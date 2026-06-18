AI上で比較検討が終わる時代？ テクロ、変化する検索環境に合わせてSEOやLLMO対策のサービスを全面リニューアル

テクロ株式会社

Web経由の新規リードや商談を増やしたい法人向けにWebマーケティング支援を提供するテクロ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：天野 央登、以下当社）は、変化の激しいBtoBマーケティング環境および多様化するお客様のニーズに応えるため、主要サービス内容を全面リニューアルしたことをお知らせいたします。

今後は、4つのプラン（リード獲得支援プラン、LLMO/AIO対策支援プラン、HubSpot導入/活用設計プラン、eラーニングサービス）にしぼり、BtoB企業様のリード獲得と商談化に貢献できるよう努めます。

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https://techro.co.jp/contact/

サービスリニューアルの背景

当社はこれまで、多くのBtoB企業様のオウンドメディア運用やSEO対策、Webマーケティングの戦略立案をデータドリブンなアプローチで支援してまいりました。



しかし昨今、生成AIの普及に伴って、検索環境の変化によるオウンドメディアのPV減少やLLMO/AIO対策の出現、さらに広告費の高騰など、BtoBマーケティングにおける課題がより高度かつ複雑化しています。



特に、お客様が資料ダウンロード後にインサイドセールスがアポイント・商談を獲得するというBtoB特有の商談創出の流れが変わり始めています。AI上で比較検討されてしまう中で獲得したリードを効率的に商談へと繋げる体制構築など、もう一歩先の支援の必要性を日々実感していました。



従来の枠組みにとらわれず、企業ごとに異なるニーズや変化する市場トレンドに対して、より柔軟かつ本質的な支援を提供することが、この度のサービスリニューアルの主な目的です。



その中でもリード獲得支援プラン（SEO対策やオウンドメディア支援）は、2016年の創業当初から提供するサービスです。また、代表の天野にはLLMO/AIO領域に関連して、大学時代にデータサイエンスを専攻していた経歴があり、当社の得意領域を中心に支援したいという思いもあります。



「戦略設計から実務まで」をフェーズに合わせて連鎖的に、また一気通貫で支援できる体制を整え、お客様の事業成長にさらに深く貢献してまいります。

リニューアルした4つの新サービス・プラン

当社がこれまでに蓄積した100社以上の支援実績とデータを基に、現在のBtoBマーケティングで特に求められる4つの領域に特化したプランを展開します。

1. リード獲得支援プラン(https://techro.co.jp/service/seo/)

企業のオウンドメディアを軸に、SEOやAI検索も含めた検索流入設計とサイト全体の導線改善を行い、リード獲得構造を構築するプランです。2016年の創業当初から提供しており、戦略から実務まで一気通貫で、またコンテンツ・テクニカルの両面からSEO対策をサポート可能。企業のWeb経由のリード数最大化に向けて、業界特性に合わせたキーワード選定や商材を意識したコンテンツ制作、オウンドメディアまたはサイト設計をお客様と伴走しながら実現します。



2. LLMO/AIO対策支援プラン(https://techro.co.jp/service/llmo-aio/)

LLMO/AIO対策支援プランは、ChatGPTやGeminiなどAI検索において自社が引用・参照される状態を作ることを目指すプランです。AI検索の土台となるSEO対策に加えて、PR・外部サイト・サイテーションなどを含めた情報設計を行い、AI経由の認知・流入・CVを最大化します。実際にAI経由の参照・CVが発生した事例や、テクロの自社サイトでは資料請求が半年で23%増加した事例あり。最新ノウハウを定例会議やチャットで適宜共有しながら、新たな流入・リード経路の獲得を目指します。



3. HubSpot導入/活用設計プラン(https://techro.co.jp/service/ma-sfa/)

HubSpot導入/活用支援は獲得したリードを商談・受注につなげるためのCRM・MA設計を行うプランです。HubSpotを通して営業が優先すべきリードの可視化や、部門間の分断を解消する仕組みを構築。行動データによるセグメント分けや最適なナーチャリング設計を行い、マーケティングと営業のプロセスを統合。「使いこなせない」「商談が増えない」といった課題を解決し、売上に直結するマーケティングの仕組み構築と受注に繋がる導線設計を伴走支援します。



4. BtoBマーケティング eラーニングサービス「MARKABLE（マーケブル）(https://techro.co.jp/markable/)」

1日5分の学習で、即戦力のBtoBマーケティングチームを育成するeラーニングサービス

です。初級・中級・上級のレベル別に200以上のレッスンを提供。各レッスンに理解度チェックがあり、学習内容を復習できます。各章に実践型レッスンとしてチーム内でディスカッションが必要な課題も用意。受講者はマーケティングに限らず、営業や経営企画、人事など複数部署が対象で、自社のマーケティング内製化を支援します。

▼BtoBのリード獲得に関するご相談はこちら

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代表取締役 天野 央登より

テクロ株式会社CEO。シンガポール国立大学、インド工科大学留学でデータサイエンスを学び、大学2年生時に起業。留学メディア「交換留学ドットコム」を1年半ほど運用し、事業売却。 その後はコンテンツマーケティングの知見を活かして、BtoBマーケティングの顧問事業を開始。BtoBマーケティングを中心にSEO・MAツールに詳しい。

当社はこれまで「マーケティングで商品・サービスの価値を再構築し、選ばれる理由作りをする」をミッションに掲げ、多くのBtoB企業様をご支援してきました。今回のサービスリニューアルは、私たちが掲げる「モノづくりからコトづくりへ」というフィロソフィーを体現するための重要な第一歩です。

特に2024年から2025年にかけて、生成AIの台頭でマーケティングを取り巻く環境は大きく変わりました。お客様からもLLMO対策に関するご相談が増加傾向ですが、その根本的なニーズである「リード獲得」「商談化」については変化なく、「どう対応していくか」という方針に迷われている方が多い印象を抱いています。



マーケティングの新たなフェーズにおいて、専門領域や経歴が多様なメンバーが集まるテクロが新たな道筋を示しながら、各自の専門領域を活かしてお客様の成果創出に貢献できればと考えています。

同時に、テクロの信念である「データドリブン」と「KPI達成に対する責任感」も変わりません。新しい4つのプランを通じて、日本全国、そして将来的にはグローバルな環境を視野に入れ、BtoB企業のマーケティング成果の最大化と共創の促進に全力を尽くしてまいります。

▼テクロがグローバルも視野に入れたい理由はこちら

https://note.com/techro/n/n653c85930793

テクロ株式会社について

テクロ株式会社は、Web経由の新規リードや商談を増やしたい法人向けWebマーケティング支援を提供する会社です。「マーケティングで商品・サービスの価値を再構築し、選ばれる理由作りをする」をミッションとし、SEOやAI（LLMO/AI）対策、HubSpot導入・活用の支援を提供しています。SEO対策支援は2016年の創業当初から提供するサービスで、勘や経験ではなく100社以上の支援実績・データを基に戦略や施策を決める「データドリブン」を信念としていることが特徴。その結果、過去にはリード数最大118倍・売上5%UPに貢献しました。



また、貴社の状況に合わせて柔軟にプランをカスタマイズ・フェーズごとに連鎖的な支援を行うことも可能。「戦略設計のみ依頼し、コンテンツ制作は自社でやりたい」という分担や、支援がある程度進んだ際に「PVが増えたから、次はCV改善に注力したい」など、サイト状況に合わせて最適なリード獲得・商談化戦略を立案し、貴社のマーケティング成果の最大化に貢献します。



支援時は、月に一度の定例会議やチャットでの質問・相談も可能。チームの一員として、着実にリード数増加に繋がるマーケティング戦略・施策を設計します。

▼テクロ株式会社の公式サイト

https://techro.co.jp/

▼お問い合わせ

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マーケティングを通したBtoB企業への貢献について、他にも思いがあります。ご興味のある記者様など、ぜひ取材いただけますと幸いです。

会社概要・問い合わせ先

- 社名：テクロ株式会社- 代表者：代表取締役 天野央登- 所在地：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング12階- 設立年月：2016年10月- 事業内容- - Webマーケティング支援事業：リード獲得支援プラン、LLMO/AIO対策支援プラン、HubSpot導入/活用設計プラン、BtoBマーケティング eラーニングサービス- - メディア事業：みつける訪看（訪問看護の集客・採用プラットフォーム）- 公式サイト：https://techro.co.jp/、https://mitsukeru-hokan.techro.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

テクロ株式会社 広報担当：森木

メールアドレス：marketing@techro.co.jp