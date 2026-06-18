アトリエうかい展覧会と初コラボレーション　限定商品「フールセック・プティフルール缶」2026年9月9日（水）～12月13日（日）国立新美術館で販売

株式会社うかい

東京・神奈川を中心にレストランを展開する株式会社うかい（本社：東京都八王子市）が運営する洋菓子店「アトリエうかい」は、2026年9月9日（水）から12月13日（日）まで国立新美術館で開催される「ルーヴル美術館展 ルネサンス」で展覧会限定デザインのクッキー缶を販売いたします。

今回の展示は、ルネサンス最大の巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作の≪女性の肖像≫、通称≪美しきフェロニエール≫が初来日することでも注目を集めています。限定商品は、レオナルド・ダ・ヴィンチが描く絵画の緻密さやモデルとなった女性の彩りの豊かさをイメージして、繊細な食感と華やかな見た目のクッキーを詰め合わせました。作品鑑賞後の余韻に寄り添う一品として、また大切な人へ手土産として展覧会の開催とともにお楽しみください。

「ルーヴル美術館展 ルネサンス」限定商品の概要

■商品名：フールセック・プティフルール缶

■価格：2,970円（税込）

■販売期間：2026年9月9日（水）～12月13日（日）

■販売場所：国立新美術館 「ルーヴル美術館展 ルネサンス」特設ショップ

東京・神奈川を中心にレストランを展開するうかいグループの洋菓子店。レストランでの感動と余韻をご家庭でも味わっていただけるよう、「うかいの余韻をご家庭へ」をコンセプトに掲げて「旬の素材を最も美味しく提供する」というこだわりのもと、一つひとつ、丁寧なお菓子作りを心がけています。

https://www.ukai.co.jp/atelier/

「ルーヴル美術館展 ルネサンス」の概要

レオナルド・ダ・ヴィンチ（1452-1519）の真筆とされる絵画作品はわずか15点ほどしか現存しません。ルーヴル美術館にはそのうち5点が所蔵されており、1974年に≪モナ・リザ≫が来日を果たしました。それから52年を経て、公開されるのはレオナルド・ダ・ヴィンチの傑作の一つである≪女性の肖像≫ 、通称≪美しきフェロニエール≫ 。日本初公開です。最新の研究動向を踏まえながら、この作品が生まれた背景や表現上の特徴に光を当てて公開予定です。

■会場：国立新美術館 企画展示室1E （〒106-8558 東京都港区六本木7-22-2）

■展覧会公式ウェブサイト：https://www.ntv.co.jp/louvre2026/