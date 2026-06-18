【絶対に死なないハムスター×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年6月18日（木）より、【絶対に死なないハムスター×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！

爆発的な話題＆人気ハムスター『絶対に死なないハムスター』とのグッズ企画がついに実現！！

期間限定の受注販売となりますので、描き下ろしイラストを使用した限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！

『絶対に死なないハムスター』とは

『EVERYDAY SUNDAY』とは

【商品一覧】

【商品詳細】

■フレークシール \2,000（税込）

【素材】

缶：アルミ シール：PET

【サイズ】

缶：Φ6,5×H2,5cm

シール：約3cm

■アクリルフィギュア 全5種 各\1,800（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

絶対に死なない：H63mm×W58mm

バイト行くのダルい：Ｈ62mm×Ｗ52mm

絶対にはたらかない：Ｈ65mm×Ｗ76mm

そろそろ休憩する：H56mm×W58mm

給料安いけど：H54mm×W54mm

■アクリルキーホルダー 全5種 各\800（税込）

【素材】

アクリル、鉄

【サイズ】

H75mm×W50mm程度

■Tシャツ 全2種 各\3,500（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩幅47cm

L ：身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩幅50cm

XL：身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩幅53cm

■POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,000（税込）

【素材】

アクリル、鉄、プラスチック

【サイズ】

H50mm×W75mm

■マグカップ \2,000（税込）

【素材】

陶器

【サイズ】

H95mm×D82mm

■キラキラシール 全5種 各\700（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

H50mm×W50mm

■缶バッジ 全5種 各\500（税込）

【素材】

ブリキ

【サイズ】

直径57mm

■コンパクトミラー \1,500（税込）

【素材】

ステンレス、PU

【サイズ】

H84mm×W61mm

■ステッカー 全5種 各\500（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

H75mm×W50mm程度

【受注期間】

2026年6月18日（木）18：00～2026年7月5日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年8月下旬～2026年9月上旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22380

【関連リンク】

▼『絶対に死なないハムスター』公式Ｘ

https://x.com/ZETSUHAMU

▼『EVERYDAY SUNDAY』公式X

https://x.com/EVERYDAYSUNDAY_

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

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■公式X

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【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）