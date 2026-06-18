リアルバリュー陣営が「ポテンシャル1,000億円」と唸った！中野発のXRスタートアップ・日本XRセンター、番組出演を記念し『ゾンビストーム』割引キャンペーンを全国2店舗で開催

株式会社日本XRセンター

株式会社日本XRセンター（本社：東京都中野区、代表取締役CEO／プロデューサー：小林大河）は、実業家・堀江貴文氏、実業家・溝口勇児氏、元アナウンサー・渡邊渚氏らが出演する、YouTubeの人気経営エンターテインメント番組『REAL VALUE』に代表の小林大河が出演したことをお知らせいたします。

番組内でのプレゼンテーションの結果、当社が描く「ロケーションXRから世界一のエンタメ企業になる」という構想に対し、「ポテンシャルバリュエーション（将来性評価）1,000億円」という驚異的な評価を獲得いたしました。

この快挙を記念し、XRセンターゲームスペース（中野店・福岡店）にて、体験料金が500円OFFとなる「1,000億円評価記念・特別還元の街ハックキャンペーン」を2026年6月10日（水）より実施しております。

■ なぜ、『REAL VALUE』で高い評価を獲得したのか？

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=xtA0p7CPWMQ ]

『ゾンビストーム』は、単に「映像を見てボタンを押す」だけのゲームではありません。

重いVRヘッドセットを被った瞬間、中野・博多の店舗の床が消失し、四方八方から容赦なくゾンビが襲いかかる「究極の死線サバイバル」です。



番組内では、数々の最新ビジネスを見続けてきた堀江貴文氏、そしてMCの渡邊渚氏が実際にデバイスを装着。体験前には堀江氏が「驚かないよ」と語る場面もありましたが、プレイが始まると「わあ、すげえ」と声を上げながら空間を歩き回り、XRならではの没入感を体感する様子がリアルに映し出されました。



「場所（ロケーション）さえあれば、大掛かりなテーマパークを作らなくても、世界一の熱狂空間を即座にインストールできる」

この圧倒的なスケーラビリティと、大人が理性を失って絶叫する「感情のハック力」こそが、番組内で「ポテンシャル1,000億円」という破格のバリュエーションを叩き出した理由です。

■ 『REAL VALUE』配信概要

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=puBec8Zpuh8 ]ご予約はこちら :https://xrcenter.space/ja/

番組名：REAL VALUE

配信日：2026年6月10日（水）

出演者：日本XRセンター 代表取締役CEO／プロデューサー 小林大河

番組URL：https://www.youtube.com/watch?v=xtA0p7CPWMQ

アフタートークURL：https://www.youtube.com/watch?v=H6NT-j-r2ng&t=3s(https://www.youtube.com/watch?v=H6NT-j-r2ng&t=3s)

公式サイト：https://realvalue.inc/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@realvalue_jp

■ 『REAL VALUE』出演記念・最大級の還元「500円OFFキャンペーン」概要

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=H6NT-j-r2ng ]

「1,000億円のポテンシャルを持つ絶叫体験を、まずは日本の中心（中野・博多）の大人たちにノーリスクで体験してほしい」

代表・小林大河のその想いから、LINE公式アカウントを登録していただいたすべての方に、ゾンビストームの体験料金が500円OFFとなる特別クーポンを配布いたします。

■メディア関係者様へ：ホリエモンを絶叫させた「1,000億円の恐怖」を体験取材しませんか？

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110387/table/71_1_6d11cc57b12b7d63531b500cf3245087.jpg?v=202606180851 ]500円OFFクーポンを受け取る :https://page.line.me/361ycefw?oat_referrer=PROFILE&openQrModal=true

「本当に大人がそんなに絶叫するのか？」

その答えは、実際にゴーグルを被って、ゾンビの群れに包まれてみなければ分かりません。

メディア関係者様向けに、番組内で堀江氏らが体験した『ゾンビストーム』の特別体験枠、店舗取材、および代表・小林大河への「1,000億円企業の作り方」に関する単独インタビューを随時受け付けております。

ぜひ、ご自身の「脳が騙される瞬間」を記事にしてください。

日本XRセンターでは、『REAL VALUE』で紹介されたXRアトラクション『ゾンビストーム』の取材・撮影・体験取材を受け付けております。

『REAL VALUE』出演を通じて発信した「ロケーションXRから世界一のXR企業を目指す」というビジョンや、XRアトラクション開発事業、直営店舗運営、企業向けXRソリューション事業についても取材いただけます。

掲載・取材をご希望のメディア関係者様は、下記までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：customersuccess@vrarri.com

【会社概要】

日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi2025」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得しました。

会社名：株式会社日本XRセンター

所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29

代表者：小林大河

設立：2023年5月22日

事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営

主な実績：XR Kaigi 2025 コンシューマー部門最優秀賞受賞・Youtube経営エンターテインメント番組「REAL VALUE」出演・テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」出演

店舗展開：東京（中野ブロードウェイ）・福岡（キャナルシティ博多）・熊本（グリーンランド）

ホームページ：https://www.vrarri.com/

店舗ホームページ：https://xrcenter.space/

当社直営の常設店「XRセンターゲームスペース」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。

SNSアカウント

X: https://x.com/vrarricom

Instagram: https://www.instagram.com/xrcenter_gamespace/

TikTok: https://www.tiktok.com/@xr.center.game.sp