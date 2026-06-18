【函館／湯の川温泉】物価高の今だからこそ、家族旅行をもっと身近に。夏休み限定「お子様半額プラン」を販売

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社 函館湯の川温泉 湯元啄木亭

（北海道函館市湯川町1丁目18番15号 全198室）

啄木亭は夏休みの家族旅行を応援します！

旅行費やレジャー費など、何かと出費が増える夏休み。

近年の物価高の影響により、家族旅行を計画しながらも費用面で悩まれるご家庭も少なくないのではないでしょうか？

函館湯の川温泉 湯元啄木亭では、少しでも気軽に夏の思い出を作っていただきたいという想いから、小学生および布団・食事利用の幼児のお子様料金を大人料金の半額でご提供する、「夏休みファミリー応援プラン」を販売開始いたしました。

歴史的な街並みや異国情緒あふれる景観、美しい海の景色が広がる函館へこの機会にぜひお越しくださいませ。

バイキングではズワイガニも楽しめる出来立てメニューもおすすめプレミアムツインルーム

夕食は和洋中の創作料理が並ぶ「函館・道南海鮮カジュアルバイキング」。

地元・道南産の食材を使用したメニューや、甘み豊かな紅ズワイガニなど、函館ならではの味覚をご堪能いただけます。

また、公式ホームページからのご予約限定で、全夕食プランに60分飲み放題も♪パパやママもちょっと嬉しいお食事の時間をお過ごしいただけます。

旅先ならではの贅沢さを楽しみたい方は、ぜひ公式ホームページからご予約ください。

【【夏休みファミリー応援プラン】＼小学生以下半額／さらにパパママに嬉しい「60分飲み放題付！バイキング」】

■宿泊期間

2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

■特典

★小学生および布団・食事利用の幼児のお子様料金が大人料金の半額

★公式ホームページ予約特典：60分飲み放題付き

ご予約はこちら :https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12421613&search_type=undated

函館山の夜景金森赤レンガ倉庫群函館空港から離発着する飛行機

五稜郭公園や函館山、金森赤レンガ倉庫群、湯の川エリアなど、世代を問わず楽しめるスポットが点在する函館は、家族みんなで思い出を作るのにぴったりの季節を迎えます。

だからこそ、家族で過ごす大切な時間を応援したい。

お子様半額のお得さと、パパやママも楽しい飲み放題特典、楽しい夏休みの思い出作りを啄木亭にお手伝いさせていただけたら幸いです。

【本件に関するお問い合わせ】

函館湯の川温泉 湯元 啄木亭

代表TEL 0570-026573（10：00～17：00） FAX 0138-59-5383

〒042-0932 函館市湯川町1丁目18番15号

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