【天鷹酒造】 『ウマ娘 プリティーダービー』トウカイテイオーとのコラボ蜂蜜酒「トウカイテイオー はちみーのおさけ」6月23日（火）15時～ 販売開始！！

天鷹酒造株式会社

天鷹酒造株式会社（本社：栃木県大田原市 代表取締役社長：尾崎 宗範）は、『ウマ娘 プリティーダービー』とコラボし、「トウカイテイオー はちみーのおさけ」を6月23日（火）15時より、天鷹酒造公式オンラインショップにて発売いたします。

◇コラボレーション企画◇

「トウカイテイオー はちみーのおさけ」は『ウマ娘 プリティーダービー』とのコラボによる蜂蜜酒です。

はちみつの優しい甘さと爽やかな香りで、飲めばきっと元気になれるお酒です。

トウカイテイオーと「はちみー」ドリンクをイメージしたオリジナルコラボパッケージにて販売いたします。

◆商品紹介

オリジナル描き起こしイラストのトウカイテイオー (C) Cygames, Inc.トウカイテイオー はちみーのおさけ

品目：その他の醸造酒

容量：720ml

アルコール分：6度

原材料：蜂蜜（国産）

価格：4,900円（税抜）＋送料

発売日：2026年6月23日（火）15:00

※ご注文状況によって、お届けまでに通常より長くお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

※購入上限として、お一人につき「3本まで」とさせていただきます。

※本商品はお酒です。20歳未満の方の購入はできません。

※コラボオリジナル化粧箱付き。

▼購入ページ

https://tentaka.com/products/262

◆おすすめの飲み方

キンキンに冷やしても、ホットにしても美味しくお飲みいただけます。ストレート、ロック、炭酸割り、お湯割り、どの方法でもお楽しみいただけます。または、バニラアイスなどにかけてお召し上がりください。

※写真はイメージです。◆こだわり

国産蜂蜜と日本酒酵母を使用し、蜂蜜の甘味と醸造酒ならではの上品な香りを楽しめるように造った蜂蜜酒です。初心者でも飲みやすく、蜂蜜好きも楽しめるお酒です。

『ウマ娘 プリティーダービー』について

国産蜂蜜を使用。※写真はイメージです。

『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。 実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台となっています。 発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。

『ウマ娘 プリティーダービー』公式ポータルサイト：https://umamusume.jp/

『ウマ娘 プリティーダービー』公式X：@uma_musu（https://x.com/uma_musu）

蜂蜜酒とは？

14,000年以上の歴史を持つ「ミード（Mead）」。

西洋では神話や歴史物語、詩などにも登場する伝統的なお酒であり、正確には「ミード（Mead）」と呼ばれます。「ミード（Mead）」の歴史はワインやビールよりも古く、人類が出会った「最古の酒」といわれています。「ミード (Mead) 」は、日本ではお酒にかなり詳しい方以外ほとんど知られていません。

「ミード（Mead）」は、蜂蜜と水に酵母菌を加え発酵させてできあがる「醸造酒」で、ワインや飲料アルコールに蜂蜜を溶かした「ハニー○○酒」とは異なります。すっきりした風味のドライタイプから濃厚な甘口、そしてシャンペンのようなスパークリングまでバラエティーに富んだテイストが楽しめます。見た目や風味も白ワインによく似ていますが、口の中に広がる味わいとその酔い方は全く別物と言って良いでしょう。

贈答品はもちろん、結婚披露宴や記念日各種会合をはじめ、ホームパーティーにも最適な「ミード

（Mead）」。ストレートやロックで飲むのはもちろん、炭酸や紅茶で割るとまた違った味わいを楽しめます。ちょっとアレンジして、バニラアイスにかけて大人のデザートにするのもおススメです。

※引用：一般社団法人 日本ミード協会：https://japan-mead.or.jp/

天鷹酒造について

正門前に大きな暖簾を掲げる天鷹酒造。天鷹酒造株式会社

所在地：〒324-0411 栃木県大田原市蛭畑2166

創業：1914年

事業内容：日本酒、蜂蜜酒、焼酎、リキュール、加工食品の製造及び販売

TEL： 0287-98-2107

FAX： 0287-98-2108

E-mail： tentaka@tentaka.co.jp

伝統を受け継ぎ 伝統を超える

「辛口でなければ酒ではない」

天鷹に受け継がれてきた創業者の想いです。



辛口で飲み飽きしない、付き合うほどに惹きつけられる酒。先達から受け継いだ自然と共にある伝統の味は天鷹の自信と誇りです。そしてまた変わることを恐れず常に時代に先駆け、半世紀以上前、純米酒という言葉のない時代より”米だけの酒“を発売するなど、「挑戦する酒造り」を行ってきました。



伝統の技と心に支えられ伝統を超える。そんな喜びを日々醸しています。

また、未来に優しく健やかでありたいとの願いから、平成17年にJAS有機認定事業者となり、平成26年には米国、欧州でも有機認証を取得しています。2017年には、100年以上の歴史のある公的機関の行う日本で最も権威のある「独立行政法人 酒類総合研究所」の「全国新酒鑑評会」において、日本で初めて有機日本酒として金賞を受賞いたしました。その他、関東信越国税局、International Wine Challenge Sake部門（イギリス）、Kura Master（フランス）、U.S. National Sake Appraisal（アメリカ）、Milano Sake（イタリア）など、国内外で様々な賞を受賞しています。

公式HP：https://www.tentaka.co.jp/

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