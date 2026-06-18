河野 祐華U15男子アスレティックトレーナー兼トップチームアシスタントアスレティックトレーナー 退団のご報告
株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント
役職
生年月日
出身地
経歴
[表: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/427_1_04a6d47946e0ac9eb4a9c8cff6ee2e4c.jpg?v=202606180951 ]
2025-26シーズンをもって、茨城ロボッツを退団することとなりました。
この度、河野 祐華U15男子アスレティックトレーナー兼トップチームアシスタントアスレティックトレーナーとの契約が満了となり、茨城ロボッツを退団することとなりましたのでご報告いたします。
河野 祐華 -Yuka Kouno-
U15男子アスレティックトレーナー兼トップチームアシスタントアスレティックトレーナー
生年月日
1996年5月28日
出身地
京都府
経歴
[表: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/427_1_04a6d47946e0ac9eb4a9c8cff6ee2e4c.jpg?v=202606180951 ]
河野 祐華U15男子アスレティックトレーナー兼トップチームアシスタントアスレティックトレーナー コメント
2025-26シーズンをもって、茨城ロボッツを退団することとなりました。
日頃よりご支援・ご声援をいただいたファンの皆さま、スポンサーの皆さま、チーム関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。
短い期間ではありましたが、多くの学びと貴重な経験を得ることができました。
今後もチームのさらなる発展と皆さまのご活躍を心よりお祈りしております。
本当にありがとうございました。