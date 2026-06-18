【伸芽会】「≪見逃し配信≫2026年度 名門私立小学校入試対策説明会」のお知らせ（6/25受付開始）

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社伸芽会（本社：東京都豊島区、代表取締役：中西克弥）は、2026年2月～3月に公開し、大変ご好評をいただいた「2026年度 名門私立小学校入試対策説明会」につきまして、多くのご要望にお応えし、見逃し配信の視聴申込受付を、6月25日(木)より開始いたします。

対象校は慶應義塾幼稚舎・慶應義塾横浜初等部・早稲田実業学校初等部・成蹊小学校・学習院初等科の5校です。

申し込みが間に合わなかった方やもう一度視聴したい方はもちろん、最近小学校受験を考え始められた方にとっても、学校情報・入試情報・合格対策を網羅できるまたとない機会です。志望校合格に向けた一歩として、ぜひこの機会にご視聴ください。

▼伸芽会・伸芽’Sクラブ会員の方

会員特典といたしまして、2026年10月31日(土)まで、上記5校を含めたすべての動画を伸芽ねっとマイページ「動画視聴(https://shingakai-stm.jp/child/login)」にてご覧いただけます(視聴申込不要)。

※ごきょうだいがいらっしゃる方は、2020年～2026年度のお子さまの伸芽ねっとIDでログインしてください。

※伸芽会、伸芽’Sクラブ会員で「伸芽ねっと」未登録の方はこちら(https://shingakai-stm.jp/child/check/first/login?_ga=2.187184480.917629978.1781485022-1238966490.1781225835&_gl=1*1i5srxg*_gcl_au*NjE2MDc2NDc1LjE3ODEyMjU4MzU.*_ga*MTIzODk2NjQ5MC4xNzgxMjI1ODM1*_ga_PBED72902Y*czE3ODE0ODgxNTgkbzMkZzEkdDE3ODE0ODgyODckajUwJGwwJGgxMDc4NTAzMzMy)より初回ログインをおこない登録を完了してください。

■講演

『慶應義塾幼稚舎 入試解説・対策』

伸芽会 井上 琢磨

■講演

『慶應義塾横浜初等部 入試解説・対策』

伸芽会 大橋 徹也

■講演

『早稲田実業学校初等部 入試解説・対策』

伸芽会 森川 真理子

■講演

『成蹊小学校 入試解説・対策』

伸芽会 三木 洋子

■講演

『学習院初等科 入試解説・対策』

伸芽会 桝田 紀子

【対象】

年長児以下のお子さまの保護者様

【視聴期間】

2026年6月29日(月)～2026年7月20日(月・祝)

視聴申込期間：2026年6月25日(木)～2026年7月12日(日)18:00

【視聴方法】

視聴には伸芽会お客様専用ページ「伸芽ねっと」の登録が必要です（登録無料）。

▼視聴申込はこちら(https://shingakai-stm.jp/child/login)（受付開始後、6月の欄に視聴申込ページが表示されます）

※伸芽ねっと未登録の一般の方は、上のリンクよりご案内に沿って必要事項をご入力のうえ、登録を完了してください。

※お申し込み後、伸芽ねっとマイページにご登録のメールアドレス宛に動画URLをお送りいたします。

※お申し込み日から動画URLの送信までに、1週間程度のお時間をいただきます。

■創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

■会社概要

株式会社伸芽会

所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F

代表者：代表取締役社長 中西 克弥

URL：https://www.shingakai.co.jp/

事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊 真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問い合わせ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 辺見・有竹

Email : riso-pr@tomas.jp