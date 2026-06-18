リアルバリュー陣営が「ポテンシャル1,000億円」と唸った！中野発のXRスタートアップ・日本XRセンター、番組出演を記念し『ゾンビストーム』割引キャンペーンを全国2店舗で開催
株式会社日本XRセンター（本社：東京都中野区、代表取締役CEO／プロデューサー：小林大河）は、実業家・堀江貴文氏、実業家・溝口勇児氏、元アナウンサー・渡邊渚氏らが出演する、YouTubeの人気経営エンターテインメント番組『REAL VALUE』に代表の小林大河が出演したことをお知らせいたします。
番組内でのプレゼンテーションの結果、当社が描く「ロケーションXRから世界一のエンタメ企業になる」という構想に対し、「ポテンシャルバリュエーション（将来性評価）1,000億円」という驚異的な評価を獲得いたしました。
この快挙を記念し、XRセンターゲームスペース（中野店・福岡店）にて、体験料金が500円OFFとなる「1,000億円評価記念・特別還元の街ハックキャンペーン」を2026年6月10日（水）より実施しております。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xtA0p7CPWMQ ]
■ なぜ、『REAL VALUE』で高い評価を獲得したのか？
『ゾンビストーム』は、単に「映像を見てボタンを押す」だけのゲームではありません。
重いVRヘッドセットを被った瞬間、中野・博多の店舗の床が消失し、四方八方から容赦なくゾンビが襲いかかる「究極の死線サバイバル」です。
番組内では、数々の最新ビジネスを見続けてきた堀江貴文氏、そしてMCの渡邊渚氏が実際にデバイスを装着。体験前には堀江氏が「驚かないよ」と語る場面もありましたが、プレイが始まると「わあ、すげえ」と声を上げながら空間を歩き回り、XRならではの没入感を体感する様子がリアルに映し出されました。
「場所（ロケーション）さえあれば、大掛かりなテーマパークを作らなくても、世界一の熱狂空間を即座にインストールできる」
この圧倒的なスケーラビリティと、大人が理性を失って絶叫する「感情のハック力」こそが、番組内で「ポテンシャル1,000億円」という破格のバリュエーションを叩き出した理由です。
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=puBec8Zpuh8 ]
ご予約はこちら :
https://xrcenter.space/ja/
■ 『REAL VALUE』配信概要
番組名：REAL VALUE
配信日：2026年6月10日（水）
出演者：日本XRセンター 代表取締役CEO／プロデューサー 小林大河
番組URL：https://www.youtube.com/watch?v=xtA0p7CPWMQ
アフタートークURL：https://www.youtube.com/watch?v=H6NT-j-r2ng&t=3s(https://www.youtube.com/watch?v=H6NT-j-r2ng&t=3s)
公式サイト：https://realvalue.inc/
公式YouTube：https://www.youtube.com/@realvalue_jp
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=H6NT-j-r2ng ]
■ 『REAL VALUE』出演記念・最大級の還元「500円OFFキャンペーン」概要
「1,000億円のポテンシャルを持つ絶叫体験を、まずは日本の中心（中野・博多）の大人たちにノーリスクで体験してほしい」
代表・小林大河のその想いから、LINE公式アカウントを登録していただいたすべての方に、ゾンビストームの体験料金が500円OFFとなる特別クーポンを配布いたします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/110387/table/71_1_6d11cc57b12b7d63531b500cf3245087.jpg?v=202606180851 ]
500円OFFクーポンを受け取る :
https://page.line.me/361ycefw?oat_referrer=PROFILE&openQrModal=true
■メディア関係者様へ：ホリエモンを絶叫させた「1,000億円の恐怖」を体験取材しませんか？
「本当に大人がそんなに絶叫するのか？」
その答えは、実際にゴーグルを被って、ゾンビの群れに包まれてみなければ分かりません。
メディア関係者様向けに、番組内で堀江氏らが体験した『ゾンビストーム』の特別体験枠、店舗取材、および代表・小林大河への「1,000億円企業の作り方」に関する単独インタビューを随時受け付けております。
ぜひ、ご自身の「脳が騙される瞬間」を記事にしてください。
日本XRセンターでは、『REAL VALUE』で紹介されたXRアトラクション『ゾンビストーム』の取材・撮影・体験取材を受け付けております。
『REAL VALUE』出演を通じて発信した「ロケーションXRから世界一のXR企業を目指す」というビジョンや、XRアトラクション開発事業、直営店舗運営、企業向けXRソリューション事業についても取材いただけます。
掲載・取材をご希望のメディア関係者様は、下記までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先：customersuccess@vrarri.com
【会社概要】
日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi2025」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得しました。
会社名：株式会社日本XRセンター
所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29
代表者：小林大河
設立：2023年5月22日
事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営
主な実績：XR Kaigi 2025 コンシューマー部門最優秀賞受賞・Youtube経営エンターテインメント番組「REAL VALUE」出演・テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」出演
店舗展開：東京（中野ブロードウェイ）・福岡（キャナルシティ博多）・熊本（グリーンランド）
ホームページ：https://www.vrarri.com/
店舗ホームページ：https://xrcenter.space/
当社直営の常設店「XRセンターゲームスペース」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。
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