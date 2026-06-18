【パズル＆ドラゴンズ】「出張！パズドラ公式放送」を、今週土曜日に開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「出張！パズドラ公式放送」

https://pad.gungho.jp/member/live/2604/(https://pad.gungho.jp/member/live/2604/)

「出張！パズドラ公式放送」をイオンレイクタウンkazeで開催！ 会場での観覧特典でモンスターメモリーカードをプレゼント！ 称号「強運」をかけたチャレンジ大会の実施や物販コーナーも登場！

パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ（通称、パズドラ）』の最新情報などをお届けしている、参加無料のオフラインイベント「出張！パズドラ公式放送」。

次回は、「出張！パズドラ公式放送 in イオンレイクタウンkaze」として2026年6月20日（土）にイオンレイクタウンkaze（埼玉県越谷市）にて開催いたします。

会場では、MCに岩井 勇気さん（ハライチ）、アシスタントMCに坂本 麻子さんを迎え、山本 大介プロデューサーと共にお届けします。公式放送では『パズドラ』に関するさまざまな最新情報の発表、ステージイベントでは、当日の強運の持ち主が決まる「強運」チャレンジなどで会場を盛り上げます。

会場付近では、来場特典としてさまざまなダンジョントレジャーを配信。『パズドラバトル』でトレジャーをゲットすると、連動した『パズル＆ドラゴンズ』に「5連ガチャドラ 降臨！」や「一度きりの＋限界突破！」ダンジョンなど、獲得したトレジャーのダンジョンが出現します。

また、当日、会場にて放送を観覧いただいた皆様には、放送終了後にモンスターが手に入るモンスターメモリーカード「紅鏡陽神・アマテラスオオカミ」をプレゼントいたします。

さらに、物販コーナーでは『パズドラ』最新グッズを販売いたします。1会計につき6,000円（税込）ご購入ごとに、グッズ購入特典として、イベント先行実装となるモンスターメモリーカード「芸術神・ミューズ」を1枚プレゼントいたします。

「出張！パズドラ公式放送」はどなたでもご参加いただけます。お近くにお住まいの皆様は、ご家族やお友達とお誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。

【「出張！パズドラ公式放送 in イオンレイクタウンkaze」 概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2130_1_4836efb3e08a66c989ca035b6ed887b0.jpg?v=202606180851 ]

各種詳細は特設サイトをご確認ください。

この他、最新情報は随時更新いたします。

「出張！パズドラ公式放送」にどうぞご期待ください。

※各種プレゼントは、数に限りがございます。

※グッズは数に限りがあるため、イベント終了前に販売終了となる場合がございます。

※グッズの購入には整理券が必要です。配布開始時間や配布場所は変更となる場合がございます。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2130_2_eb0ee93537c1dae45d7e10c5848eb3b7.jpg?v=202606180851 ]

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。※停電などやむを得ない事情や主催者側の都合、天災・不慮の事故により、当日のイベント内容が

変更・中止になる場合があります。あらかじめご了承ください。また、天災や不慮の事故が発生した場合、

イベント会場内では運営スタッフの指示に従ってください。

最新の開催状況は公式サイトおよびX公式アカウント（@gungho_fes(https://x.com/gungho_fes)）をご確認ください。

タイトルロゴ『パズル＆ドラゴンズ』とは

お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG！登場するモンスターは10,000種類以上！自分だけの最強チームを作り、強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない！他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう

『パズル＆ドラゴンズ』基本情報

タイトル：パズル＆ドラゴンズ

ジャンル：パズルRPG

対応機種：

・iOS15以降の対応端末

・Android OS 9以降の対応端末

※32bit版の端末は非対応です。

公式サイト： https://pad.gungho.jp/

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

アプリアイコン

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android(TM)、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。