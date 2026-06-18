ジュエリーブランドANNA DIAMOND 初のブライダルコレクション 『光 - HIKARI Collection - 』を2026年7月5日(日)より発売。

株式会社BrevalHIKARI Collectionより

ジュエリーブランドANNA DIAMONDは、2026年7月5日(日)にブランド初のブライダルコレクション「光 - HIKARI Collection - 」の販売を開始致します。本コレクションは全てセミオーダーメイド形式で制作を承ります。昨年発表したフルオーダーメイドサービスと併せ、ANNA DIAMONDでは全て のブライダルジュエリーをオーダーメイドにて承ります。

コレクションステートメント

[光 - HIKARI Collection - ]

ANNA DIAMONDが、初のブライダルコレクションを作りました。

結婚は、ふたりが重ねていく日々のなかの、ひとつの通過点。

ほんとうに大切なのは、儀式の華やかさよりも、

その日からはじまる「暮らしに潜む光を、どのようにして掬い取るか」

ということへの姿勢だと思っています。

摩耗する生活感覚のなかで、私たちは、

つい遠くの幸せを追いたくなります。

でも、一番確かな、手触りのある幸せは、

すぐそこの日々に潜んでいるのです。

すべてのリングは、

ANNA DIAMOND が見つめる “光の哲学 に、

言葉で輪郭を与え、その言葉をジュエリーへと

昇華させて生まれました。

命のなかで、最も神秘的な光を讃えて。

-いつもの日の、いつもの光。

-光があるほうを、探し出す。

-みずみずしい感性で、光を見つけ出す。

商品について

■Ring 1

日々 / Hibi

「いつもの日の、いつもの光。」

そこにあることを忘れるくらい、空気のように浮遊する日々の光。

つけていることを忘れるくらい、まろやかに肌に触れるふたりの指輪。

皿を洗う手にも、働く手にも、子どもの頬に触れる仕草にも、邪魔をしない。

求めたのは、暮らしのまんなかに在り続ける光のように、日々に溶け込む指輪。

内側でも、外側でも。

好きな場所に入れられる1石のダイヤモンドに、ふたりだけが知る光の在処を潜めて。

(価格例)

１.婚約指輪 Hibi Solitaire Ring Pt 440,000円(税込)~

２.結婚指輪 Hibi Ring 2.0mm Pt 187,000円(税込)~

オーダー例(2.0mm Pt)オーダー例(2.0mm 18KYG)オーダー例(2.0mm Pt Black)オーダー例(3.0mm Pt マット)オーダー例(3.0mm 18KYG マット)オーダー例(3.0mm Pt Black マット)

(オーダー方法)

地金種類、リング幅、表面加工、1粒ダイヤモンドの位置・数 などを選択いただけます。

■Ring 2

稜線 / Ryōsen

「光があるほうを、探し出す。」

人生には、山がある。谷がある。喜びの日もあれば、立ち止まる夜もある。

けれど、すべての出来事は、ひとつの面からだけでは、決して測れない。

まるで明け方の山のように、一方の峰が夜の闇に包まれているのなら、

一方の峰は朝の光に照らされる。

2つの面を持つリングに、どんなときも、光があるほうを探し出そうと決意を込める。

ふたりで生きることは、ふたりで光を掬い集めることだから。

(価格例)

１.婚約指輪 Ryōsen Solitaire Ring Pt 440,000円(税込)~

２.結婚指輪 Hibi Ring 2.0mm Pt 187,000円(税込)~

オーダー例(2.0mm Half Eternity Pt)オーダー例(2.0mm Half Eternity 18KYG)オーダー例(3.0mm Half Eternity Pt Black)オーダー例(3.0mm Pt)オーダー例(2.0mm 18KYG)オーダー例(Ryōsen Solitaire 1ct)

(オーダー方法)

地金種類、リング幅、表面加工、1粒ダイヤ位置・数 などを選択いただけます。

■Ring 3

触覚 / Shokkaku

「 みずみずしい感性で、光を見つけ出す。」

毎日は、繰り返しでできている。何度も、何度も。

摩耗される生活感覚のなかで見過ごしそうになる光を、

みずみずしい心の触覚で捕まえよう。

この姿勢こそが、ふたりの命を、豊かに織り上げていく。

触覚のようなディテイルに、神秘としか言いようのない

日々の光への、情熱を込めて。

能動的な姿勢で、日々の光を発見することへの覚悟の指輪です。

(価格例)

１.婚約指輪 Shokkaku Solitaire Ring 737,000円(税込)~

２.結婚指輪 Shokkaku Ring 2.0mm Pt 209,000円(税込)~

Shokkaku Diamond RingShokkaku Solitaire Ring 18KYGShokkaku Solitaire Ring Pt Blackオーダー例(2.0mm 18KYG マット)オーダー例(2.0mm Shokkaku ring with dia Pt)

(オーダー方法)

地金種類、表面加工 などを選択いただけます。

制作思想

ANNA DIAMONDは、「結婚する瞬間こそが人生で最も幸せであり、その状態を不変な形で永遠に閉じ込めることが尊い」という、画一的な結婚観に違和感を抱いています。外部環境やライフステージの変化に応じて、結婚後のふたりの関係は、良い意味で少しずつ流動的に変わっていくもの。もはや結婚すらも、ふたりが巡る永い時の流れのなかでは、ひとつの通過点に過ぎないと思うからです。

私たちは、変わらないことを誓い合うのではなく、変わっていくことそのものに敬意を払うために、 経年優化を楽しめる素材を提案しています。そしてもうひとつ。本当に大切なのは、儀式の華やかさではなく、その日からはじまる毎日の暮らしだと思っています。暮らしのなかに潜む光を、ふたりでどのようにして発見し、掬い取っていくのか。ブライダルジュエリーの1stコレクションとなる今回は、その姿勢への想いに輪郭を与える形で、リングの細部をデザインしました。

ものづくり

ANNA DIAMONDは「For my sister, for the future」という基本姿勢に基づき、デザイナー森の10歳年下の妹である”アンナさん”が、森自身と同い年になる10年後に希望溢れる明るい社会を残したいという想いに基づき制作を行っています。その基本姿勢と、本コレクションの制作思想から、ものづくりの観点では以下の様な特徴をお届けいたします。

１.共に時を巡るリング、流動的に変化する表情

私たちは、経年変化が起こるという理由からブライダルジュエリーでは使われづらいルテニウムメッキカラーをあえてバリエーションに加えています。摩擦によって少しずつ地金が顔を出し、色味が混じり合っていくそのプロセスは、単なる「摩耗」ではなく、ふたりが共に生きた時間が刻まれる「エイジング（経年融化）」です。変わらないことを強いるのではなく、関係性の深まりをリングの表情の変化とともに慈しむ。それが私たちの提案する新しい豊かさです。ルテニウムの黒と、地金のゴールドやプラチナが、時の経過とともに溶け合うように馴染んでいく様子。まさに、個として自立していた二人が、歳月をかけて本質的な意味で「ひとつの家族」になっていく過程そのものと考えています。

２.全ての商品を、都市鉱山由来の金属で

私たちは、本コレクション全ての商品の地金に、一度役割を終えた金属を再び輝かせる「都市鉱山」由来の金属を採用しました。私たちが用いる都市鉱山由来金属は、新たに採掘された金属を活用する製造過程と同じく、一度溶解し純金属に戻した後、金属を作り直すように生まれ変わる為、新たに採掘された金属と強度は基本的に変わりません。過去から未来へと形を変えて多層的に時間を巡り続ける素材は、これから時を巡っていくおふたりの絆の象徴だと考えています。

３.変化の中にある、変わらぬ光「ダイヤモンド」

私たちは、全てのリングに、厳選したラボグロウンダイヤモンドをあしらいました。周囲の色彩や環境がどれほど移ろおうとも、その中心で静かに光を放ち続ける一点の意志。リング外側・内側、配置する場所をお選びいただく事・オプションでダイヤの数を増やす事が可能です。ダイヤの追加は、制作から一定期間が経った後でも承っております。年月が経つ中でも、お二人の中で絶対に変わらない「共に時を巡る」という意志そのものを、私たちが創業以来向き合い続けてきたダイヤモンドの輝きに託しました。

デザイナーインタビュー

Ｑ：これまではファッションジュエリーが中心であったと思います。今回ブライダルコレクションの発表に至った経緯を教えてください。

森：私個人として、そしてブランドとして、ブライダルジュエリーに向き合う覚悟が、ようやく整ったからです。元々、ゆくゆくブライダルジュエリーも展開したいと考えておりました。ただ、ブライダルを手がけるには、それにふさわしいブランドとしての覚悟と土壌が要る。その準備が整うまでは、踏み 出さずにいました。転機は、昨年です。お客様のご要望から、フルオーダーメイドでのジュエリー制作を始めました。お客様のおひとりおひとりの人生背景をお聞きし、言葉から世界に1つだけのジュエリーにお仕立てしています。その過程で、お客様が目を潤ませて感動してくださる姿を、幾度も目にしました。これほど生きがいのある仕事はないと知り、私自身、覚悟を持ってブライダルジュエリーの展開を始めようと思えたのです。

Ｑ：ブライダルジュエリーを、オーダーメイド（セミオーダー・フルオーダー）に限定した理由を教え てください。

森：画一的なものを贈るのではなく、それぞれが、自分の好きなかたちを選べる方がいいと考えたからです。私たちは、つい社会が定義する幸せを目指して、遠くにある光に憧れてしまいます。けれど、本当の幸せは、いつも自分たちのなかにある。その考えに基づいて、決まった型を提示するのではなく、お客様ご自身が、自分たちのなかから理想のかたちを生み出せるようにしたいと思いました。

Ｑ：昨年からパリに移られて何か変わったことはありますか。

森：ANNA DIAMONDは、私の考えや想いを言葉にし、その言葉に輪郭を与えていく方法で、 ジュエリーを生み出しています。パリに来てから、その言葉が、以前よりも明瞭に立ち上がってくるようになりました。 私は、状況によっては、周囲の声に流されてしまう時があります。東京にいた頃は、周囲の情報が、学びになる一方で、制作のうえでは雑念となり、自分の本心を覆い隠してしまうことがありました。パリでは、良くも悪くも、私は圧倒的なマイノリティです。周囲の情報を気にしようがなく、誰かと自分を比べようもない。だからこそ、周囲の声に惑わされることなく、自分の本心へ、まっすぐにアクセスできるようになりました。そのおかげで、今の自分にしか作れないジュエリーが、これから増 えていく予感があります。この変化を、とても前向きに受け止めています。

Q：このコレクションについて顧客様へメッセージをお願いします。

森：私たちは今回、結婚観について、ひとつの明確なスタンスを掲げることにしました。華やかさよりも、日々の光を讃えること。変化する形を、経年優化として受け入れること。ですから、ある方にとっては理想に映り、ある方にとっては共感しきれない部分も含まれる可能性がある、ブランドメッセージだと思います。それでも私たちは、多くの人に向けて、広く浅い共感で結婚指輪を作るのではなく、たったひとりのために、心から共感していただける指輪を作りたいと考えました。同じ思い、 希望、情熱、姿勢を持つ方のもとへ、私たちのブライダルジュエリーが届くことを、心の底から願います。

取り扱い

[ ANNA DIAMOND Gallery ]

■住所：東京都渋谷区鉢山町13-13 ヒルサイドウエスト C棟 B2F

■営業日時：不定期、随時Instagram等でご案内いたします。

■ご予約 ：一部日時は予約制、詳細はInstagramや公式サイトにてご確認ください。

[ ANNA DIAMOND 公式オンラインストア ]

■リンク： https://annadiamond.shop/

[ パーソナルオーダー@パリ ]

■事前ご予約制：お気軽にお問い合わせくださいませ。

ANNA DIAMOND Gallery 外観

ANNA DIAMONDについて

“Japanese Poetic Jewelry. For my sister, for the future.”をコンセプトに掲げ、時代を射抜く「言葉」を起点に、単なる装飾ではなく、自らの信念を纏うような意志のある輝きを提案するジュエリーブランド。コピーライター出身のデザイナー森春菜が、自身の10歳年下の妹「アンナ」の生きる10年後の未来が希望に満ちた場所であるように、との祈りを込めて立ち上げました。素材選びから生産背景まで地球と社会への責任を果たし、より美しい明日を切り拓く人の支えとなるクリエイションを追究しています。

森 春菜（ファウンダー兼デザイナー）

1997年生まれ、神奈川県横浜市出身。慶應義塾大学文学部美学美術史専攻を卒業後、コピーライターとしてキャリアをスタート、国内外のブランドのコピーライティングを手掛ける。言葉の仕事から表現の幅を広げ、2021年12月 ジュエリーブランドANNA DIAMONDを設立。現在はANNA DIAMONDの共同代表兼デザイナーとして、昨年秋より拠点をフランス・パリへ移し活動中。 Instagram(https://www.instagram.com/haruna_mori__/)

ANNA DIAMOND 公式サイト：https://annadiamond.shop/

ANNA DIAMOND 公式Instagram：https://www.instagram.com/annadiamond_jp/

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