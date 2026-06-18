猪狩 貴一トップチームサポートコーチ兼ユースチームスキルコーチ 退団のご報告

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

この度、猪狩 貴一トップチームサポートコーチ兼ユースチームスキルコーチとの契約が満了となり、茨城ロボッツを退団することとなりましたのでご報告いたします。

猪狩 貴一 -Kiichi Igari-

役職

トップチームサポートコーチ兼ユースチームスキルコーチ

生年月日

1998年4月4日

出身地

宮城県

経歴[表: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/426_1_0b02e7ac31d77c72fc6e38e609b308b0.jpg?v=202606180951 ]

猪狩 貴一トップチームサポートコーチ兼ユースチームスキルコーチ コメント

この度、茨城ロボッツを退団することとなりました。



プロキャリアのスタートとなった茨城ロボッツでの3シーズンは、私にとってかけがえのない時間でした。



右も左も分からない私にチャンスを与えてくださった落GMをはじめ、クラブに関わるすべての皆さまに心より感謝申し上げます。



また、ユースの選手たち、そして日頃から支えてくださった保護者の皆さまにも心より感謝申し上げます。

皆さんとともに過ごした時間は、私にとって大きな財産です。



そして、どんな時も熱いご声援を送ってくださったファンの皆さま、本当にありがとうございました。

この3年間で水戸という街も大好きになりました。



3シーズン、本当にありがとうございました。