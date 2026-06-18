【実は超！霊感アリ】3時のヒロイン・ゆめっちが初の心霊エッセイを発売
株式会社ワニブックス
『エロ怖い話』書影
■書誌情報
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、ゆめっち（3時のヒロイン）初の心霊エッセイ『エロ怖い話』を2026年8月3日(月)に発売いたします。
『エロ怖い話』書影
■怪談界の新女王！ ゆめっち初の心霊エッセイ
“エロい気持ち”が高まると、
幽霊が視えるチカラも冴えわたる!?
★エロがり霊とムフフな体験
★禁欲で開眼！股間が透けて視える能力
★小さいオジサンはいても、オバサンには会わない理由
★淫魔と同居
…など「エロ×心霊現象」の話はもちろん、
小さいころから「視える子」だった恐怖体験や、最恐の事故物件まで。
全部ほんとうに起こった怖い話。
■発売記念イベントも開催決定！
8月1日（土）都内にて発売記念イベントの開催が決定！
詳細は後日発表いたします。
ゆめっちコメント
本を読むのが苦手だった私が、まさか本を出すなんて！人生ってなにが起きるかわからんね★
えちえちで、不思議で、超怖い！でも笑いあり涙ありで、感情が忙しくなる一冊になりました。だいすきな“かわいい”もたっぷり詰め込んだよ(ハート)家族に読まれるのはちょっぴり恥ずかしいですが（笑）そんなゆめっちの『エロ怖い話』まるごとぜんぶ愛してね(ハート)
■書誌情報
『エロ怖い話』
著者：ゆめっち（3時のヒロイン）
発売日：2026年8月3日（月）
価格：1,760円（税込）
発行：ワニブックス
★Amazonでのご予約はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4847076672
■ゆめっち（3時のヒロイン）プロフィール
1994年11月17日生まれ。熊本県菊池市出身。趣味は料理・美容・愛犬と散歩。特技は歌・トロンボーン・マッサージ。2017年に福田麻貴・かなでと「3時のヒロイン」を結成し、2019年「女芸人No.1決定戦 THE W」優勝をきっかけにブレイク。幼少期から不思議な体験をし続けており、その経験をポップに話す怪談が人気となっている。