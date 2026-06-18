TVアニメ『ガールズバンドクライ』アイスクリームガールズカフェ at 洒落CAFE 「アイスクリームガールズ」をテーマにした米村雅人新規描き下ろしイラストグッズ & コラボメニューが登場！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、2026年7月3日（金）より、東京・大阪・福岡の3店舗にて、TVアニメ『ガールズバンドクライ』とのコラボレーションカフェとオリジナルグッズ販売を実施いたします。

本コラボレーションのテーマは「アイスクリームガールズ」。

アイスクリームパーラーをイメージしたポップでレトロな衣装に身を包み、カラフルなアイスクリームを手にしたキャラクターたちの米村雅人新規描き下ろしイラストが登場。

カフェメニューでは、各キャラクターのカラーやイメージを詰め込んだこだわりのドリンクに加え、見た目も華やかなパフェを展開。

さらに、ポテトサラダなどのサイドメニューをアイスクリームに見立てた、ユニークなメニューも登場します。

また、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズも登場。

イベント開催日より、各店舗およびオンラインショップ「Anique Shop」にて同時販売いたします。

■開催概要

イベント名： TVアニメ『ガールズバンドクライ』アイスクリームガールズカフェ at 洒落CAFE

開催期間： 2026/07/03（金）～2026/07/20（月・祝）

web販売期間： 2026/07/03（金）10:00 ～2026/08/03（月）10:00

イベント詳細：https://shop.anique.jp/blogs/news/girls-band-cry

【東京】洒落CAFEハラカド店

東京都渋谷区神宮前6丁目31-21原宿スクエア内 東急プラザ原宿ハラカド6F

11:00～23:00（L.O. フード 22:00 / ドリンク22:30)

📍https://maps.app.goo.gl/Q255kc6P8LCcKTYQ8

X： https://x.com/share_anique

※ハラカド店はフードコート方式の店舗です。

【大阪】洒落CAFE心斎橋BIGSTEP店

大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-6-14 心斎橋ビッグステップ 3F

11:00～22:00（L.O. フード 21:00 / ドリンク21:30)

📍https://maps.app.goo.gl/FZyNqwEuPrShis3NA

X：https://x.com/share_bigstep



【福岡】洒落CAFE博多マルイ店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号博多マルイ3F

10:00～21:00（L.O. フード 20:00 / ドリンク20:30）

📍https://maps.app.goo.gl/9cqWgPHq1ugkQ3fi9

X：https://x.com/share_fukuoka

■来店予約について

本イベントでは、全日程で無料の先着制来店予約システムを導入しております。

受付開始：

2026年06月09日（火）20:00から開始

受付〆切：

来店当日 開店１時間前まで(先着)

●東京・ハラカド店大阪

●心斎橋BIGSTEP店

10:00まで

●福岡・博多マルイ店

9:00まで



【来店予約はこちら】

東京・ハラカド店：

https://livepocket.jp/t/harakado_girlsbandcry

大阪・心斎橋BIGSTEP店：

https://livepocket.jp/t/big-step_girlsbandcry

福岡・博多マルイ店：

https://livepocket.jp/t/big-step_girlsbandcry



■当日のご来店について

先着予約に空きがある場合に限り、予約なしでご入場いただける「フリー入場枠」を設けます。

空き状況については、当日に店舗スタッフまでお声がけください。



■フード購入上限

フード、ドリンクあわせて1名様につき5品までの購入制限といたします。（1名様合計5品まで）

【本件に関するお問い合わせ窓口】

Email：info@share-cafe.com

■コラボメニュー



描き下ろしイラストやキャラクターをイメージしたメニューをご用意しました。

★ドリンクメニューは各キャラの「アクリルチャーム」付き

※フード、ドリンクあわせて1名様につき5品までの購入制限といたします。（1名様合計5品まで）

※メニュー画像はイメージです。

※なくなり次第販売終了いたします。

■注文特典

サイネージメニュー作成時に

コラボメニューを1品ご注文ごとに、「オリジナルコースター（全5種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※なくなり次第配布終了いたします。

■グッズ販売

新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを、洒落CAFE店頭およびECサイト「Anique Shop」にて同時販売いたします。

販売期間：2026/07/03（金）10:00 ～2026/08/03（月）10:00

▼ECサイト「Anique Shop」

https://shop.anique.jp/

■グッズ購入特典

期間中、対象商品のご購入3,300円(税込)ごとに「オリジナルブロマイド（全5種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※洒落CAFE店頭とECサイト「Anique Shop」で絵柄が異なります。

※なくなり次第配布終了いたします。

■TVアニメ『ガールズバンドクライ』作品紹介

高校2年、学校を中退して単身東京で大学を目指すことになった主人公。

仲間に裏切られてどうしていいか分からない少女。

両親に捨てられて、大都会で一人バイトで食いつないでいる女の子。

この世界はいつも私たちを裏切るけど。

何一つ思い通りにいかないけど。

でも、私たちは何かを好きでいたいから。

自分の居場所がどこかにあると信じているから。

だから、歌う。

公式HP：https://girls-band-cry.com/tv/

■著作権表記

(C)東映アニメーション

■洒落CAFEとは

洒落CAFEは、Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）がプロデュースする、“ポップカルチャーと食”をクロスさせた体験型カフェです。

2022年に福岡・久留米で創業し、SNSで話題を集めた進化系あげパンを看板商品に展開してきました。

原宿店オープンに伴い、新たに創業160年の老舗・浜佐園の抹茶を使用した本格抹茶メニューや、人気アニメとのコラボメニュー＆ドリンク、ここでしか買えない限定グッズも取り揃え、訪れるたびに新たな発見と楽しさをご提供します。

■店舗概要

洒落CAFE ハラカド店

所在地：東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」6F

営業時間：11:00-23:00（ハラカドの営業時間に準ずる）

Instagram： https://www.instagram.com/sharecafe_harakado/

X： https://x.com/share_anique

洒落CAFE 心斎橋BIGSTEP店

所在地：大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-6-14 心斎橋ビッグステップ 3F

Instagram：https://www.instagram.com/sharecafe_shinsaibashi/

X：https://x.com/share_bigstep

洒落CAFE 博多マルイ店

所在地：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ 3F

営業時間：10:00-21:00（博多マルイの営業時間に準ずる）

Instagram：https://www.instagram.com/sharecafe_fukuoka_/

X：https://x.com/share_fukuoka