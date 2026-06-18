「アイドルマスター×相模原市」コラボ～765PRO ALLSTARSと巡る宇宙のまち～開催！

相模原市役所

多くの方に「相模原に行ってみたい！」「市内を巡ってみたい！」と思っていただくきっかけを作るとともに、「宇宙を身近に感じられるまち さがみはら」の認知度向上を図るため、「アイドルマスター」とのコラボキャンペーンを実施します

●「アイドルマスター」とは

2005年にアミューズメント施設向けゲーム機からスタートしたアイドルプロデュースゲーム。プロデューサーとしてアイドルを育成するゲームシステムや、個性豊かなキャラクター、楽曲が多くのファンから支持を受けています。 これまでに家庭用ゲームソフトをはじめ、ラジオ、テレビアニメ、モバイルコンテンツからステージイベントまでさまざまなクロスメディア展開を行っています。

実施期間

令和8年6月19日（金）から7月31日（金）まで

コラボ経緯

相模原市は、JAXA相模原キャンパスや、10億個の星々と8K全天周映像を同時に体験できる世界初のプラネタリウムを有する市立博物館がある、まさに「宇宙を身近に感じられるまち」🪐

今回コラボするのは、765（ナムコ）プロダクションに所属する13名、「765PRO ALLSTARS」。彼女たちが天体の名を冠するユニットに分かれて行った公演で「ソル」「ルナ」「ステラ」として活動し、そのユニット名が宇宙にちなんでいることがきっかけとなりました☀️🌙★️

5大企画を実施します！

1.オリジナルコラボグッズ販売

本コラボオリジナルデザインのグッズが登場！

（クリアファイル1種、トートバッグ1種、アクリルキーホルダー13種）

※お一人様各種1点まで（アクリルキーホルダーは各デザイン1点まで）とさせていただきます。

グッズ販売店舗

●さがみはらアンテナショップsagamix

所在地

相模原市南区相模大野3-2-1 ボーノ相模大野ショッピングセンター2階

営業時間

午前10時から午後9時

休業日

なし

●相模原市立博物館

所在地

相模原市中央区高根3-1-15

開館時間

午前9時30分から午後5時

休館日

毎週月曜日・国民の祝日等の翌日 （月曜日が国民の祝日等の場合は、翌平日が休館）

●藤野観光案内所ふじのね

所在地

相模原市緑区小渕1702-3

営業時間

午前8時30分から午後5時

休業日

なし

⚠️各種「オリジナルコラボグッズ」は、転売しないでください。

2.オリジナルコラボカードプレゼント

オリジナルコラボグッズを取り扱っている店舗でお買い物をすると、500円（税込）購入ごとにオリジナルコラボカード1枚（全13種）をプレゼント！

⚠️「オリジナルコラボカード」は、転売しないでください。

3.アイドルマスター×JAXAコラボパネル展示

「ソル」「ルナ」「ステラ」とJAXAのコラボパネルを市内3カ所に展示！

高さ180センチメートルの大型パネルは必見👀ぜひ現地でお楽しみください。

パネル設置場所

●相模原市立博物館

所在地

相模原市中央区高根3-1-15

開館時間

午前9時30分から午後5時

休館日

毎週月曜日・国民の祝日等の翌日 （月曜日が国民の祝日等の場合は、翌平日が休館になります。）●相模原市立図書館

所在地

相模原市中央区鹿沼台2-13-1

開館時間

火曜日から金曜日：午前9時30分から午後8時まで

土曜日・日曜日、祝日等：午前9時30分から午後6時まで

休館日

毎週月曜日及び1月・4月を除く毎月第2木曜日 （該当日が休日の場合は開館し、翌日が休館）

●JAXA相模原キャンパス 宇宙科学探査交流棟

所在地

相模原市中央区由野台3-1-1

開館時間

午前10時から午後5時（午後4時45分最終入館）

休館日

施設ホームページよりご確認ください。

●市内には「オファマス」パネルも！

『アイドルマスター』シリーズの20周年を記念した特別企画の一つ、パネルオファープロジェクト「オファマス」にも参加しています。この機会にぜひ、オファマスパネルもご覧ください★️

設置場所

・さがみはらアンテナショップsagamix

・相模原市立博物館

・相模湖観光案内所

・藤野観光案内所ふじのね

4.相模原市立博物館プラネタリウムコラボ

四条貴音さん（声優・原由実氏）によるプラネタリウム上映前アナウンスを放送！実施期間内のプラネタリウム番組開始前（一般投影）が対象です。

⚠️駐車場には限りがあります。お越しの際は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

5.SNSプレゼントキャンペーン

相模原市シティプロモーションX（＠Sagamihara_PR）の対象投稿をリポストで、オリジナルコラボグッズやコラボカードが抽選で当たるキャンペーンを実施！

詳細はコラボ開始日に発表します🗣️

ぜひフォローしてお待ちください！

765PRO ALLSTARSと一緒に、「宇宙を身近に感じられるまち さがみはら」をお楽しみください☀️🌙★️