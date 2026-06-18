福岡県の天神エリアで4店舗目となるセカンドストリートを出店　『セカンドストリート福岡天神3号店』6月19日（金）オープン

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社セカンドストリート（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：一戸綱樹）は、2026年6月19日（金）、福岡県の天神エリアにおいて4店舗目となる『セカンドストリート福岡天神3号店』をオープンします。

当ショップは、出店済みエリアの盤石化と、自社競合の回避を両立するドミナント戦略にもとづいた出店となります。今後も、エリアの特性に合わせ、さまざまなタイプの店舗を集中的に展開することで、お客さまにとって価値あるサービスを提供していきます。

＜『セカンドストリート福岡天神3号店』外観＞

■『セカンドストリート福岡天神3号店』について

『セカンドストリート福岡天神3号店』は、ブランド古着を中心とするファッションアイテムの買取・販売を行う都市型セレクトショップです。衣料品や、バッグ・靴・アクセサリーといった服飾品など約11,000点のリユース商品を取り扱います。

当ショップの特徴は、若年層に訴求する商品力と、充実した低価格帯商品です。「STUSSY」「HYSTERIC GLAMOUR」「DIESEL」など、メインターゲットである国内の10代後半～20代のファッション感度が高い層、およびアジア・欧米からのインバウンド客のニーズに合致した商品をセレクトしています。さらに、既存の『セカンドストリート福岡天神店（以下、福岡天神店）』、『セカンドストリート福岡天神2号店（以下、福岡天神2号店）』にはない、1,600円以下の低価格帯商品を豊富にラインアップすることで、誰もが手軽に自分らしいスタイルを追求できるお買い求めやすさを実現しました。リユースならではの選ぶ楽しさを提供しながら、既存店とは異なるライト層の需要にも確実に対応することで、新たな顧客層の獲得および売上拡大を目指します。

当ショップが位置するエリアは、周辺に有力な古着店が多く立ち並び、多様なスタイルを求める人々が回遊する九州屈指のストリートカルチャーの発信地です。世界的ブランドのショップが多く軒を連ねる通りに面しており、視認性の高いロケーションでもあることから、店舗の認知度向上に加え、国内外の熱量高いファッションフリークの来店が期待できます。

＜『セカンドストリート福岡天神3号店』売場＞

■セカンドストリートのドミナント戦略について

セカンドストリートは現在、東京都の下北沢エリア（4店舗）や大阪府の心斎橋エリア（6店舗）など、人流が多い地域での出店において、自社競合を避けながらも競合他社を寄せ付けないドミナント戦略を推進しています。

このたびの『セカンドストリート福岡天神3号店』は、出店済みエリアの盤石化を目的とした出店となります。現時点では、天神エリアにおいて『福岡天神店』『福岡天神2号店』『セカンドストリート福岡天神買取専門店』の3店舗を運営しており、買取・販売の両面から同エリアでのセカンドストリートの存在感を強めています。

『セカンドストリート福岡天神3号店』では、既存の『福岡天神店』『福岡天神2号店』に対して、売価が比較的安いレギュラー商品（※）の売場が全体の4割ほどを占めており、お客さまがよりお買い求めになりやすい価格帯の商品を多くご用意しています。一方で、ヴィンテージ商品は、コンセプトショップである『福岡天神2号店』に集中させるなど、各店舗でカニバリゼーションを起こさないよう差別化を図っています。

現在、リユース商品への高い需要を背景に、天神エリアにおける売上が右肩上がりで推移していることから、同エリアにはさらなる開拓余地があると考えています。今後も、店舗の展開を継続することで、同エリアのシェアを盤石なものにしていきます。

（※）1,600円以下の低価格帯商品

＜天神エリアのセカンドストリートマップ＞

■『セカンドストリート福岡天神3号店』オープン記念イベント 概要

実施期間：2026年6月19日（金）～ 7月18日（土）

実施内容：期間中、当ショップで商品をお買い上げいただいたお客さまに、合計金額2,200円（税込）

以上のご購入時にご利用できる300円オフのレシートクーポンを配布。

■『セカンドストリート福岡天神3号店』概要

所在地：福岡県福岡市中央区大名1丁目15番33号 福岡セントラルビル2F

オープン日：2026年6月19日（金）

営業時間：11:00～21:00

売場面積：約99坪

取扱商品：衣料品、バッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品 約11,000点

■セカンドストリートについて

国内外に1,000店舗以上を展開し、「捨てない生活を応援する」総合リユースショップです。衣料品やバッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品、家具、家電、スポーツ用品、キッズ用品など、さまざまなアイテムの買取・販売を行っています。ありとあらゆるアイテムを取り扱う大型店舗から各商材に特化した専門店まで、セカンドストリートは多様な店舗タイプとオンラインサービスで、日常の暮らしにリユースを提案します。

■セカンドストリート公式サイト・公式SNS

・公式サイト：https://www.2ndstreet.jp

・オンラインストア：https://www.2ndstreet.jp/store

・X：https://x.com/2ndSTREETjp

・Instagram：https://www.instagram.com/2ndstreet_official/