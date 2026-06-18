ショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』第2クール放送開始にさきがけニコニコ生放送で第1クール全話を無料配信！

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株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！



　TVアニメをはじめとする各種アニメ作品の企画・制作を手がける株式会社フロンティアワークス（東京都豊島区、代表取締役社長：辻 政英）と、モーションコミック制作事業を展開する株式会社動楽（東京都港区、代表取締役CEO：三浦 大輔）による、新たなアニメ制作レーベル「Animatica（アニマティカ）」のショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』の第1クールを、ニコニコ生放送で全話無料配信いたします。




■ニコニコ生放送での無料一挙配信は6月26日（金）21:00から

　2026年1月から3月まで放送・配信した、ショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』は、多くの『北斗の拳』ファンの皆様に、多くのテレビ局、配信プラットフォームでご視聴いただきました。


「もう一度、あのザコに会いたい！」というお客様の声にお応えして、6月26日（金）21:00より、ニコニコ生放送で無料一挙配信を行います。


　6月26日（金）21:00から生配信、7月3日（金）23:59までタイムシフト視聴が可能です。


　視聴回数制限はございませんので、愛すべきザコたちの生きざまをじっくり心に焼き付けてください！




■ニコニコ生放送のご視聴方法


１．ニコニコ生放送にアクセス


　　https://live.nicovideo.jp/



２．ニコニコ会員登録をすると、


　　動画へのコメント投稿、


　　タイムシフト視聴予約が可能です。


　　登録なしでも番組視聴できます。



３．生配信終了後も、7月3日（金）23:59までニコニコ生放送から回数無制限でご視聴いただけます。


　　※生配信終了後に視聴する場合は、事前にタイムシフト予約をする必要があります。



■放送概要

2026年7月6日（月）より　第2クール放送スタート


AT-X：毎週月曜20時00分～　リピート放送 毎週水曜8時00分～／毎週金曜14時00分～


TOKYO MX：毎週月曜21時54分～（TOKYO MX1）


■番組概要

■タイトル：Animatica『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』


★スタッフ


原作：原案・武論尊・原 哲夫　作画・倉尾 宏（ゼノンコミックス／コアミックス）


アニメーションディレクター：三浦大輔


美術監督：岩井未来　


色彩設計：岩井未来　


撮影監督：伊藤小夜子　


演出・編集：長谷卓磨　齋藤佑馬


音楽：三浦誠司


アニメーション制作：動楽


★キャスト


ノブ：下野 紘


ザク：拝 真之介


バーズ：矢野正明


ナレーション：高橋伸也


★主題歌


オープニング：「I'm a Loser」（The Canbellz）


エンディング：「白い蝶が飛んだら」（イツカ ▶︎ feat. Dr. Washington | Special Guest Guitar:Tsuyoshi Ujiki）



■原作：『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』　原案：武論尊・原 哲夫 　作画：倉尾 宏


　コミックス全３巻、好評発売中！


　第１話試し読み：https://comic-zenon.com/episode/3269754496315159105



■あらすじ：


就職先は…拳王軍でした。


199X年。核の炎に包まれた世界は、生きていくだけでも大変な世界。そんな中、主人公ノブが見つけた就職先は、なんとあの「拳王軍」だった！


志望者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、ノブはいつまで生きていられるのか…!?


ババアに変装したザコや、カサンドラのウイグル獄長、聖帝軍の「汚物は消毒の人」など個性豊かなザコが続々登場!!


ザコ死にまくりコメディ☆開幕!!



■アニメ公式サイト：https://zakoban.com


■アニメ公式X：https://x.com/hokuto_zakoban



■権利表記


(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)ザコたちの挽歌製作委員会


■関連情報

■アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』　2026年 4月～放送中！




［スタッフ］


原作：武論尊　漫画：原 哲夫


監督：前田洋志


シリーズ構成：犬飼和彦


キャラクターデザイン：久恒直樹


副監督：小笠原一馬


アニメーションディレクター：こうじ


美術監督：青井孝／清水稚子


色彩設計：田中美穂


CG監督：池田晋治


CGスーパーバイザー：小石川淳


撮影監督：高橋佑樹


編集：金山慶成


音響監督：小沼則義


音楽：林ゆうき


オープニングテーマ：[Alexandros]「Hallelujah」


エンディングテーマ：Toshl「愛をとりもどせ!!」


制作協力：NIAアニメーション ／ きしだ Studio BACU


アニメーション制作：トムス・エンタテインメント ／ 第7スタジオ



［キャスト］


ケンシロウ：武内駿輔


バット：山下大輝


リン：M・A・O


シン:遊佐浩二


ユリア：早見沙織


レイ：中村悠一


マミヤ：青木瑠璃子


ジャギ：高木 渉


トキ：最上嗣生


ラオウ：楠 大典


ナレーション：山寺宏一



［放送・配信情報］


2026年4月10日(金)より放送・配信開始


TOKYO MX/BS11　毎週金曜25:00～


Prime Video　　　 毎週金曜25:00～世界独占配信


https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4BLNYJJ


※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。


※作品の視聴には会員登録が必要です。Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ。



2026年4月17日(金)よりTVerにて毎週金曜25:00～配信


https://tver.jp/series/srkyqu1jjp



［アニメ公式サイト］


https://hokuto-anime.com/



［公式X］


北斗の拳公式情報局：@hokutonokeninfo（https://x.com/hokutonokeninfo）


推奨ハッシュタグ：#北斗の拳アニメ、#hokuto_anime



(C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会