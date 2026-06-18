子ども部屋・ワークスペースの新設に。個室と開放感を両立する「木製ガラス窓」を発売

株式会社TOOLBOXリビング横の小さな個室に開放感をつくる室内窓。（H900 片開きタイプ）

「自分の空間を編集するための“道具箱”」をコンセプトに、内装に関わる商品とアイデアを提案する「toolbox（ツールボックス）」（運営会社：株式会社TOOLBOX／東京都新宿区）は、2026年6月18日（木）、光や風、気配を個室へ届ける木製建具『木製ガラス窓』を発売します。『木製ガラス窓』は、高さ約1mの腰高サイズを採用した大判の室内窓です。細い木製フレームと大きなガラス面により、壁で仕切られた空間にも光と視線の抜けを生み出し、個室に開放感をもたらします。

リビング横のワークスペースや寝室、子ども部屋など、個室は欲しいけれど、完全に閉ざされた空間にはしたくない。そんな現代の住まいにおける個室づくりの課題に応える室内窓です。

限られた面積で、個室と開放感を両立する室内窓

詳細を見る :https://www.r-toolbox.jp/stories/productstory/140624

近年、日本の住宅を取り巻く環境は変化しています。都市部では住宅価格の上昇が続いており、住み替えによって居住面積を広げることが難しくなっています。また、首都圏の新築マンションでは専有面積の縮小傾向も見られ、限られた面積の中で快適に暮らすための工夫がますます求められています。

一方で、在宅ワークやオンライン会議、学習環境の確保などにより、個室へのニーズは依然として高いままです。既存の住まいの中で、子ども部屋やワークスペースなどの個室を新設するニーズは増えています。

しかし、限られた面積の中で壁を立てて空間を仕切ると、採光や通風が損なわれたり、部屋が狭く感じられたりすることも少なくありません。

これからの個室づくりに必要なのは、限られた面積の中でも開放感を確保する工夫です。『木製ガラス窓』は、光や風、視線の抜けをつくることで、小さな個室でも圧迫感を軽減し、住まい全体の心地よさを保ちます。

４畳未満の小さな個室にも開放感を与えます。（H900 片開きタイプ）「木製ガラス窓」の特徴- 広くとったガラス面

幅1500mm、高さ900mm/1100mmと、一般的な腰窓サイズ。視線の抜けを強調するため、窓枠と中桟は25mmと細く、押縁を使わずに、ガラス面を広くとった仕様。高さは、天井高に合わせて2種類から選べます。

- 3タイプから選べる開き方

開き方は、「片引きタイプ」「片開きタイプ」「引き違いタイプ」の3タイプ。必要に応じて開閉でき、外気やエアコンの風を壁の向こうまで届けることができます。

- 内装に馴染む木製。塗装でアレンジ可能

内装に馴染みやすい無垢の白木を採用。無塗装でお届けするため、家具やフローリングなど、周囲と合わせた色に着色することが可能です。

ベストセラー「木製室内窓」から10年。次のスタンダードへ

H1100 片開きタイプ

室内窓は、建具職人による特注製作が一般的で、コストや納期の面から採用のハードルが高い建材でした。2016年、toolboxは、住宅の設計現場で使いやすいサイズの室内窓を『木製室内窓(https://www.r-toolbox.jp/stories/productstory/1669/)』として商品化。発売から10年を経て、室内窓はリノベーションや住宅設計における一般的な選択肢のひとつとなり、toolboxにも数多くの採用事例が寄せられるようになりました。

780mm角正方形の『木製室内窓』の採用事例。十字に入った桟が空間のアクセントに。

一方で、設計者やユーザーからは「もっと大きな開口が欲しい」という声も寄せられるようになりました。個室が必要、でも開放感を損ねたくない。そんなニーズに応えるため、『木製室内窓』の思想を受け継ぎながら開発したのが『木製ガラス窓』です。

従来の『木製室内窓』が空間のアクセントとなる小窓サイズだったのに対し、『木製ガラス窓』は腰高窓サイズを採用。より大きなガラス面によって、個室と周辺空間のつながりを生み出します。

アフターリフォーム時代の個室づくりを支える

奥行きを生み出す、広い開口が特徴です。（H900 片引きタイプ / 撮影協力：mentha）

『木製室内窓』の普及によって、「壁をつくりながら光や視線を通す」という考え方は、リノベーションや部分改修における選択肢として広く浸透していきました。その結果、子どもの成長や働き方の変化に合わせて、既存の住まいの中に新たな個室をつくる事例も増えています。

特に近年、toolboxが取材してきた住まいの事例の中でも多いのが、子どもの成長に合わせて個室を新設するケースです。

事例１. リビングの一角を子ども部屋へ。限られた面積の中で個室をつくる

子どもが小学生になるタイミングに合わせ、リビング収納として使っていた小上がりスペースを子ども部屋へ改修した事例です。新たに壁を設けながらも『木製室内窓』を設置することで、採光や通風を確保。

また、収納量を確保するためロフトを設置し、天井近くの視線も抜けるよう計画。限られた面積の中でも圧迫感を抑えながら、独立した個室を実現しています。

『木製室内窓』780角 上部押し出しタイプを採用した事例。リフォーム前事例２. 和室を子ども部屋へ。家族とのつながりを残した個室化

リビング横の6畳の和室を、子ども2人が使う個室へ改修した事例です。既存の襖が入っていた開口部を活用し、新たに腰壁と室内窓を設置。LDKとの視線や光のつながりを確保しながら、独立した子ども部屋へと更新しました。

室内窓の上部は開閉可能とし、換気や空調効率にも配慮。造作デスクからはキッチンやダイニングを見渡すことができ、家族がお互いの存在を感じられる環境をつくっています。

『クラシックリブパネル』をあしらった腰壁と造作の室内窓で間仕切り壁をつくった事例。リフォーム前

『木製ガラス窓』は、こうした、既存住宅を「今の気分」や「これからの暮らし」に合わせて住みながら更新し続ける、toolboxが提唱する「アフターリフォーム」の考え方の中で生まれた商品です。

子ども部屋やワークスペースなど、新たな個室が必要になったとき、採光や通風、視界の抜けに加え、家族の気配も感じられる空間をつくるための選択肢として提案します。

老舗建具店との10年のものづくりから生まれた「木製ガラス窓」

製作を担っているのは、山形県酒田市で100年以上続く建具店。toolboxは発売以来約10年にわたり、同社とともに『木製室内窓』をつくり続けてきました。

職人の高齢化や担い手不足により、木製建具を製作する職人は全国的に減少しています。そうした中でも、『木製室内窓』を規格品として継続的に製作することで、安定した生産体制が生まれ、若手職人の育成や地域の建具店との連携にもつながっています。

今回発売する『木製ガラス窓』は、そうした10年間の積み重ねの中から生まれた商品です。従来の『木製室内窓』より大きなサイズでありながら、細い框と大きなガラス面を実現できたのは、設計と製作の両面で培ってきた経験と技術があったからです。

toolboxはこれからも、住まいの選択肢を広げる商品開発を通じて、持続可能なものづくりに貢献していきます。

商品情報

建具職人が『木製室内窓』を製作する工場（撮影：Masanori Kaneshita）ものづくりについて詳しくみる :https://www.r-toolbox.jp/stories/editorsboard/140929DW-DR019-01-G164木製ガラス窓 H900 片引きタイプ

高さ：900mm

奥行き：90/110/165mm

ガラス：フラットガラス/型板ガラス（梨地模様）/チェッカーガラス

価格： 189,000円（税込）～

商品ページ：https://www.r-toolbox.jp/store/product/6670/

DW-DR019-02-G164木製ガラス窓 H1100 片引きタイプ

高さ：1100mm

奥行き：90/110/165mm

ガラス：フラットガラス/型板ガラス（梨地模様）/チェッカーガラス

価格： 199,000円（税込）～

商品ページ：https://www.r-toolbox.jp/store/product/6671/

DW-DR019-03-G164木製ガラス窓 H900 片開きタイプ

高さ：900mm

奥行き：90/110/165mm

ガラス：フラットガラス/型板ガラス（梨地模様）/チェッカーガラス

価格：209,000円（税込）～

商品ページ：https://www.r-toolbox.jp/store/product/6672/

DW-DR019-04-G164木製ガラス窓 H1100 片開きタイプ

高さ：1100mm

奥行き：90/110/165mm

ガラス：フラットガラス/型板ガラス（梨地模様）/チェッカーガラス

価格： 219,000円（税込）～

商品ページ：https://www.r-toolbox.jp/store/product/6673/

DW-DR019-05-G164木製ガラス窓 H900 引き違いタイプ

高さ：900mm

奥行き：90/110/165mm

ガラス：フラットガラス/型板ガラス（梨地模様）/チェッカーガラス

価格：169,000円（税込）～

商品ページ：https://www.r-toolbox.jp/store/product/6674/

DW-DR019-06-G164木製ガラス窓 H1100 引き違いタイプ

高さ：1100mm

奥行き：90/110/165mm

ガラス：フラットガラス/型板ガラス（梨地模様）/チェッカーガラス

価格：179,000円（税込）～

商品ページ：https://www.r-toolbox.jp/store/product/6675/

株式会社TOOLBOX

「自分の空間を編集するための“道具箱”」をコンセプトに、内装建材やリノベーションサービスなど約2,200点を提供するウェブショップ。仕上げ材から設備機器、家具、照明、小物パーツまで内装全般を取り扱い、オリジナル商品も多数。サイト内では部屋づくりの参考となるイメージや、アイデアを掲載していることも特徴。東京（目白）と大阪（中津）にショールームがあり、商品を実際に見て確認することも可能。

https://www.r-toolbox.jp/