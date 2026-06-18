【徳島市】徳島市文化財特別公開事業「深緑の丈六寺」を開催します
徳島市
●宝物館展示解説（四国大学教授 須藤茂樹氏）
●丈六寺ガイドツアー（徳島市社会教育課）
- 申込不要、当日受付になります
- 駐車場には限りがあります
- 法要等により、内容が変更となる場合があります
像高3.58m、県下最大を誇る木像・聖観音坐像や、中世に隆盛を極め、戦国の動乱を切り抜けた丈六寺の宝物など、普段見ることのできない文化財を特別公開します。
【日時】
６月２８日（日）10：00～16：00
【場所】
丈六寺 ※別途、拝観料500円が必要になります。
【内容】
●宝物館展示解説（四国大学教授 須藤茂樹氏）
（1）10：30～ （2）13：00～ （3）15：00～ 各回45分程度
●丈六寺ガイドツアー（徳島市社会教育課）
（1）11：30～ （2）14：00～ 各回45分程度
【注意事項】
- 申込不要、当日受付になります
- 駐車場には限りがあります
- 法要等により、内容が変更となる場合があります
【主催】
徳島市教育委員会
【協力】
丈六寺、四国大学
【問い合わせ先】
徳島市教育委員会 社会教育課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館11階）
電話番号：088-621-5419
ファクス：088-624-2577