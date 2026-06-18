スタジオジブリアニメ「耳をすませば」公開から３０年。その幻想的な背景画で注目を浴びた画家・井上直久の個展を6/20(土)より東京有明で開催。原画や新作版画を中心に過去最大規模の約１００点を一堂に展示！

株式会社アートスペース新作版画「市場の宵」33x73cm新作版画「眺め良き丘」29x46cm■宮崎駿監督との出会い

美大を卒業後、広告代理店、高校教師を経て画家へ転身。以前より井上氏の世界観に共感していたスタジオジブリの宮崎駿監督から『耳をすませば』背景画制作を依頼され参加しました。

劇中劇「バロンのくれた物語」はまさに井上氏の世界観を表現したものとして観る者に感動を与えました。

また、アニメ『耳をすませば』参加以降、三鷹の森ジブリ美術館の壁画制作や絵本『星をかった日』(原作：井上直久)の短編アニメが宮崎監督により制作され、同美術館の「土星座」やジブリパークの「オリヲン座」で上映されるなど国内外より高い評価を受けています。

■井上氏の「イバラード」はどのような世界か

かつて宮沢賢治が岩手県を「イーハトーブ」と言ったように、自身が住む茨木市（いばらきし）を「イバラード」と呼び、それを口にした瞬間、また意識した瞬間に目に映った風景・事象すべてが幻想的で不思議な世界へと変貌を遂げるといいます。見慣れた駅前の風景は広大な丘陵地に、自宅裏の麦畑は黄金色に輝く原野へ。空には無数のラピュタが浮かぶ。「イバラード」は、見方をほんの少し変えるだけで、世界は面白くなるということを私たちに教えてくれる理想郷なのです。

新作版画「友と待ちにし宵」22ｘ27cm■創作の原点ともいえる５０年前の作品などを特別公開

1974年に描かれたイバラードの原点となる貴重な原画をはじめ、昨年小海町高原美術館で展示された初期作品を特別に展示いたします。（参考出品）

原画「丘の家」（参考出品）

原画「低空飛行」（参考出品）

■井上直久氏のサイン会を開催

６月２８日（日）

版画または画集をお求めいただいた方に井上氏が目の前でサインをいたします。

１.14：30～16：30 版画をお求めの方

２.16：30～17：00 画集をお求めの方

※詳しい参加条件は会場にお問い合わせください。

詳細を見る :https://www.artgallery.co.jp/exhibitions/3589/

■本展ならではの特典も！

１.版画ご購入特典として「ご購入作品絵柄のトートバッグ」をプレゼントいたします。

２.会期中のご来場記念として「オリジナルステッカー」を先着１００名様（合計）へプレゼントいたします。

来場記念「オリジナルステッカー」

■オンラインでも新作版画を期間限定販売

７月２０日（土）１２：００から運営サイトにて同時に新作発表、ご購入いただけます。

※オンラインでのご購入はサイン会対象外となります。

https://artspace.thebase.in/categories/7392877

［略歴］

1948年 大阪生まれ

1971年 金沢市立美術工芸大学卒業 広告代理店大広勤務

1973年 大阪府立春日丘高校勤務(～'93)

1983年 絵本『イバラードの旅』(講談社絵本新人賞 '96架空社より再刊)

1985年 コミックス『イバラード物語』(青心社 '95増補版・愛蔵版刊行)

1994年 画集『イバラード博物誌』(架空社 ～'11、第６集まで刊行)

大阪阪急百貨店美術画廊にて新作個展('96～'00、'02 '04 '06 '08 '10 '13 '14)

以降東京・大阪・名古屋・札幌他各地で毎年個展・版画展多数

1995年 映画「耳をすませば」(スタジオジブリ 脚本：宮崎駿 監督：近藤喜文)の挿話

『バロンのく れた物語』の美術を制作

成安造形大学講師(～'01)

成安造形大学教授(～'07)

1998年 豊科近代美術館にて「イバラードの世界 井上直久展」

2000年 コロラド、ユタに取材・写生旅行、パリ・エスパスジャポンにて個展

2001年 大判画集『世界はあなたのコレクション』(架空社)刊行

パリ・エスパス・カリチュアル・ベルタンポワレにて個展

2002年 三鷹の森ジブリ美術館ホールに壁画「上昇気流II」制作

2003年 New York, Caelum GalleryにてNAOHISA INOUE Recent works展

2004年 アイルランド(ゴールウェイ、アラン諸島、スライゴー 他)に写生旅行

中学国語1教科書(教育出版)に「まだ言葉にならないものを描く」執筆

2005年 中学美術1教科書(日本文教出版)に作品「エアシップの木」掲載と解説執筆

スウェーデン他(ストックホルム、ウプサラ、ヘルシンキ)に取材旅行

2006年 短編アニメ「星をかった日」スタジオジブリ 原作：井上直久 監督：宮崎駿

絵本『星をかった日』(架空社)刊行

2007年 DVD・BD映像画集「イバラード時間」スタジオジブリ 監督：井上直久

2010年 長岡造形大学､愛知県立芸術大学、各地の美術教育研究会等で講演

2012年 中学美術2・3上教科書(光村図書)に作品「船を見つけた日」と解説掲載

2013年 梅田阪急他東京・名古屋・神戸など各地で個展

2014年 パリ・エスパスジャポンにて個展､スウェーデン(ウプサラ)にてスケッチ

第二大判画集『旅誘う光の粒』(架空社)刊行

2015年 上海、北京にて個展('16)

2017年 画集「IBLARD井上直久-世界はもっとキレイにみえる-」(青心社)刊行

2018年 茨木市制施行70周年記念「井上直久の世界展」を梅田阪急にて開催

パリ・ギャラリーメタノイアにて個展

2019年 富士見町高原のミュージアムにて「井上直久展」を開催

2025年 長野県・小海町高原美術館にて「井上直久展 イバラードへの旅」を開催

パリ・Espace Culturel Bertin Poireeにて個展

東京、大阪、名古屋、札幌などの全国各地にて作品展を開催し現在に至る

【展覧会概要】

イベント名 ： 喜寿記念 井上直久新作版画展

会期 ： 2026年6月20日(土)～28日(日)営業時間12：00～18：00 会期中は無休

会場 ： ART SPACE SKY GALLERY（東京・有明・東京ビッグサイト前）

〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルBタワー１１階

お問い合わせ： 03-6379-8885(代表)

アクセス ： ＜ 最寄り駅 ＞

ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅 徒歩１分

りんかい線 国際展示場駅 徒歩4分

アクセスのご案内→ https://www.artgallery.co.jp/access/

URL ： https://www.artgallery.co.jp/