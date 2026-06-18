起業という冒険をしよう！「八尾あきんど起業塾」の受講生募集開始！【令和８年度】

株式会社友安製作所

「想いをカタチに」をコンセプトに、八尾市内での起業・出店をめざす方を対象に、段階的な学びと実践を通じてビジネスプランを策定する「八尾あきんど起業塾」。（大阪府八尾市から株式会社友安製作所が受託）本プロジェクトは、起業家の成長フェーズに併せて２種類の「出発編」と「実践編」のコースを用意しております。「出発編」では、起業・出店を志す20名の起業家のメンバーがビジネスプランを策定する連続講座を開催。「実践編」では、八尾市内で新たに出店を計画されている方が出店準備期から出店後の店舗経営を学ぶことができる伴走支援の２つを用意し、「想いをカタチに」する密着型支援を実施します。

【八尾あきんど起業塾 出発編の概要】

起業家及び起業準備者の受講生20名とともに、新規事業、ブランディング、マーケティングなどを巧みに実践する経営者からのインプットや、新規事業を起こすためのワークショップやアイデア発想法、個別面談を通じて、ビジネスプランを約6ヶ月間にわたる連続講座にてブラッシュアップします。本プロジェクトの集大成として、受講生が新たな挑戦への決意を表明する「イノベーションプラン発表会」を開催します。

▼参加申込み 【7/31（金）まで】

https://lgpos.task-asp.net/cu/272124/ea/residents/procedures/apply/91eb0c21-f645-4c7f-bdd7-d5693b7074fd/start





▼こんな人におすすめ（八尾市内で起業・出店は必須とする）

・起業したいテーマやアイデアがある方

・社会や地域に課題を感じている方

・好きなことを仕事にしたい方

・独立したいが、何から始めていいか分からない方

・ビジネス経験や知識に不安を感じている方





▼得られることや学べること

・「想い」の整理ができる

・強みや苦手なことの棚卸しができる

・ビジネスモデルの基礎やマーケティングの考え方について学べる

・事業継続に向けた収支計算について学べる

・ファンづくりのノウハウを学べる

・地域内で同じ起業を志す20人の仲間ができる





▼年間スケジュールについて

・事業説明会：7月8日（水）18:00～20:30

・特別講演「新規事業の立ち上げ方」：8月13日（木）18:00～21:00

・アイデア発想ワークショップ：8月22日（土）18:00～21:00

・新規事業ワークショップ１.：9月10日（木）18:00～21:00

・新規事業ワークショップ２.：9月24日（木）18:00～21:00

・特別講演「女性起業家」：10月1日（木）18:00～21:00

・新規事業ワークショップ３.：10月15日（木）18:00～21:00

・新規事業ワークショップ４.：10月29日（木）18:00～21:00

・特別講演「デジタルDX」：11月12日（木）18:00～21:00

・新規事業ワークショップ５.：11月19日（木）18:00～21:00

・特別講演「マーケティング」：12月3日（木）18:00～21:00

・個別面談：12月12日（土）・19日（土）9:00～17:00

・プレゼンテーションリハーサル：2027年1月23日（土）9:00～17:00

・イノベーションプラン発表会：2027年2月6日（土）9:00～17:00

■メイン講師

藤原 明 / りそな総合研究所株式会社 リーナルビジネス 部長

「新しい銀行像を創ろう！」という観点から、FM802や大阪府などを協働先とするREENAL（RESONA＋REGIONAL）プロジェクトを展開。アートキャッシュカード「RESONART」、天神橋筋商店街限定定期預金・お酒「百天満天百」の醸造をきっかけとした「天満天神繁昌亭チャリティ寄席」、など、500以上の企画をプロデュース。2007年8月米国国務省IVLP（インターナショナル・ビジター・リーダーシップ・プログラム）招聘。多くのケーススタディをベースにREENAL式手法を確立し、地域コミュニティ支援・企業・起業家支援を手掛け、5年間で500以上のプラン策定に関わる。関西学院大学人間福祉学部・武庫川女子大学経営学部非常勤講師。雑誌『AERA』では「日本を突破する100人」に選出。

【八尾あきんど起業塾 実践編（一般型）の概要】

八尾市内で出店前後の希望者を対象に、店舗経営の経験豊富な専門家が月に1度、店舗内外装のアドバイスやメニュー開発、コンセプトの設計など出店前後に抱える課題を伴走支援により抽出し、解決に向けた具体的なアドバイスを行うことにより実践的に学んでもらい、経営にかかる全般的な知識やノウハウ等を習得することで事業を継続を促すプログラムです。



▼実践編・一般型への参加申込み 【7/10（金）まで】

https://lgpos.task-asp.net/cu/272124/ea/residents/procedures/apply/17b3768c-315f-46b2-b1c0-ebfc816871d1/start





▼こんな人におすすめ（八尾市内で起業・出店は必須とする）

・店舗の立地や商品・サービスの方向性が固まり、出店に向けて一歩踏み出したい方。

・開業の手順や準備に不安がある方

・店舗運営経験がないけれど、挑戦してみたい方





▼得られることや学べること

・戦略立案など事業計画について学べる

・持続可能な収支計画づくりができる

・内装・外観の店舗設計による理想の店舗づくりをめざせる

・地域の先輩起業家や経営者との交流・連携ができる

（※月に1度、経験豊富な専門家による個別メンタリングを実施します。）

▼メイン講師

友安 啓則 / 株式会社友安製作所 代表取締役社長

1978年大阪府東大阪市生まれ。高校1年で渡米し、高校から大学院までをアメリカで過ごす。City University of SeattleでM.B.A.を取得。在学中は現地の商社で働きながら、友人と自動車パーツの輸入販売会社を起業。2004年に帰国し、実父が営む株式会社友安製作所へ入社。同年インテリア商材の輸入販売事業を立ち上げ、翌2005年にはWeb事業部を組織しオンライン直販を開始する。

2016年2月、代表取締役社長に就任。「生きるをあそぶ」を理念に、インテリア・DIY用品の製造販売に加え、工務店事業やレンタルスペース、まちづくり事業などを展開。東京・大阪・福岡で「友安製作所Cafe」を運営する。地域活性化にも力を注ぎ、「みせるばやお」代表理事、「FactorISM 2026」実行委員長を兼任。2025年からは近畿大学経営学部の非常勤講師も務める。

松尾 泰貴 / 株式会社友安製作所 執行役員

八尾市にて13年勤務。うち8年間は産業政策に従事。

2年間、経済産業省近畿経済産業局にて創業・ベンチャー支援に携わり、「ベンチャー型事業承継」のプロジェクトを立案。地域活性化プロジェクト「みせるばやお」、経済産業省事例集にも掲載の中小企業のデザイン経営を促進する「YAOYA Project」、広域オープンファクトリー「FactorISM」（同社がクリエイティブ監修）を立ち上げ、プロジェクトマネジメントを数々、成し遂げた実績がある。

【事業説明会 兼 トークセッションの開催(7/8)】

説明会では、カリキュラムの概要説明に加え、本塾の卒塾生である先輩起業家たちから「起業家に聞く！起業とは何か」をテーマにトークセッションを実施します。起業塾に参加することの意義をはじめ、起業当時の体験談や苦悩したことを直接、実践者から聞くことで、起業を身近に感じることができる場の提供を行います。



▼八尾あきんど起業塾 事業説明会 兼 トークセッション

日時：2026/7/8（水）18：00～20：30

場所：みせるばやお

対象者：八尾市内で起業・出店を考えている方など

参加申込みはこちら:

https://lgpos.task-asp.net/cu/272124/ea/residents/procedures/apply/84488a81-d1bb-44e4-ab7d-e9e514843a7c/start

※申込締切 7/8（水）12まで





▼八尾市ビジネスプラン策定事業運営事務局（株式会社友安製作所）

本社：〒581-0067 大阪府八尾市神武町1-36

代表者：代表取締役社長 友安啓則

設立：1963年1月

電話番号：072-922-8789

URL：https://tomoyasu.co.jp/

事業内容：インテリア・エクステリア・DIY商材の販売、カフェ運営、工務店、レンタルスペース、メディア、まちづくり

▼問い合わせ先

株式会社友安製作所 ソーシャルデザイン部 まちづくり事業

担当：藤田 隆司

連絡先：r.fujita@tomoyasu.co.jp