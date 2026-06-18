株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)（以下、BAPE(R)）は、夏の訪れに合わせて「BABY LISA SUMMER COLLECTION」を発表します。軽やかで表情豊かな視点から夏のムードを表現した本コレクションは、カラーやキャラクターが自然に調和し、リラックスした自信を感じさせるスタイルを提案します。



今シーズンは、BABY LISAをサマームードで再解釈。日焼けしたようなトーンや、サングラスやスイムウェアといったスタイリング要素、さらにパームツリーやサマーフラワーなどの季節感あふれるモチーフを取り入れることで、遊び心と洗練さを兼ね備えたビジュアルを完成させました。BABY LISAならではのアイコニックな魅力を保ちながら、夏らしい新たな表情を描き出しています。





カラーパレットは、ソフトピンクやライトブルーを中心に、クリーンなニュートラルトーンを組み合わせた軽やかな構成が特徴です。コレクションの核となるのは、BAPE(R)を象徴するカモフラージュパターンをシーズン仕様にアレンジした「ABC LISA CAMO」。柔らかな色合いで再構築され、主要アイテムに採用されることでコレクション全体に統一感をもたらしています。

注目アイテムには、「BABY LISA ABC CAMO FULL ZIP HOODIE」、「BABY LISA ABC CAMO COLLEGE MINI TEE」、「BABY LISA ABC CAMO TANK TOP」をラインアップ。BABY LISAの世界観を象徴するアイテムとして、コレクションの中心を担います。





シルエットは、夏の快適さとバランスを意識したエッセンシャルなアイテム群で構成。「BABY LISA ON BAPE SUMMER TANK TOP」、「BABY LISA COLLEGE CROPPED TEE」、「BABY LISA ONE POINT DENIM SHORTS」など、暑い季節に適した軽量素材を採用したアイテムが揃います。



また、スイムウェアはコレクションのハイライトのひとつ。ビキニに加え、スカートタイプのカバーアップを組み合わせることで、スタイリングの幅を広げながら、デイリーにも取り入れやすい実用性を実現しています。



アクセサリーも充実しており、「BABY LISA ABC CAMO PVC BAG」、「BABY LISA ABC CAMO VANITY CHAIN SHOULDER BAG」、「BABY LISA ABC CAMO TOTEBAG」を展開。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常からリゾートシーンまで活躍するアイテムとして、コレクションを完成させます。



BABY LISA SUMMER COLLECTIONは、2026年6月19日（金）12:00よりBAPE.COM WEB STOREにて先行発売、2026年6月20日（土）よりA BATHING APE(R)正規取扱店舗にて順次発売開始します。

BABY LISA ABC CAMO FULL ZIP HOODIECOLOR: SAX, PINK\46,200- (税込)BABY LISA ABC CAMO ZIP HOODIECOLOR: SAX, PINK\25,300- (税込)





BIG BABY LISA SUMMER TEECOLOR: WHITE, BLACK, PINKLADIES': \12,100- (税込)KIDS: \8,250- (税込)LISA COLLEGE SUMMER TEECOLOR: WHITE, BLACK, PINK\12,100- (税込)ABC LISA CAMO LISA ON APE HEAD TEECOLOR: WHTE X PINK, WHITE X SAX, BLACK X PINK, BLACK X SAXLADIES': \12,100- (税込)KIDS: \8,250- (税込)BABY LISA COLLEGE CROPPED TEECOLOR: WHITE, BLACK\14,300- (税込)BABY LISA ON BAPE(R) SUMMER TANK TOPCOLOR: WHITE, BLACK\12,100- (税込)BABY LISA ABC CAMO TANK TOPCOLOR: SAX, PINK\13,200- (税込)BABY LISA ABC CAMO COLLEGE MINI TEECOLOR: SAX, PINK\15,400- (税込)BABY LISA ABC CAMO SWEAT SHORTSCOLOR: SAX, PINK\28,600- (税込)BABY LISA ONE POINT DENIM SHORTSCOLOR: LIGHT INDIGO\31,900- (税込)BABY LISA ONE POINT SHORTSCOLOR: IVORY\30,800- (税込)BABY LISA ABC CAMO PVC BAGCOLOR: SAX, PINK\8,800- (税込)BABY LISA ABC CAMO VANITY CHAIN SHOULDER BAGCOLOR: SAX, PINK\33,000- (税込)BABY LISA ABC CAMO TOTE BAGCOLOR: SAX, PINK\38,500- (税込)BEACH SUMMER LISA GIRLS POUCHCOLOR: PINK\4,950- (税込)BABY LISA SUMMER METAL KEYCHAINCOLOR: BROWN\3,300- (税込)

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