ショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』第2クール放送開始にさきがけニコニコ生放送で第1クール全話を無料配信！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
TVアニメをはじめとする各種アニメ作品の企画・制作を手がける株式会社フロンティアワークス（東京都豊島区、代表取締役社長：辻 政英）と、モーションコミック制作事業を展開する株式会社動楽（東京都港区、代表取締役CEO：三浦 大輔）による、新たなアニメ制作レーベル「Animatica（アニマティカ）」のショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』の第1クールを、ニコニコ生放送で全話無料配信いたします。
■ニコニコ生放送での無料一挙配信は6月26日（金）21:00から
2026年1月から3月まで放送・配信した、ショートアニメ『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』は、多くの『北斗の拳』ファンの皆様に、多くのテレビ局、配信プラットフォームでご視聴いただきました。
「もう一度、あのザコに会いたい！」というお客様の声にお応えして、6月26日（金）21:00より、ニコニコ生放送で無料一挙配信を行います。
6月26日（金）21:00から生配信、7月3日（金）23:59までタイムシフト視聴が可能です。
視聴回数制限はございませんので、愛すべきザコたちの生きざまをじっくり心に焼き付けてください！
■ニコニコ生放送のご視聴方法
１．ニコニコ生放送にアクセス
https://live.nicovideo.jp/
２．ニコニコ会員登録をすると、
動画へのコメント投稿、
タイムシフト視聴予約が可能です。
登録なしでも番組視聴できます。
３．生配信終了後も、7月3日（金）23:59までニコニコ生放送から回数無制限でご視聴いただけます。
※生配信終了後に視聴する場合は、事前にタイムシフト予約をする必要があります。
■放送概要
2026年7月6日（月）より 第2クール放送スタート
AT-X：毎週月曜20時00分～ リピート放送 毎週水曜8時00分～／毎週金曜14時00分～
TOKYO MX：毎週月曜21時54分～（TOKYO MX1）
■番組概要
■タイトル：Animatica『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』
★スタッフ
原作：原案・武論尊・原 哲夫 作画・倉尾 宏（ゼノンコミックス／コアミックス）
アニメーションディレクター：三浦大輔
美術監督：岩井未来
色彩設計：岩井未来
撮影監督：伊藤小夜子
演出・編集：長谷卓磨 齋藤佑馬
音楽：三浦誠司
アニメーション制作：動楽
★キャスト
ノブ：下野 紘
ザク：拝 真之介
バーズ：矢野正明
ナレーション：高橋伸也
★主題歌
オープニング：「I'm a Loser」（The Canbellz）
エンディング：「白い蝶が飛んだら」（イツカ ▶︎ feat. Dr. Washington | Special Guest Guitar:Tsuyoshi Ujiki）
■原作：『北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌』 原案：武論尊・原 哲夫 作画：倉尾 宏
コミックス全３巻、好評発売中！
第１話試し読み：https://comic-zenon.com/episode/3269754496315159105
■あらすじ：
就職先は…拳王軍でした。
199X年。核の炎に包まれた世界は、生きていくだけでも大変な世界。そんな中、主人公ノブが見つけた就職先は、なんとあの「拳王軍」だった！
志望者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、ノブはいつまで生きていられるのか…!?
ババアに変装したザコや、カサンドラのウイグル獄長、聖帝軍の「汚物は消毒の人」など個性豊かなザコが続々登場!!
ザコ死にまくりコメディ☆開幕!!
■アニメ公式サイト：https://zakoban.com
■アニメ公式X：https://x.com/hokuto_zakoban
■権利表記
(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)ザコたちの挽歌製作委員会
■関連情報
■アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』 2026年 4月～放送中！
［スタッフ］
原作：武論尊 漫画：原 哲夫
監督：前田洋志
シリーズ構成：犬飼和彦
キャラクターデザイン：久恒直樹
副監督：小笠原一馬
アニメーションディレクター：こうじ
美術監督：青井孝／清水稚子
色彩設計：田中美穂
CG監督：池田晋治
CGスーパーバイザー：小石川淳
撮影監督：高橋佑樹
編集：金山慶成
音響監督：小沼則義
音楽：林ゆうき
オープニングテーマ：[Alexandros]「Hallelujah」
エンディングテーマ：Toshl「愛をとりもどせ!!」
制作協力：NIAアニメーション ／ きしだ Studio BACU
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント ／ 第7スタジオ
［キャスト］
ケンシロウ：武内駿輔
バット：山下大輝
リン：M・A・O
シン:遊佐浩二
ユリア：早見沙織
レイ：中村悠一
マミヤ：青木瑠璃子
ジャギ：高木 渉
トキ：最上嗣生
ラオウ：楠 大典
ナレーション：山寺宏一
［放送・配信情報］
2026年4月10日(金)より放送・配信開始
TOKYO MX/BS11 毎週金曜25:00～
Prime Video 毎週金曜25:00～世界独占配信
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4BLNYJJ
※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。
※作品の視聴には会員登録が必要です。Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ。
2026年4月17日(金)よりTVerにて毎週金曜25:00～配信
https://tver.jp/series/srkyqu1jjp
［アニメ公式サイト］
https://hokuto-anime.com/
［公式X］
北斗の拳公式情報局：@hokutonokeninfo（https://x.com/hokutonokeninfo）
推奨ハッシュタグ：#北斗の拳アニメ、#hokuto_anime
(C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会