が拡大するなか、既存のMicrosoft 365環境のセキュリティ・コンプライアンス統制の枠内でAIエージェントを活用したいというニーズが高まっています。

当社はこれまで、Anthropic社の「Claude」を基盤とするAIエージェントとして『Frontier TPRM Agents』を提供してきました。今回、お客様が利用するAI基盤の多様化に対応し、より多くのお客様の環境でTPRM業務の自動化を実現するため、本サービスのCopilot Cowork対応を進めました。

■ Copilot Cowork版で提供する機能（第一弾：委託契約時DD）

第一弾として、委託契約時のデューデリジェンス（DD）プロセスを対象に、以下の6つのユースケースを提供します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/121694/table/18_1_2c912c27359e8d3755a856dd219f8cdc.jpg?v=202606181051 ]

Copilot Cowork版は、お客様のMicrosoft 365環境内で動作し、Microsoft 365が備えるアクセス制御・監査ログ等のセキュリティ・コンプライアンス統制と組み合わせて運用いただけます。また、業務利用者がチャット形式で操作でき、コマンドラインやプログラミングの知識は不要です。

■ 今後の提供計画（Claude版機能の順次実現）

当社は、Claude版で先行提供している各機能を、Copilot Cowork版でも順次実現していく予定です。具体的には、契約期間中の継続モニタリング機能（5ユースケース）に加え、全社横断の集中リスク分析・評価およびTPRMレポート生成機能（3ユースケース）の対応を予定しています。

契約中モニタリング機能（5ユースケース）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/121694/table/18_2_5ebf91b5fdb9f40f84f99c14c633a4e1.jpg?v=202606181051 ]

全社横断の分析・レポーティング機能（3ユースケース）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/121694/table/18_3_2cf5b35fc10e362d9c118bc43d9591ec.jpg?v=202606181051 ]

これらの機能をCopilot Cowork版でも順次提供することで、契約時のDDから契約期間中の継続モニタリング、さらに全社横断のリスク把握・経営層向けレポーティングまで、TPRMのライフサイクル全般を、お客様が選択するAI基盤上でカバーする体制を目指します。

■ Frontier TPRM Agentsの概要

『Frontier TPRM Agents』は、TPRMの各業務をAIエージェントで自動化するソリューションです。サプライヤー企業評価から契約中のモニタリングまで、担当者の判断を支援しながら実務工数を大幅に削減します。提供するAI基盤やプラットフォームによらず、以下の設計思想と提供価値は共通です。

<設計思想>

Human-in-the-Loop：AIエージェントは推奨判定を提示し、最終判定者は常にユーザー（人間）です。定型的な収集・分析・文書化はAIが担い、人の判断が必要な局面では人が介在する「半自動」モデルを基本としています。

完全なトレーサビリティ：全処理過程を記録し、事後追跡を可能にします。AI生成結果には情報確度（high/medium/low）を付与し、判断の信頼性を透明化します。取得できなかった情報も隠さず明示します。

サブエージェントレビュー：判定エージェントとは独立したレビューエージェントが品質検証を行い、ハルシネーション（AIによる事実と異なる情報の生成）の検出を行います。

<提供価値（3軸）>- 効率性：コンサルタント手作業比での工数削減- 品質の均質化：評価基準の統一的適用と漏れ・ミスの構造的防止- リードタイムの短縮：作業着手から完了までの暦日数の短縮

■ サービス体系

当社は、Frontier TPRM Agentsを中核として、お客様のTPRM態勢を多面的に支援する4つのサービスをご用意しています（支援内容は提供基盤を問わず共通です）。

1. TPRM態勢アセスメント＆設計

お客様の現行TPRM態勢を外部規制・業界標準と突き合わせて評価し、あるべき姿（To-Be）と実装ロードマップを設計します。

2. TPRM実務支援（DD・モニタリング）

サプライヤー審査（DD）およびモニタリングの実務を、Frontier TPRM Agentsを活用しながら当社コンサルタントが直接支援します。繁忙期のスポット支援から継続的なアウトソースまで、お客様のご要望に応じて対応します。

3. Frontier TPRM Agents 導入支援

お客様の環境への導入を支援するサービスです。Claude Cowork Plugin形態に加え、Claude Code版も提供可能で、お客様のIT環境・利用者層に応じて最適な形態を選択いただけます。台帳整備、運用ルール策定、初期セットアップ、利用者向けトレーニングまでを一括支援します。

4. 運用高度化支援

導入後のPDCA運用、評価基準の継続的改善、横断リスク分析など、TPRM運用の高度化を継続的に支援します。

■導入アプローチ

Frontier TPRM Agentsは、お客様のTPRM態勢の成熟度に応じて、段階的な導入が可能です。

Step 1 評価・設計フェーズ

現状のTPRM態勢をアセスメントし、優先的に自動化すべき業務を特定。対象サプライヤーの範囲・評価基準・運用ルールを設計します。

Step 2 パイロット導入

限定したサプライヤー・業務範囲でPluginを試験運用し、実務フィット性を検証。運用ルールや評価基準を実態に合わせてチューニングします。

Step 3 本格展開

対象サプライヤー・業務範囲を段階的に拡大し、全社的なTPRM運用へと展開。当社のコンサルタントが運用定着までを継続支援します。

【会社情報】

フロンティア・アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル

代表者：正田 洋平

事業内容：デジタルガバナンス／内部監査領域を中心としたコンサルティング、デジタルソリューション、トレーニングプログラムの提供 等

設立：2020年6月

URL：https://www.frontier-ac.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

フロンティア・アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

担当：江成 秀午

E-mail：info@frontier-ac.com

URL：https://www.frontier-ac.com/contact