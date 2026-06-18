画狂人・井上文太の代表作の1つ「光の泡」を西陣織で表現

株式会社西陣アート織製作所銀座 蔦屋書店で発表

株式会社西陣アート織製作所（京都市上京区）は、画狂人・井上文太氏の代表作の一つである『光の泡』を、西陣織の技術によって表現したアート作品を製作し、2026年6月14日から銀座 蔦屋書店（GINZA SIX 6F）で開催している「NIPPON vol.2 画狂人 井上文太展」にて発表した。

日本文化への想いが重なり実現したプロジェクト

井上文太氏は、日本の風景、祭り、神話、伝統文化、そして日本人の精神性を独自の感性で描き続けてきたアーティストである。

その日本人の精神性をより表現することができる方法として、日本の伝統工芸の一つである西陣織で表現することを選んだ。

今回、西陣アート織製作所の協力のもと作品化した『光の泡』は、井上氏の作品世界を象徴する代表作の一つであり、色彩豊かな着物や日本文化に根差したモチーフを通じて、日本の美意識と生命力を表現した作品である。

「光の泡」を約33,000本の糸で再構築

西陣織で表現された作品

泡が光りに包まれて浮き上がってくる細かさを糸で表現

泡の濃淡も表現

繊細な濃淡や色彩表現を糸で再現する技術力に井上氏も納得し、西陣織で表現することを決断した

拡大画像1

拡大すると糸の細かさがより見えてくる

拡大画像2

さらに拡大すると、細かいドットが1つ1つ糸で見えてくる

今回の作品制作では、西陣織特有の緻密な技法を活用し、『光の泡』の繊細な色彩や質感を織物として再現した。

約33,000本という膨大な糸によって構成され、一枚の絵画を「織る」という工程を通じて新たな芸術作品へと昇華している。

一般的な印刷や複製とは異なり、西陣織アート製作所が創る作品は糸そのものが色となり、光の当たり方によって表情が変化する。

織りの技術の細やかさと、見る角度や環境によって作品の印象が変わることは、絵画とも写真とも異なる、西陣織ならではの魅力である。

「日本にはまだまだ宝がある」を未来へ

井上文太氏が描き続ける「日本の宝」と、西陣アート織製作所が掲げる「西陣織によって、さらなる価値を創造すること」。

その二つが出会うことで生まれたのは、単なるコラボレーションではない。それは、日本文化の価値を未来へ繋ぐための新たな表現である。

『光の泡』の西陣織作品は、その挑戦を象徴する作品である。

日本の文化を表現

圧巻の画力

浮世絵の作品も展示

井上氏が描く浮世絵

展示の様子

たくさんの来場者が作品に見入っていた

画狂人・井上文太氏 コメント

「私は長年、日本という国に眠る宝を描いてきました。祭り、祈り、風景、文化、そして日本人の心。その想いが、西陣織という千年以上続く日本の宝によって新たな姿となりました。

作品が織物になることで、絵画とは異なる時間の積み重ねや職人の技術が加わり、新しい命が吹き込まれたように感じています。

この作品を通じて、日本文化の魅力を改めて感じていただければ幸いです。」

西陣アート織製作所 コメント

「私たちが井上文太氏と取り組む理由は、ただ作品を作るためだけではなく、日本にはまだまだ宝があることを伝えるためでした。西陣織もまた、その宝の一つです。

伝統工芸を未来へ残すためには、現代アートや新しい表現との融合が必要だと考えており、

『光の泡』は、西陣織が未来へ進化する可能性を示す象徴的な作品となったと思います。」

展覧会概要

【展覧会名】

NIPPON vol.2 画狂人 井上文太展

【会期】

2026年6月14日（日）～6月21日（日）

【会場】

銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM

（GINZA SIX 6F）

【主催】

画狂人 井上文太

【西陣織作品製作・企画】

西陣アート織製作所