夏限定イベント開催記念プレイヤーインタビュー！「真・三國無双」ファンが語る、「無双を極め、覇を握れ！」

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CMGE Technology Group Limited が開発・運営する、株式会社コーエーテクモゲームス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鯉沼久史）の人気作『真・三國無双６』をベースに制作された、新作モバイル向けアクションRPG『真・三國無双 覇』は、現在夏限定イベントを開催中です。

サービス開始から9か月を迎えた本作では、これまで多くのプレイヤーが仲間との共闘や白熱の戦場を楽しんできました。今回は夏限定イベントの開催を記念して、「真・三國無双」シリーズを長年愛するプレイヤーへのインタビューを実施。『真・三國無双 覇』ならではの魅力や、仲間とともに戦う楽しさについて語っていただきました。

※本記事はインタビュー内容をもとに再編集・構成したものです。

ゲームを愛する一人のプレイヤーが、ギルドの熱量とともに本作の魅力を語り尽くす。

本作を始めたきっかけを教えてください。

以前からプレイしていた別のソーシャルゲームが少し落ち着いてきた頃、X（旧Twitter）で事前登録の告知を偶然見かけました。学生時代に据え置き機で「真・三國無双」シリーズを遊んでいたので、とても懐かしくなって、「久しぶりに触れてみようかな」と、軽い気持ちでスタートしたのが最初です。

当時は友人と一緒に高難易度のステージに挑んで、ああでもないこうでもないと言いながらクリアを目指す--そんな協力プレイの楽しさが、強く印象に残っていました。近年のシリーズ作品までは追えていな無双かったのですが、スマートフォンで手軽に遊べるなら、もう一度あの感覚を味わえるかもしれないと思いました。

実際にプレイされて、本作の再現度についてはどのように感じていますか？

正直なところ、私は全作品を完璧に網羅しているような熱狂的ファンというわけではありません。ただ、過去に据え置き機の「真・三國無双」を遊んでいた一人のプレイヤーとして感じるのは、スマートフォンの画面であっても、「武将ごとの固有モーション」や「技のキレ」、そして群がる敵をなぎ倒すあの爽快感や演出が、妥協なく落とし込まれていることです。

昔、テレビの前で味わっていた記憶が自然とよみがえるような、高い再現度には本当に魅力を感じています。スマートフォンでここまでできるのか、と驚きました。

毎日プレイする中で、モチベーションになっていることは何ですか？

お気に入りのコンテンツは「ラダー」と、日曜限定の「挑戦モード」です。

ラダーは、みんなでちょっとふざけた編成のパーティを組んで、わいわい言いながらチーム戦をするのが楽しいんです。勝ち負けだけではなく、一緒に遊んでいる感があります。

挑戦モードは、高難易度のステージを試行錯誤しながら攻略するのが好きです。初見の方とマッチングして、うまく連携できたときは「この人、できる！」とうれしくなります。

あとは「百花」も、自分のプレイスキルを磨きながら進められて、やりごたえがあります。ただ、ときに戦力の壁にぶつかって足踏みしてしまうこともあって……そこは歯がゆい部分でもありますが、それを乗り越えるのもまたモチベーションのひとつです。

そして、やはり「争覇戦」は外せません。ギルドメンバーと協力し合い、通話やチャットで相談しながら高め合っていく時間が、そのままモチベーションにつながっています。最近はギルドメンバーとの何気ない会話がとても楽しくて、「このギルドに入って本当によかった」と日々感じています。

コミュニティ全体の盛り上がりを感じるのは、どんな瞬間ですか？

プレイヤーの楽しみ方は本当に人それぞれだと思います。そのうえで、コミュニティが一体となって盛り上がる瞬間を挙げるなら、やはり 「武将の無双化」のような、比較的多くのプレイヤーが手を伸ばしやすく、自分の成長や変化をはっきり実感できるコンテンツ が実装・更新されたときだと感じます。

一部の上位層だけが盛り上がる極端にハードルの高い話題よりも、「これなら自分も目指せそう」「この育成を進めると、あのステージが楽になりそう」といった、誰もが参加できる等身大の育成報告や、「こう使ってみたら強かった」という身近な攻略情報のシェアが、一番活発で楽しまれている空気があります。

最後に、運営チームへのメッセージをお願いします。

いつも素晴らしいゲーム体験を提供していただき、ありがとうございます。

今回、貴重なアンケートの機会をいただきましたので、私一人の意見に留まらず、ギルドの熱心なプレイヤーたちにも声をかけ、みんなで意見を出し合いながら内容を整理いたしました。

一つひとつの改善案は、今も本作を心から愛し、より良い環境で長く遊び続けたいと願う現場のプレイヤーたちの「生の声」です。

運営の皆様におかれましては、新規コンテンツのインフレだけでなく、今残っているプレイヤーたちが無理なく、のんびりと、かつ深く楽しめるような居心地の良いゲーム作りに、ぜひこの声を活かしていただければ幸いです。これからのアップデートも心より応援しております！

夏限定イベント開催中！感謝を込めた特別プレゼントを配布

これまで戦場を支えてくださったプレイヤーの皆様への感謝、そして新たに参戦する城主殿への歓迎の気持ちを込めて、期間中にログインされた対象プレイヤー全員へ特別報酬をプレゼントいたします。

◆ 通常収益パス（30日分） × 1

◆ 特別収益パス（30日分） × 1

※ゲーム内のメールにて配布いたします。

※6月30日23時59分までにキャラクターを作成した城主殿は、全員受け取ることができます。

この機会にぜひ『真・三國無双 覇』の世界へ参加し、仲間たちとの熱い戦場をお楽しみください。

ダウンロードリンク

App Store：https://apps.apple.com/app/id6461309538

Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supernova.ssgms.jp.google

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