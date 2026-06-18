【GUCCI】ラッキーデーの訪れを彩る、安藤七宝店とのカプセルコレクションを発表

株式会社ケリングジャパン

この度、グッチでは、天赦日・一粒万倍日・大安が重なる特別な7月19日を目前に、 七宝焼の持つ審美性から着想を得た、安藤七宝店とのカプセルコレクションを発表いたします。

七宝焼とは、金属の上にガラス質の釉薬を焼き付け、金属線で繊細な模様を描く日本の伝統工芸です。今回のスペシャルなコレクションのために選ばれた安藤七宝店は、1880年代から洗練された技術と芸術性でこの伝統技法を受け継いできました。

Images Courtesy of Gucci

エレガントな美しさと現代的なビジョンを融合させながら、グッチと安藤七宝店は、艶やかな GGモノグラムレザーに咲き誇る花々をあしらった特別なデザインを共同制作。また、本キャンペーンで表現されている切手を用いたビジュアルは、背景に日本画家 湯口絵美子の作品を使用しています。ブランドを象徴するフローラモチーフを想起させる、日本の美意識「花鳥風月」を意識したデザインに仕上げています。

本コレクションの中で特に印象的な薔薇や百合のモチーフは、願いや愛情を込めたメッセージを込めています。繊細なボタニカルディテールと製品の美しさを重ね合わせながら、ひとつひとつの作品を丁寧にデザインし、ブランドのアイコンバッグ〔グッチ バンブー1947〕をはじめ、スモールレザーグッズ、スカーフ、キーリングまで、幅広いニーズにお応えするラインナップで登場します。

Images Courtesy of GucciImages Courtesy of Gucci

各アイテムは、1000年以上にわたり受け継がれてきた日本伝統の包布文化「風呂敷」に着想を得た特別仕様のパッケージを採用。大切な品を優雅に包み込む、美意識と機能性を兼ね備えた日本ならではの文化を体現しています。

Images Courtesy of Gucci

ワークショップ開催概要

以下期間中、安藤七宝店の職人を招き、チャーム製作を体験いただける七宝体験のワークショップを開催しております。伝統工芸ならではの技法に触れながら、特別なチャームづくりをお愉しみいただけます。

日時・場所：

6月26日(金) - 6月28日(日) グッチ銀座7F イベントスペース

7月17日(金) - 7月20日(月) グッチ名古屋1F

お問い合わせ先：

グッチ クライアントサービス 0120‐99-2177

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GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、 ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com をご覧ください。

安藤七宝店

安藤七宝店は1880年（明治13）に創業以来、万博などの海外・国内で多くの賞を受賞し、明治33年には宮内省御用達を拝命しました。以来、高度な技術を守り、高い品質と安定した生産を実現するとともに、約150年続く老舗企業の責任として、七宝業界を牽引し続けています。