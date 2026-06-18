岩手の子どもたちがオーケストラ、バレエの舞台に。「東北の夢プロジェクト 楽しいオーケストラin岩手」8月6日に開催決定。

公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団

公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団（東京都杉並区、理事長：石塚邦雄）は、今年も8月に「東北の夢プロジェクト」を、岩手県盛岡市で開催します。

東北の夢プロジェクト2023 楽しいオーケストラin岩手 (C)山口敦

「東北の夢プロジェクト」とは

日本フィルは東日本大震災直後から、被災地への音楽による支援活動「被災地に音楽を」に取り組み、現在までに380回以上の活動を行っています。2019年からは、東北地方のさらなる復興支援のとりくみとして「東北の夢プロジェクト」を開始、子どもたちが取り組む郷土芸能や学校での音楽文化活動の団体を共演者とするオーケストラ公演を、これまで盛岡市で6回、福島県で4回開催。2026年1月には、岩手、福島の団体とともに東京芸術劇場（池袋）にて実施し、子どもたちの輝く笑顔とともに、大きな感動を共有できました。2023年に岩手県と日本フィルは連携協定を締結し、県を含む実行委員会が実行主体となっています。



【特徴】

「東北のさらなる復興を進めるために、子どもたちの笑顔を応援する」との思いで、東北各地で郷土芸能や合唱・吹奏楽・オーケストラなどに熱心に取り組む子どもたちを共演者として招き、オーケストラと共にコンサートを作り上げます。また各団体を事前にプロの演奏家が訪問する「共演者交流事業」としてミニコンサート、ワークショップ、レッスンなどを実施し、オーケストラのメンバーと子どもたちの触れ合いにより子どもたちが大きな触発を受けて、「事業を通じて飛躍的な成長を遂げることができた」との声も数多く寄せられています。県内でも子どもたちの活動は知られていないことが多く、本事業を通じてその活動を広く紹介することも目指しています。

これまでの共演団体の映像をアーカイブしました

YouTube :https://youtube.com/playlist?list=PLCl-hzatBEFCzDlIzEUBOGF4znu02FM_c&si=k25hxlO7gujav6DD

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PHsFRQMAQ24 ]

東北の夢プロジェクト2025 牛伏郷土芸能保存会(C)井田裕基学校での事前交流 オーケストラの団員が神楽に挑戦（2023）(C)山口敦学校での事前交流 子どもたちと音楽づくり（2023）(C)山口敦



【公演概要】

東北の夢プロジェクト2026 楽しいオーケストラin岩手

2026年8月6日（木）15:30開演(14:45開場)

盛岡市民文化ホール 大ホール

指揮：園田隆一郎

お話とうた：江原陽子

バレエ：スターダンサーズ・バレエ団

バレエ振付・演出：鈴木稔

【第1部】舞踏会へようこそ！

チャイコフスキー：歌劇《エフゲニー・オネーギン》より「ポロネーズ」

J.シュトラウス2世：美しく青きドナウ



【第2部】バレエとオーケストラの世界

チャイコフスキー：バレエ《くるみ割り人形》夏休みコンサート2026版



【第3部】子どもたちのステージ

盛岡市立山岸小学校 合唱クラブ

なもみ太鼓の会（野田村）



【第4部】みんなで歌おう

「にじ」（新沢としひこ・作詞、中川ひろたか・作曲）

勇気100％

＜料金＞全席指定・消費税込

大人：3,000円 子供：1,500円（4歳～高校生以下）

※4歳未満は入場できません。チケットはお一人一枚ご用意ください。



＜購入＞発売中

・ローソンチケット

http://l-tike.com（Lコード：21666）

・日本フィルeチケット♪［席を選んでお申込みできます］

https://eticket.japanphil.or.jp

・岩手日報社事業部

・フェザン

◆主催：東北の夢プロジェクトin岩手 実行委員会

（日本フィルハーモニー交響楽団、岩手県、岩手日報社、岩手県芸術文化協会）

◆共催：盛岡市、盛岡市文化振興事業団、IBC岩手放送

◆協賛：全国保証株式会社、株式会社東北博報堂

◆後援：復興庁、岩手県文化振興事業団、岩手県教育委員会、盛岡市教育委員会、野田村教育委員会

◆特別協力：音楽文化の未来を創造するプロジェクト｜公益財団法人上廣倫理財団

◆協力：岩手銀行、岩手県合唱連盟、岩手県洋舞協会、杉並区

お問い合わせ 岩手日報社事業部 019-653-4121（平日 9：00～17：00）

日本フィルハーモニー交響楽団

被災地に音楽を活動の記録

https://japanphil.or.jp/blog/bringmusic

これまでの東北の夢プロジェクト

https://japanphil.or.jp/blog/tohokuyumeproject

1956年6月創立。質の高い音楽を届ける「オーケストラ・コンサート」、音楽との出会いを広げる「エデュケーション・プログラム」、音楽の力で様々なコミュニティに貢献する「リージョナル・アクティビティ（地域活動）」という三つの柱に加え、2011年の東日本大震災以来「被災地に音楽を」届ける活動を継続している。これらの活動は高い評価を受け、第16回後藤新平賞を受賞。

2023年9月より首席指揮者にカーチュン・ウォンを迎え、桂冠名誉指揮者小林研一郎、桂冠指揮者兼芸術顧問アレクサンドル・ラザレフ、フレンド・オブ・JPO（芸術顧問）広上淳一という指揮者陣を中心に年間150回を超えるオーケストラ公演を行う。

2026年創立70周年を迎え、芸術性と社会性を両輪とし、「温かさ」「人に寄り添う」土壌を大切にしながら、あらゆる人々へ、世代へ、地域へ、音楽の持つ様々な力を社会に活かしていくことを目指している。1994年に杉並区と友好提携を結び、本拠地とする。

毎週水曜日22時54分～23時、BS朝日『Welcomeクラシック』出演中。

オフィシャル・ウェブサイト https://japanphil.or.jp

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