ショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』第2クール放送開始にさきがけニコニコ生放送で第1クール全話を無料配信！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

TVアニメをはじめとする各種アニメ作品の企画・制作を手がける株式会社フロンティアワークス（東京都豊島区、代表取締役社長：辻 政英）と、モーションコミック制作事業を展開する株式会社動楽（東京都港区、代表取締役CEO：三浦 大輔）による、新たなアニメ制作レーベル「Animatica（アニマティカ）」のショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』の第1クールを、ニコニコ生放送で全話無料配信いたします。

■ニコニコ生放送での無料一挙配信は6月26日（金）21:00から

2026年1月から3月まで放送・配信した、ショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』は、多くの『北斗の拳』ファンの皆様に、多くのテレビ局、配信プラットフォームでご視聴いただきました。

「もう一度、あのザコに会いたい！」というお客様の声にお応えして、6月26日（金）21:00より、ニコニコ生放送で無料一挙配信を行います。

6月26日（金）21:00から生配信、7月3日（金）23:59までタイムシフト視聴が可能です。

視聴回数制限はございませんので、愛すべきザコたちの生きざまをじっくり心に焼き付けてください！

■ニコニコ生放送のご視聴方法

１．ニコニコ生放送にアクセス

https://live.nicovideo.jp/

２．ニコニコ会員登録をすると、

動画へのコメント投稿、

タイムシフト視聴予約が可能です。

登録なしでも番組視聴できます。

３．生配信終了後も、7月3日（金）23:59までニコニコ生放送から回数無制限でご視聴いただけます。

※生配信終了後に視聴する場合は、事前にタイムシフト予約をする必要があります。

■放送概要

2026年7月6日（月）より 第2クール放送スタート

AT-X：毎週月曜20時00分～ リピート放送 毎週水曜8時00分～／毎週金曜14時00分～

TOKYO MX：毎週月曜21時54分～（TOKYO MX1）

■番組概要

■タイトル：Animatica『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』

★スタッフ

原作：原案・武論尊・原 哲夫 作画・倉尾 宏（ゼノンコミックス／コアミックス）

アニメーションディレクター：三浦大輔

美術監督：岩井未来

色彩設計：岩井未来

撮影監督：伊藤小夜子

演出・編集：長谷卓磨 齋藤佑馬

音楽：三浦誠司

アニメーション制作：動楽

★キャスト

ノブ：下野 紘

ザク：拝 真之介

バーズ：矢野正明

ナレーション：高橋伸也

★主題歌

オープニング：「I'm a Loser」（The Canbellz）

エンディング：「白い蝶が飛んだら」（イツカ ▶︎ feat. Dr. Washington | Special Guest Guitar:Tsuyoshi Ujiki）

■原作：『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』 原案：武論尊・原 哲夫 作画：倉尾 宏

コミックス全３巻、好評発売中！

第１話試し読み：https://comic-zenon.com/episode/3269754496315159105

■あらすじ：

就職先は…拳王軍でした。

199X年。核の炎に包まれた世界は、生きていくだけでも大変な世界。そんな中、主人公ノブが見つけた就職先は、なんとあの「拳王軍」だった！

志望者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、ノブはいつまで生きていられるのか…!?

ババアに変装したザコや、カサンドラのウイグル獄長、聖帝軍の「汚物は消毒の人」など個性豊かなザコが続々登場!!

ザコ死にまくりコメディ☆開幕!!

■アニメ公式サイト：https://zakoban.com

■アニメ公式X：https://x.com/hokuto_zakoban

■権利表記

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)ザコたちの挽歌製作委員会

■関連情報

■アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』 2026年 4月～放送中！

［スタッフ］

原作：武論尊 漫画：原 哲夫

監督：前田洋志

シリーズ構成：犬飼和彦

キャラクターデザイン：久恒直樹

副監督：小笠原一馬

アニメーションディレクター：こうじ

美術監督：青井孝／清水稚子

色彩設計：田中美穂

CG監督：池田晋治

CGスーパーバイザー：小石川淳

撮影監督：高橋佑樹

編集：金山慶成

音響監督：小沼則義

音楽：林ゆうき

オープニングテーマ：[Alexandros]「Hallelujah」

エンディングテーマ：Toshl「愛をとりもどせ!!」

制作協力：NIAアニメーション ／ きしだ Studio BACU

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント ／ 第7スタジオ

［キャスト］

ケンシロウ：武内駿輔

バット：山下大輝

リン：M・A・O

シン:遊佐浩二

ユリア：早見沙織

レイ：中村悠一

マミヤ：青木瑠璃子

ジャギ：高木 渉

トキ：最上嗣生

ラオウ：楠 大典

ナレーション：山寺宏一

［放送・配信情報］

2026年4月10日(金)より放送・配信開始

TOKYO MX/BS11 毎週金曜25:00～

Prime Video 毎週金曜25:00～世界独占配信

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4BLNYJJ

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

※作品の視聴には会員登録が必要です。Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ。

2026年4月17日(金)よりTVerにて毎週金曜25:00～配信

https://tver.jp/series/srkyqu1jjp

［アニメ公式サイト］

https://hokuto-anime.com/

［公式X］

北斗の拳公式情報局：@hokutonokeninfo（https://x.com/hokutonokeninfo）

推奨ハッシュタグ：#北斗の拳アニメ、#hokuto_anime

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会