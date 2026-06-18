2027年春、埼玉県草加市にブランド初となる大型路面店の開業が決定！

株式会社ベガコーポレーション

株式会社ベガコーポレーション（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：浮城 智和、証券コード：3542、URL：https://www.vega-c.com 以下：ベガコーポレーション）が運営する、家具・インテリアブランド「LOWYA」（呼称：ロウヤ、URL：https://www.low-ya.com/ 以下：LOWYA）は、2027年の春に埼玉県草加市に実店舗をオープンすることを発表いたします。本店舗は、LOWYAとしては初となる「大型路面（独立）店」としての出店となります。また、大型路面店ならではの広大なスペースを活かし、これまでの実店舗にはない大型家具などのお持ち帰り商品も多数ご用意する予定です。

なお、店舗に関する詳細情報につきましては2026年の冬頃に発表予定です。

■店舗概要

店舗名：LOWYA草加店

開業時期：2027年 春（予定）

延床面積 ：約2,640平方メートル （予定）

敷地面積：約7,000平方メートル

駐車場台数：約100台分（予定）

外観イメージ内観イメージ

ECサイトからスタートしたインテリアブランド「LOWYA」について

LOWYA（ロウヤ）は、家具・インテリアを販売するブランドとして誕生し、たくさんのお客様に愛され続けて今年で22年を迎えます。 LOWYAの家具は、主張しすぎない、けれど、そこにあるだけで人生が「プラス」になることを目標とし、多様なライフスタイルをご提案してまいりました。 近年は、お客様がそれぞれの心地よい暮らしを直接描き、体感していただける場として2023年から実店舗の展開を本格化。東京、横浜、静岡、名古屋、大阪、広島、福岡など、全国に15店舗の実店舗をオープンしています。

※2026年6月18日時点

また自社で企画から製造、販売までを手掛けることで、より日本の住宅に合うインテリアを追求。

現在は小物から大型家具まで、1,700点以上のアイテムを、低価格でおしゃれな家具として実現し、ファミリーからカップル、Z世代の一人暮らし層まで、幅広い世代から支持を得ています。



その他にも公式SNSの運用を強化し、“消費者の悩み”に徹底的に向き合う切り口で投稿。ユーザーからの投稿コメントには各担当者が全て目を通し、一つ一つ返事をするなど、“インテリアへの専門性と親近感の二刀流”を武器に総フォロワー数は260万を超え、継続して増加しております。

また2024年冬には、商品を3Dモデル化し、お部屋のコーディネートをシミュレーションできるアプリ「おくROOM(R)（呼称：おくるーむ）」もリリース。2026年4月には累計100万ダウンロードを突破し、スマホひとつで理想のお部屋づくりが叶うLOWYAの新サービスも展開しています。

■LOWYA公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/lowya_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lowya_official_tiktok

YouTube：https://www.youtube.com/c/LOWYA_Official

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/lowya_official?region=jp

X（Twitter）：https://x.com/lowya/

Threads：https://www.threads.net/@lowya_official?hl=ja

■おくROOM(R)について https://www.low-ya.com/features/okuroom

LOWYA 実店舗出店状況一覧

最新情報は、ショップリストをご覧ください。

LOWYAショップリスト https://www.low-ya.com/stores

■開業予定の実店舗

※太字が新情報、下線部はアップデート情報です。

■既存実店舗（エリア順）

企業情報

「ECの可能性を無限大に」をビジョンに掲げ、家具・インテリアEC事業のLOWYA、および越境ECプラットフォーム事業のDOKODEMO（ドコデモ）を運営。

商品の開発からお届けまで一気通貫で行い、オンライン専業かつ直販の事業形態・D2Cのビジネスモデルを展開。

常に多様なテイストとトレンドを意識したデザイン性を表現し、お客様へ満足と感動を提供しています。

会社名：株式会社ベガコーポレーション

代表取締役：浮城 智和

所在地：〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町7-20 博多祇園センタープレイス4階

従業員数：277名（2026年3月末現在）

資本金：10億5,818万円（2025年9月末現在）

上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場

HP：https://www.vega-c.com/

＜事業内容＞

・家具・インテリア等のインターネット通信販売事業

・越境ECプラットフォームの運営等