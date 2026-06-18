【新発売】伝統×機能性！「真竹温泉かご（湯カゴ）足付き」で湯めぐり日和

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、古くから湯治場で親しまれてきた温泉かごの風情や佇まいを大切にしながら、底部へ三つ脚を設けることで機能性を高めた「真竹温泉かご（湯カゴ）足付き」を新たに発売いたしました。浴場の床に直接置いた際に中身が濡れやすいという不便さに着目しつつ、伝統的な竹編みの美しさはそのまま活かされています。

真竹温泉かご(湯カゴ)足付き

https://www.taketora.co.jp/c/takekago/sa00903

温泉かごは、古くから湯治場で親しまれてきた竹かごです。近年では、お気に入りのシャンプーやボディソープを持参して温泉や銭湯を楽しむ方も増え、温泉かごは実用品としてだけでなく、どこか懐かしさを感じさせる暮らしの道具としても注目されています。

今回発売した「真竹温泉かご（湯カゴ）足付き」は、そんな伝統的な温泉かごに職人のひと工夫を加えた竹かごです。浴場では床が濡れていることも多く、かごを直接置くことに不便を感じる場面があります。そこで底部分に三つ脚を設けることで、かご本体を床から少し浮かせ、中身が濡れにくい構造に仕上げました。昔ながらの温泉かごの風情はそのままに、現代の温泉スタイルに合わせて機能性を高めた新しい提案です。

本体には国産真竹を使用し、幅広の竹ひごと極細の竹ひごを組み合わせた伝統的な編み方で製作しています。一編み一編み丁寧に編み込まれた編み目は見た目にも美しく、丈夫さと軽やかさを兼ね備えています。竹ひごが織りなす陰影は自然素材ならではの表情を生み出し、使うほどに味わいを深めていきます。

持ち手にも職人ならではの細やかな工夫が施されています。一本持ち手には竹の節がちょうど中央にくるように配置され、裏側は手に馴染みやすいよう丁寧に削り込まれています。握った時の収まりが良く、竹ならではのぬくもりを感じながら持ち運ぶことができます。

さらに、持ち手と本体をつなぐ部分には金具を使わず竹釘を使用しています。縁巻きも丁寧にしっかりと仕上げられ、自然素材だけで組み上げられた竹細工ならではの魅力を感じていただけます。細部に至るまで職人の技術と経験が活かされ、使い込むほどに愛着の湧く仕上がりとなっています。

底部分には、編み目が菊の花のように見えることから名付けられた伝統技法「菊底編み」を採用しました。かごの内側からも美しい編み模様を楽しむことができ、竹細工の魅力を存分に味わえます。

また、半月状に割った三つ脚には竹節を活かして強度を高めており、温泉の洗い場だけでなく、ご自宅でも通気性を保ちながら快適にお使いいただけます。

温泉かごとしてはもちろん、風呂敷や巾着を合わせればお買い物用のかごバッグとしても活躍します。

竹編みの美しさと機能性を兼ね備えた一品として、温泉好きの方はもちろん、自然素材を取り入れた暮らしを楽しみたい方にもおすすめです。日本の温泉文化と竹細工の魅力を感じられる新しい温泉かごとして、多くの方に手に取っていただきたい逸品。この機会にぜひ虎斑竹専門店 竹虎のホームページまでお越しください。

【動画】青竹細工の熟練職人！温泉籠（湯かご）が編み上がるまで

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ipus2KuI_fM ]

＜2026年6月17日（水）より販売開始＞

真竹温泉かご(湯カゴ)足付き

販売価格 13,200円（税込）

https://www.taketora.co.jp/c/takekago/sa00903

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）