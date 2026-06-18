【徳島市】徳島市文化財特別公開事業「深緑の丈六寺」を開催します

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徳島市

　像高3.58m、県下最大を誇る木像・聖観音坐像や、中世に隆盛を極め、戦国の動乱を切り抜けた丈六寺の宝物など、普段見ることのできない文化財を特別公開します。





【日時】


６月２８日（日）10：00～16：00



【場所】


丈六寺　※別途、拝観料500円が必要になります。



【内容】


●宝物館展示解説（四国大学教授　須藤茂樹氏）
　　　（1）10：30～　（2）13：00～　（3）15：00～　　各回45分程度



●丈六寺ガイドツアー（徳島市社会教育課）
　　　（1）11：30～　（2）14：00～　　各回45分程度



【注意事項】


- 申込不要、当日受付になります
- 駐車場には限りがあります
- 法要等により、内容が変更となる場合があります

【主催】


徳島市教育委員会



【協力】


丈六寺、四国大学



【問い合わせ先】


徳島市教育委員会　社会教育課　


〒770-8571　徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館11階）


電話番号：088-621-5419


ファクス：088-624-2577