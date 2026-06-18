【実は超！霊感アリ】3時のヒロイン・ゆめっちが初の心霊エッセイを発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、ゆめっち（3時のヒロイン）初の心霊エッセイ『エロ怖い話』を2026年8月3日(月)に発売いたします。

『エロ怖い話』書影

■怪談界の新女王！ ゆめっち初の心霊エッセイ

“エロい気持ち”が高まると、

幽霊が視えるチカラも冴えわたる!?

★エロがり霊とムフフな体験

★禁欲で開眼！股間が透けて視える能力

★小さいオジサンはいても、オバサンには会わない理由

★淫魔と同居

…など「エロ×心霊現象」の話はもちろん、

小さいころから「視える子」だった恐怖体験や、最恐の事故物件まで。

全部ほんとうに起こった怖い話。

■発売記念イベントも開催決定！

8月1日（土）都内にて発売記念イベントの開催が決定！

詳細は後日発表いたします。

ゆめっちコメント

本を読むのが苦手だった私が、まさか本を出すなんて！人生ってなにが起きるかわからんね★

えちえちで、不思議で、超怖い！でも笑いあり涙ありで、感情が忙しくなる一冊になりました。だいすきな“かわいい”もたっぷり詰め込んだよ(ハート)家族に読まれるのはちょっぴり恥ずかしいですが（笑）そんなゆめっちの『エロ怖い話』まるごとぜんぶ愛してね(ハート)

■書誌情報

『エロ怖い話』

著者：ゆめっち（3時のヒロイン）

発売日：2026年8月3日（月）

価格：1,760円（税込）

発行：ワニブックス

★Amazonでのご予約はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076672

■ゆめっち（3時のヒロイン）プロフィール

1994年11月17日生まれ。熊本県菊池市出身。趣味は料理・美容・愛犬と散歩。特技は歌・トロンボーン・マッサージ。2017年に福田麻貴・かなでと「3時のヒロイン」を結成し、2019年「女芸人No.1決定戦 THE W」優勝をきっかけにブレイク。幼少期から不思議な体験をし続けており、その経験をポップに話す怪談が人気となっている。