【PS5パッケージ版発売決定】最凶サイコホラー『Dark Atlas: Infernum』が2026年10月8日に日本上陸！秘密結社の知恵を武器に、崩壊する世界と脳内の恐怖に立ち向かう極上のサバイバル

SOFTSOURCE PTE LTD

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SQDo14nEC5A ]

2026年6月18日、シンガポール発

Soft Source Pte Ltdは、開発元のNight Council、およびパブリッシャーのChorus Worldwideと共同で、大注目の一人称視点サイコホラーゲーム『Dark Atlas: Infernum』のPlayStation５パッケージ版を、2026年10月8日（木）より日本国内の各店舗およびオンラインストアにて発売することを発表いたしました。

闇を受け入れよー。

あなたを苦しめ、苛む「脳内の声」に耳を傾けよ。

その命に従い、世界の果てへと突き進め。

『Dark Atlas: Infernum（ダーク・アトラス：インフェルナム）』は、己が何者であるかを思い出し、終末の到来を阻止し、自らの心に潜む悪魔と対峙するファーストパーソン（一人称視点）サイコホラーゲームです。混迷を極める闇を、その身で受け入れられるか？

── 世界の終わりは、すべての始まりに過ぎない。

古くから続く神秘的な秘密教団のグランドマスター、ナタリア・アセンシオ。突如として現れた亡霊たち、そして崩壊する次元の壁……彼女の目の前で、近代社会は音を立てて崩壊していく。 埃にまみれた地下室に閉じ込められ、薬を盛られ、自分の名前すら朧げな状態から、彼女の物語は始まる。

地獄の門を開きかねない、過酷な「意志の戦い」が今、幕を開ける──。

本作の主な特徴

心理的サバイバルホラー

プレイヤーが操作するのは屈強な兵士ではなく、深い神秘の知識を持つ教団の指導者ナタリア。物理的な現実と、精神的な現実が複雑に絡み合う世界を、慎重さと狡猾さを武器に生き延びろ。

圧倒的な没入恐怖

あらゆる形の恐怖があなたを襲う。薄暗い廊下の影に潜み、近づく足音に耳を澄まし、明滅するライトに怯え、安全を確保するために部屋の隅々まで分析せよ。

深みのある重厚なナラティブ

本作は、小説やポッドキャストなど多角的に展開する壮大なメディアミックス宇宙「Radiata Saga（ラディアータ・サーガ）」の一部であり、単体としても深く楽しめる複雑で独立したストーリーが展開します。

息をのむ芸術的グラフィックと音響

プレイヤーの心を奪い、同時に恐怖のどん底に突き落とすために、細部までこだわり抜かれた美麗なグラフィックと、臨場感あふれるオーディオデザイン。

すべての人に恐怖の体験を

独自の視覚・聴覚アクセシビリティ機能を搭載。あらゆるプレイヤーがストレスなく、この極上のホラー体験を楽しめるよう設計されています。

【商品情報】

タイトル： 『Dark Atlas: Infernum（ダーク・アトラス：インフェルナム）』

ジャンル： ホラー

プラットフォーム： PlayStation 5（パッケージ版）

発売日： 2026年１０月８日

価格： 3,500円＋税

Soft Sourceについて

Soft Source Pte Ltd(https://www.softsourcepublishing.com/)は、シンガポールに拠点を置くゲームパブリッシャーです。私たちは、東南アジア発のインディーズタイトルのパブリッシングに強い情熱を注いでいます。

エッジの効いたスタイリッシュなビジュアルと、プレイヤーを魅了する高いゲーム性を兼ね備えた作品を世界中の皆様にお届けできることを、私たちは心から楽しみにしています。

＊上記の情報は現プレスリリース発行日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ:

Soft Source Pte Ltd

(担当: Community and PR Executive at Soft Source | Natalyn Soh | natalyn@softsource.sg もしくは、pr@softsource.sgまで)

販売に関するお問い合わせは、sales@softsource.sg までご連絡ください。