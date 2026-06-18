【徳島市】徳島市文化財特別公開事業「深緑の丈六寺」を開催します

徳島市

像高3.58m、県下最大を誇る木像・聖観音坐像や、中世に隆盛を極め、戦国の動乱を切り抜けた丈六寺の宝物など、普段見ることのできない文化財を特別公開します。

【日時】

６月２８日（日）10：00～16：00

【場所】

丈六寺 ※別途、拝観料500円が必要になります。

【内容】

●宝物館展示解説（四国大学教授 須藤茂樹氏）

（1）10：30～ （2）13：00～ （3）15：00～ 各回45分程度

●丈六寺ガイドツアー（徳島市社会教育課）

（1）11：30～ （2）14：00～ 各回45分程度

【注意事項】

- 申込不要、当日受付になります- 駐車場には限りがあります- 法要等により、内容が変更となる場合があります

【主催】

徳島市教育委員会

【協力】

丈六寺、四国大学

【問い合わせ先】

徳島市教育委員会 社会教育課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館11階）

電話番号：088-621-5419

ファクス：088-624-2577