「お試し応援投票」が終了!!　世界ご当地キャラGP、本投票は7月7日（火）8:00スタート!!

株式会社パンクチュアル

キャラクターの「日々の地道な活動」を可視化し、地域活性化の原動力へと変える新時代の評価型イベント「世界ご当地キャラグランプリ」は、6月7日から17日まで実施の「お試し応援投票イベント」を無事に終えました。

期間中、国内外のキャラ約220体に対して、18951 人から74835票が投じられました。

詳細な順位・獲得ポイントは公式WEBサイト（https://charagp.full-comi.jp/）内で確認できます。今回の「お試し応援投票」の成績は、本投票ではリセットするため、本戦の投票には影響しません。

本投票は2026年7月7日（火）から12月13日（日）までの間、実施します。

■ 順位の特徴

1位～10位のうち、タイから参戦のキャラが8体ランクイン!! 海外キャラが旋風を巻き起こしました。一方の国内キャラでは、大阪府泉佐野市の「ゆるナキン」が8位、「えちゴン」が9位と、それぞれ健闘しました。

1位 DOMIIA（タイ）2位 AVOCEAN（タイ）3位 WESLEY（タイ）4位 PERMPOON（タイ）5位 JUMMO（タイ）6位 TOMAFOX（タイ）7位 POLCASAN（タイ）8位 ゆるナキン（大阪府泉佐野市）9位 えちゴン（新潟県柏崎市）10位 MUVMUV（タイ）

グランプリは、一般社団法人日本ご当地キャラクター協会（代表理事：荒川深冊）や、地域創生事業に取り組む株式会社パンクチュアル（本社：高知県須崎市、代表取締役：守時健）などでつくる実行委員会が初めて実施。従来の短期的な「人気投票」とは一線を画し、約半年にわたるWEB投票と、滋賀県彦根市や千葉市、群馬県内で開催される複数のリアルイベントでの現地投票を連動した「応援評価システム」で実施します。

表彰は総合1～3位のほか、2027年にタイで実施のイベントに招待する「ご当地キャラ部門1位」、同年の国内イベントに招待する「企業キャラ部門1位」、「都道府県別1位」（対象の都道府県のみ）など、さまざまな賞を用意しております。協賛いただける企業さま・個人の方が増えれば増えるほど、賞も増えていきます。

開催スケジュール（予定）

協賛パートナー・寄付の募集について

- エントリー期間： 4月上旬～ （まだまだ絶賛受付中！）- WEB応援投票期間： 7月7日8:00～12月4日23:59- リアル（現地）応援投票期間： 9月～12月（全国複数カ所で開催。イベント初日～最終日終了1時間前まで）- 現地応援会場（予定）：千葉市、群馬県、滋賀県彦根市、埼玉県羽生市、大阪府泉佐野市- 総合ランキング集計期間： 7月7日～12月13日

本グランプリの趣旨にご賛同いただき、キャラクターたちと共に地域を更に熱く盛り上げていただける協賛企業様や、「企業版ふるさと納税」等を通じたご支援をご検討いただける企業様・個人の方を広く募集しております。ぜひ事務局までお問い合わせください。