コムチュア、「DCエクセレントカンパニー2026」に初認定

コムチュア株式会社

コムチュア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：澤田 千尋、以下 コムチュア）は、特定非営利活動法人 確定拠出年金教育協会が定める「DCエクセレントカンパニー2026」の継続教育部門に認定されましたので、お知らせします。

DCエクセレントカンパニーについて

DCエクセレントカンパニーとは、企業型確定拠出年金（DC）制度運営や継続的な教育機会の提供に積極的に取り組み、優れた成果を挙げている企業を認定する制度です。

コムチュアグループの取り組み

コムチュアグループは、2025年4月にDC制度のプランを変更し、運用商品の刷新や掛金水準の見直しを行うことで、より実効性の高い制度へと改善いたしました。

こうした制度面の充実にあわせ、対象者に応じた実践的な活用を支援するため、教育内容を初級・中級・上級の3段階で体系化し、外部講師による投資教育セミナーや個別質問の機会提供、新入社員向け入門講義の実施などに取り組み、DCに関する理解促進を図っています。

さらに、セミナー動画の活用やDCアプリの利用促進により、時間や場所にとらわれない学習環境を整備し、社員の主体的な制度活用を支援しています。

今後もコムチュアグループは、資産形成に関する知識向上や適切な制度活用の促進に取り組むとともに、社員一人ひとりが安心して能力を発揮できる環境整備を継続的に推進し、持続的な価値創出につなげてまいります。

■関連Webサイト

DCエクセレントカンパニー2026 認定企業(https://www.dcnenkin.jp/dc/dcexcellent/certification2026/)

＜本件に関するお問い合わせ＞

コムチュア株式会社 経営統括 人事部

E-mail : roumu@comture.com

＜本件に関する取材のお問い合わせ＞

コムチュア株式会社 経営統括 ＩＲ部

E-mail : press@comture.com

コーポレートサイト：https://www.comture.com

コムチュアグループ

設立：1985年1月18日

所在地：東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー9F・15F

代表者：代表取締役 社長執行役員 澤田 千尋

資本金：10億2,200万円

上場市場：東証プライム（証券コード3844）