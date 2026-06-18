【ホテルグレイスリー京都三条】北館開業10周年記念イベント　7/1（水）-7/15（水）開催　朝食＆ラウンジで特別メニュー提供　ノベルティプレゼントも

藤田観光株式会社

ホテルグレイスリー京都三条（京都市中京区、総支配人：本間文雄）は、2026年7月1日（水）に北館の開業10周年を迎えます。日頃のご愛顧に対する感謝の気持ちを込め、7月1日（水）から7月15日（水）の期間周年記念イベントを開催します。ご宿泊のお客さまには、朝食および「Premium Lounge」での特別限定メニューのご提供や、ノベルティプレゼントをご用意しております。期間限定で登場する握り寿司やスパークリングワイン、ローストビーフなどのスペシャルメニューをぜひご堪能ください。

朝食期間限定メニュー・握り寿司（イメージ）「Premium Lounge」期間限定メニュー・ローストビーフ

ホテルグレイスリー京都三条 北館は、2016年7月1日の開業以来、皆さまの温かいご支援に支えられ、このたび開業10周年を迎えます。これを記念して、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込め、記念の催しをご用意して皆さまをおもてなしいたします。

鰻やおばんざいがご好評をいただいている朝食ビュッフェでは、7月1日（水）から3日間限定で、握り寿司3種程度をご提供。さらに、プレミアムルームとコンセプトルームにご宿泊のお客さまや、藤田観光グループの会員プログラム「THE FUJITA MEMBERS（ザ・フジタ・メンバーズ）」のプラチナ・ダイヤモンド会員さまがご利用いただける「Premium Lounge（プレミアムラウンジ）」では、スパークリングワインやローストビーフなどの特別メニューが、本記念イベントを華やかに彩ります。また、南館1階のロビーに設置するメッセージコーナーに、当ホテルでの思い出やお祝いのメッセージをお寄せいただくと、オリジナルデザインのミニうちわをプレゼントいたします（数量限定）。

ホテルグレイスリー京都三条は、ビジネスや観光に最適なロケーションに位置しながら、喧騒を忘れさせる静寂と上質なサービスを提供するホテルです。京都発祥といわれる歌舞伎の世界観を表現したコンセプトルーム「歌舞伎ルーム」や、四季折々の旬の食材を生かしたおばんざいを味わえる朝食ビュッフェなど、京都ならではの体験をしていただけます。来年2027年5月は南館も開業10周年にあたり、ホテルグレイスリー京都三条としてのグランドオープン10周年記念を控えております。このたびの北館開業10周年を当ホテル全体の歩みにおける一つの節目と捉え、これからもお客さまに寄り添ったホテルを目指してまいります。

ホテルグレイスリー京都三条 北館

【イベント概要】

◎対象者 イベント実施期間中に、当ホテルにご滞在のお客さま

◎詳細ページ https://gracery.com/kyoto/campaign/7671/

◎お問合せ TEL：075-222-1111（代表）

＜期間限定朝食メニュー「～ありがとう10年、一貫に尽くす～」＞

実施期間 2026年7月1日（水）～7月3日（金）

内容 朝食ビュッフェにて握り寿司（3種程度）を提供

場所 南館1階 レストラン「ボンサルーテ」

営業時間 6:30～10:00（最終入店9:45）

料金 ご宿泊以外の方：3,300円（消費税・サービス料込）

※仕入れ状況により食材・メニューが変更になる場合がございます ※数量限定につきなくなり次第終了

＜「Premium Lounge」期間限定特別メニュー＞

実施期間 2026年7月1日（水）～7月8日（水）

内容 スパークリングワインやローストビーフ、デザートを提供

場所 北館2階「Premium Lounge」

営業時間 14:00～22:00（期間限定メニューの提供は17:30～）

対象者

・プレミアムルームおよびコンセプトルームご宿泊のお客さま

・「THE FUJITA MEMBERS」のプラチナ・ダイヤモンド会員のお客さま

「Premium Lounge」（イメージ）

プラン例

室料のみ https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg036/plans/10171546

朝食付き https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg036/plans/10171559

※仕入れ状況により食材・メニューが変更になる場合がございます ※数量限定につきなくなり次第終了

＜ホテルオリジナルデザインミニうちわプレゼント＞

実施期間 2026年7月1日（水）～7月15日（水）

対象者 南館1階のロビーのメッセージコーナーに設置した用紙にメッセージを寄せてくださった方

配布方法 記入済みのメッセージ用紙をフロントへお持ちください

※ミニうちわの配布はお一人さま1点までといたします（数量限定） ※画像はイメージです

【ホテルグレイスリー京都三条概要】

所在地 〒604-8035 京都府京都市中京区桜之町420

アクセス 地下鉄「京都市役所前駅」より徒歩約5分、京阪「三条駅」より徒歩約7分

客室数 225室（北館97室、南館128室）

TEL 075-222-1111（代表）

公式HP https://gracery.com/kyoto/

【藤田観光について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

【藤田観光グループのサステナビリティへの貢献について】

藤田観光は創業以来、「私たちは、健全な憩いの場と温かいサービスを提供することによって、潤いのある豊かな社会の実現に貢献したいと願っております。」という社是のもと、「環境に関する取り組み」、「多様な価値観に対する取り組み」などを企業としての持続的成長に不可欠で重要なものと捉え、進めてまいりました。これらの取り組みは、持続可能な社会の実現を目指すサステナビリティに相通じるものです。今後も当社は事業を通じて社会課題の解決と持続可能な社会の実現に努めてまいります。

サステナビリティに関する取り組み：https://www.fujita-kanko.co.jp/sustainability/

【藤田観光株式会社が運営する代表的な施設ブランド】

全拠点の詳細はこちら（https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/facility/）をご覧ください。

■WHG事業：ワシントンホテルやホテルグレイスリーを中心に全34拠点

・ワシントンホテル 19拠点（https://washington-hotels.jp/）

・ホテルグレイスリー 10拠点（https://gracery.com/）

・ホテルタビノス 3拠点（https://hoteltavinos.com/） など

■ラグジュアリー＆バンケット事業：ラグジュアリーホテルや婚礼施設、ゴルフ場など全6拠点

・ホテル椿山荘東京（https://hotel-chinzanso-tokyo.jp） など

■リゾート事業：温泉リゾートやグランピング施設など全19拠点

・箱根ホテル小涌園（https://www.hakone-hotelkowakien.jp/）

・箱根小涌園 天悠（https://www.ten-yu.com/）

・箱根小涌園ユネッサン（https://www.yunessun.com/） など（2026年5月現在）