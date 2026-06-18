シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：期間限定イベント「秘境の滅亡都市エズフィト」の開始！新キャラ「魔妃クレオクス」、「魔子クレオクフ」が登場！

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株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「秘境の滅亡都市エズフィト」が2026年6月18日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「創聖使の秘法　竜翼駆使・カーボメロス」の開始、「エズフィト統治者ガチャ」等を開始いたしました。



◆期間限定イベント「秘境の滅亡都市エズフィト」について



いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。


期間限定イベント「秘境の滅亡都市エズフィト」が公開されました。


本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。



◆あらすじ


破断層は、あらゆる世界、時間に繋がる。


......はずだった。


破断層からも秘匿された


古代悪魔国家『エズフィト』。


滅亡の危機に瀕している領土を


存続させようと奮闘する悪魔たちがいた......。



開催期間


2026/6/18(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/6/30(火) 13:59



「魔考器財の欠片」交換可能期間


2026/6/18(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/7/7(火) 13:59





☆1キャラ「【地転がし魔】魔コロ太」




◆新キャラ追加！「エズフィト統治者ガチャ」の開始！



新たな☆3キャラクター「[エズフィト領主]魔妃クレオクス」「[主従巨帝]魔子クレオクフ」が登場する、「エズフィト統治者ガチャ」を開始いたしました。



・[エズフィト領主]魔妃クレオクス


・[主従巨帝]魔子クレオクフ



については、期間限定で排出確率がUPします。



新登場＆出現率アップキャラ　☆☆☆キャラクター





開催期間


2026/6/18(木) メンテナンス終了後 ～ 2026/7/4(土) 13:59



・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください


・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます


・キャラクターの提供割合は均一ではございません


・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます




◆ダメージチャレンジイベント「創聖使の秘法　竜翼駆使・カーボメロス」の開催！



緑属性の「カーボメロス」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。



100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。


今回はショップの「ダメチャレコイン交換所」にシールを追加しております！


また「絆の欠片」や「アイテムボックス」、専用の称号、「触媒」、「S6素材」も獲得できます。



専用の称号や、400万Ptのダメージ到達でシールを獲得できますので、ぜひご参加ください！



開催期間


2026/6/18(木) メンテナンス後 ～ 2026/6/30(火) 13:59




◆アプリペイにお得な新商品が登場！



アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。


期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！




◆ゲームの概要









ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。


お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！


さあビックリマンの世界へ旅立とう！






◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。



■公式Webサイト


https://bmwc.marv.jp


■公式X (Twitter)


https://x.com/bikkuriman_wc


■公式YouTube


https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc



●App Store


https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947


●Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC



●アプリペイ公式ストア


https://app-pay.jp/app/bmwc



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■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション


■ゲームジャンル：シールコレクションRPG


■配信デバイス：iOS / Android


■プレイ人数：1名


■配信日：2024年４月19日


■基本無料／ガチャ／アイテム課金制


■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.


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