富山県内4会場で「とやま農商工連携ミニセミナー＆経営相談会」を7月に開催！県産品の売れる商品づくりと事業者の『稼ぐ力』強化を徹底支援！

富山県商工会連合会

富山県商工会連合会（所在地：富山県富山市、会長：宮本光明）は県内12商工会、関連機関と連携して7月に富山県内4会場【富山・高岡・砺波・新川】にて農商工連携に取り組む中小企業者、農林漁業者、支援機関職員等を対象に「とやま農商工連携ミニセミナー＆経営相談会」を開催します。

本会は、県委託事業を通じて県内地域の農商工連携や地域資源活用による新商品開発、販路開拓を一層推進するためセミナー等を随時開催しております。本事業を通じて、地域資源を活かした商品づくりと、事業者の持続可能な「稼ぐ力」の向上を目指します 。

【イベントの特徴】

１．選べる2つの専門コース

「商品づくり（首都圏販路開拓）」と「稼ぐ力（ビジネスモデル・支援策活用）」の

2つのテーマをご用意。

２．第一線のプロが登壇

アンテナショップ館長の桃井氏、中小企業診断士の丸亀氏が実例を交えた丁寧な解説。販路開拓、農商工連携成功の秘訣をお伝えします。

３．個別経営相談会でしっかりサポート

セミナー後、商品開発や経営課題、首都圏フェア出展についてなど様々な疑問に専門家への直接相談も可能です。

【開催概要】

対象者：農商工連携に取り組む（または関心のある）中小企業者、農林漁業者、支援機関職員等

参加費：無料

定員：各会場 20名（先着順）

【会場・プログラム詳細】

■ 商品づくり強化コース

「首都圏で売れる農商工連携商品をつくる！売れ続ける県産品の特徴と商品づくりのポイント」

講師：桃井 千巳 氏（日本橋とやま館副館長・いきいき富山館長）

富山会場：7月22日(火) 13:30～16:30 ／ 富山県農協会館 901会議室

高岡会場：7月23日(水) 13:30～16:30 ／ 富山県総合デザインセンター 2階

■ 稼ぐ力強化コース

「稼ぐ力を上げる！農商工連携成功の秘訣とおすすめの支援策の紹介」

講師：丸亀 徹 氏（丸亀中小企業診断士事務所 代表）

砺波会場：7月29日(火) 13:30～16:30 ／ 砺波市文化会館 2階研修室

新川会場：7月30日(水) 13:30～16:30 ／ 新川文化ホール 103会議室

【お申込み方法】

商品づくり強化コース はこちらから(https://forms.gle/9pGPbCHPzg3xULKN8)

稼ぐ力強化コース はこちらから(https://forms.gle/uM8vtUi16G89EfHL9)

またはチラシ裏面参加申込書をfaxもしくはメールにてご提出ください。

Fax:076-433-8031 E-mail: noushoko@shokoren-toyama.or.jp

◆お問い合わせ先

富山県商工会連合会 経営支援課・経営サポートセンター

TEL:076-441-2717

ほか随時農商工連携事業を盛り上げるべくインスタグラムでも随時情報発信を行っております。

→（@toyama_ippin)(https://www.instagram.com/toyama_ippin/?next=%2F)