【クラブメッド】‘’世界最大級のスポーツクラブ‘’として、この夏はスポーツが主役のオールインクルーシブ・バカンスを提案！

株式会社クラブメッド

北海道や石垣島をはじめ、世界約70か所でプレミアムなオールインクルーシブ・リゾートを展開するクラブメッド。この夏は、「世界最大級のスポーツクラブ」として、多彩なスポーツ体験を楽しめるバカンスを提案します。

クラブメッドが世界各地のリゾートで提供するスポーツ・アクティビティは、合計60種類以上。空中ブランコやアーチェリー、テニス、ヨガ、サッカーをはじめ、セーリングやカヤックなどのマリンスポーツ、さらには冬季にはスキーやスノーボードまで、幅広いスポーツを楽しむことができます。

各リゾートでは常時20種類以上のアクティビティを追加代金なしで体験できるため、滞在中にさまざまなスポーツへ気軽に挑戦できるのもクラブメッドならではの魅力です。

今夏は、レジェンド・ジーコ氏が監修するサッカーキャンプ「Zico 10 Camp」、世界水準の指導を提供する「テニスアカデミー」、さらに世界的な人気を集めるパデルやピックルボールなど、スポーツを通じて新たな体験と交流を楽しめるプログラムを展開します。

スポーツを通じて世界とつながる、「世界最大級のスポーツクラブ」

クラブメッドは創業以来、スポーツをリゾート体験の中心に据え、世代や国籍を超えた交流の場を提供してきました。その土地ならではの自然環境を活かした広大なリゾートで、種類豊富なスポーツを楽しめることが特徴です。

専門コーチによるグループレッスンや初心者向けプログラムも充実しており、初めて挑戦するスポーツとの出会いもクラブメッドならではの魅力です。

注目プログラム１. ジーコ氏監修「Zico 10 Camp」

北海道のクラブメッド・キロロ グランドでは、ブラジルサッカー界のレジェンドであり、日本サッカーの発展にも大きく貢献したジーコ氏が監修する「Zico 10 Camp（ジーコ10キャンプ）」を開催します。

本プログラムでは、サッカー技術の向上はもちろん、チームワークやリーダーシップ、スポーツマンシップなど、世界で活躍するアスリートに求められるマインドセットも学ぶことができます。

週2回、3日間のプログラムにて実施され、追加代金不要のオールインクルーシブ体験として参加可能。

国際色豊かな環境の中で、子どもたちが世界基準のサッカー体験に触れられる貴重な機会となります。

サッカーを楽しみながら、未来へつながる学びと挑戦を体験してみませんか。

■開催日程：

2026年7月10日～7月16日 - 大人向けセッション

2026年7月17日～8月30日 - お子様（6～17歳）向けセッション

■プログラム詳細：

https://www.clubmed.co.jp/l/zico-10-camp-kiroro-grand

注目プログラム２. 国際的なコーチ陣によるテニスアカデミー

今夏、北海道のクラブメッド・キロロ グランドのテニスプログラムは、「play tennis!(TM) Academy by Frederic Dewitte」が運営を担当します。

監修を務めるのは、クラブメッド支配人の父、同じくクラブメッドでテニスのインストラクターを担当していた母を持つFrederic Dewitte（日本名：佐藤 夏大樹）氏。元ジュニア日本代表として活躍し、世界レベルで活躍する選手の指導・サポートにも携わってきました。

グループレッスンでは、「楽しさ」「エネルギー」「社交性」を大切にしながら、初心者から上級者まで幅広いレベルに対応。

国際色豊かなコーチ陣による指導のもと、テニスの技術向上はもちろん、世界中から集まるゲストとの交流も楽しめるのが特長です。

さらに、より高いレベルでの上達を目指す方に向けて、プライベートレッスンもご用意。技術の細かな改善やレベルアップに加え、戦術指導や動画分析、メンタルトレーニングなど、一人ひとりの目標や課題に合わせた指導を行います。技術面だけでなく、身体能力や創造性、自己表現力まで育む総合的な育成メソッドが特長です。

また、シーズン中には元ATP世界ランキング60位、元日本ランキング1位の伊藤竜馬氏をはじめとするスターゲストを招いた特別レッスンやイベントの開催も予定しています。世界のトップレベルを知る選手から直接学べる貴重な機会を提供します。

※プライベートレッスンおよびスターゲストによる特別セッションは、オールインクルーシブには含まれません。

■プログラム詳細：https://www.clubmed.co.jp/l/tennis-academy-kiroro

注目プログラム３. 世界で人気沸騰中のスポーツ「パデル」「ピックルボール」

クラブメッドでは、近年急速に人気を高めているパデルやピックルボールの導入を積極的に進めています。

日本国内では、今シーズン、クラブメッド・北海道トマムにピックルボールコート6面が新設予定。

初心者でも気軽に楽しめる環境を整え、新たなスポーツとの出会いを提供します。

さらにアジアのクラブメッド・リゾートでは、アマチュア向けパデル大会「Club Med Padel Cup」を昨年に続き開催。2026年は日本国内初となる予選会を9月上旬に東京都内で実施予定です。

リゾートの枠を超え、スポーツを通じたコミュニティ形成や競技の普及を促進する取り組みとして、さらなる盛り上がりが期待されています。

この夏は、スポーツを旅の思い出に

クラブメッドが提案するスポーツホリデーは、単なるアクティビティ体験にとどまりません。新しいスポーツとの出会い、世界中から集まるゲストとの交流、そして自分自身への挑戦を通じて、忘れられない旅の思い出を創出します。

この夏は、「世界最大級のスポーツクラブ」クラブメッドで、心と身体を解放するオールインクルーシブ・バカンスをお楽しみください！

【クラブメッド】

1950年、ジェラール・ブリッツによって創設され、フランスに本社を置くクラブメッド。世界で初めて「オールインクルーシブ」という革新的なバカンススタイルを考案した、リゾート業界のパイオニアです。旅行代金には、宿泊費をはじめ、滞在中のお食事やドリンク、各種アクティビティ、託児サービスやキッズプログラム、さらにはエンターテイメントまで含まれており、リラックスして心からバカンスを満喫していただけます。世界約110の国と地域から集まったインターナショナルなスタッフ「G.O（ジーオー）」による、心温まるおもてなしも、クラブメッドならではの大きな魅力です。現在では、世界約70か所の美しい自然に囲まれたリゾートにて、魅力あふれるサービスと、かけがえのない特別な体験をお届けしています。https://www.clubmed.co.jp/

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コンタクトセンター：0120-790-863