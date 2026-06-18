プールWAI　イベント情報

株式会社よみうりランド

遊園地「よみうりランド」は、6月27日(土)～9月23日(水祝)の期間(※)にオープンするプールWAIで様々なイベントを開催します。

今シーズンはあったかプール「バブルオアシス」が新登場。温水と心地よい泡に包まれる癒やしのひと時を味わえます。また、毎年人気のイベント「ダンスプラッシュ!!」や「W‘aitシンクロショー」に加え、今年はわいわいジャングルのバケツの放水回数が増える「バケツフィーバータイム」を開催します。

ナイトプールでは、平成レトロを味わえる新イベント「パラパラ☆フィーバーナイト」のほか、8月3日(月)～9日(日)の期間限定で「オリオンビール×プールWAI」ビアガーデンも楽しめます。

さらに、ハワイ生まれのKUA`AINAが手掛ける本格スマッシュバーガー専門店「KUA`AINA’s Smashed Burger」がプールWAIに初出店します。 ※期間中休場日あり

新登場！あったかプール「バブルオアシス」

貸出画像「バブルオアシス(イメージ)」

広さ100平方メートル 、水深0.8mのあったかプール「バブルオアシス」が新登場します。壁面と床面から噴き出す細かな泡が水面いっぱいに広がり、真っ白な泡に包まれるような心地よさを味わえるのが特長です。プール内には腰掛けもあり、昼は多彩なプールやイベントを楽しむ合間の休息に、夜はナイトプールのリゾート感の中で、体を温めながらゆったりとくつろぐことができます。

ずぶ濡れイベント＆人気イベント

■新登場の豪快ずぶ濡れイベント「バケツフィーバータイム」

通常時は約３分に1回の間隔で放水される「わいわいジャングル」の巨大バケツが、イベント中の10分間に限り、短い間隔に切り替わって放水されます。2,300リットルの水が何度も降りかかる、1日1回限定の豪快ずぶ濡れ体験です。

［場 所］わいわいジャングル

［日 程］毎日 ※休場日は除く

［時 間］15:00

貸出画像「バケツフィーバータイム(イメージ)」■ずぶ濡れになって一緒に盛り上がろう！「ダンスプラッシュ!!」

波のプールに浸かりながら、ウォーターキャノンが放つ10トンを超える水のアーチの中で、ずぶ濡れになってダンサーと一緒に踊って楽しむイベントです。

［場 所］波のプール

［日 程］毎日 ※休場日は除く

［時 間］13:00

貸出画像「ダンスプラッシュ!!(昨年の様子)」

■面白くてかっこいい！スタッフによる「W’aitシンクロショー」

よみうりランドスタッフチーム「W’ait」(ウェイト)によるシンクロショー。普段はプール場内で働くスタッフたちによる、ここでしか味わえない笑って楽しめるパフォーマンスです。

［場 所］スイミングプール

［日 程］7月11日(土)～9月5日(土)の月・水・金・土および9月12日(土)・19日(土)・21日(月祝)・22日(火祝)・23日(水祝)

［時 間］14:00 ※9月19・21・22・23日は17:05

ナイトプール

貸出画像「W’aitシンクロショー(昨年の様子)」■カラフルでかわいい「フォトスポット」

今シーズンのナイトプールのテーマは「COLORFUL CANDY PARTY」。波のプールおよびわいわいジャングル付近に、LEDで光る華やかなフォトスポットが登場します。

［場 所］１.波のプール付近 ２.わいわいジャングル付近

貸出画像「フォトスポット(イメージ)」

■スタッフと流れるプールで対決！「Swimmer's チャレンジ」

お客様vsプールWAI従業員の水泳対決「Swimmer’s チャレンジ」が新登場。

勝者には豪華景品をプレゼントします。皆さまの挑戦をお待ちしています。

［場 所］流れるプール

［日 程］ナイトプール開催日

［時 間］17:00

［定 員］1チーム3名で1日3チームまで

※1名や2名、また4名以上では参加できません

［参加方法］当日、プールWAI開場時間より、インフォメーションにて受付 ※定員に達し次第受付終了

■かわいく装飾された「ナイト限定有料席」

貸出画像「Swimmer’ｓチャレンジ 」

毎年大好評のナイト限定有料席を今年も販売します。今シーズンは「グリーンシート」に加え、期間限定で「アクアシート」も登場。いずれもナイトプール開催時間に限り、特別料金で利用できます。

１.グリーンシート(全22ブース)

［日 程］ナイトプール営業日

［時 間］17:30～20:30

［料 金］1ブース3,000円 ※よみランCLUBにて6月20日(土)12:00から日付指定で販売

［ブース内の設備］テーブル×1、イス×4、デッキチェア×2

２.アクアシート(全23ブース)

［日 程］8月1日(土)～8月31日(月)

［時 間］17:30～20:30

［料 金］1ブース3,000円 ※よみランCLUBにて7月2日(木)12:00から日付指定で販売

［ブース内の設備］テーブル×1、イス×3、デッキチェア×1

［特 典］・指定のフードを購入すると、髪飾りをプレゼント

・富士フイルムの最新“チェキ”instax mini 13(TM)でお1人様につき１枚写真撮影が可能

※特典はアクアシート利用者限定です。グリーンシートは対象外です

※ブースは利用者全員が揃った状態で利用開始となります。それ以降の人数の追加はできません

貸出画像「グリーンシート(イメージ)」貸出画像「 “チェキ”instax mini 13(TM)」

■ナイトプールに映える「浮き輪のレンタルプラン」「プリクラコーナー」

ナイトプール限定で、厳選された8種類のかわいい浮き輪をレンタルできるプランを今年も用意しました。当日中は何度でも交換可能です。また、水着姿で撮影ができるプリクラコーナーも設置します。

［内 容］１.浮き輪のレンタルプラン ２.プリクラコーナー

［場 所］１.プールWAIインフォメーション

２.ロッカー棟内特設ブース

［料 金］１.2,400円 ２.1回500円～

※１.はよみランCLUBにて6月20日(土)12:00から日付指定で販売

［時 間］１.17:30～20:30 ２.プールWAI開場～閉場まで

貸出画像「浮き輪のレンタル(イメージ)」

■平成レトロを味わう「パラパラ☆フィーバーナイト」「DJ Night Wave」

「パラパラ☆フィーバーナイト」は、ウォーターキャノンの演出とともに平成に流行したパラパラをダンサーが踊ります。また「DJ Night Wave」

では、ラジオ風番組「FM YOMILAN」と題し、皆様からのリクエストソングとコメントで場内を盛り上げます。19:30からは波のプールステージ

で、ウォーターキャノン×DJのスペシャルパフォーマンスもお届けします。

［内 容］１.パラパラ☆フィーバーナイト

２.DJ Night Wave

［場 所］１.波のプール

２.波のプール特設ブース

［日 程］１.7月18日(土)～9月13日(日)の土日祝日 ２.8月24日(月)～28日(金)

［時 間］１.19:30 ２.16:00～20:30 ※２.のスペシャルステージは19:30

■初のタイアップ企画「オリオンビール×プールWAI」

貸出画像「パラパラ☆フィーバーナイト」

オリオンビールとプールWAIのタイアップ企画を期間限定で開催します。ここでしか手に入らないプールWAI限定グッズを取り扱うポップアップストアの出店や、オリオンビール社のお酒が楽しめるビアガーデンのほか、沖縄アーティストによるミニライブを開催します。

［内 容］１.ポップアップストア ２.ビアガーデン ３.ミニライブ

［場 所］１.サンシート ２.サンシート ３.波のプールステージ

［日 程］8月3日(月)～9日(日)

［時 間］１.プールWAI開場～閉場まで ２.17:15～20:30 ３.17:30～18:00

※サンシートはビアガーデン営業中のみビアガーデン専用席として販売します

※お酒を飲まれた方のプールでの遊泳は禁止します

フード&スイーツ情報

貸出画像「オリオンビールロゴ」(C)Orion貸出画像「プールWAI限定グッズ」貸出画像「ビアガーデン(イメージ)」

ハワイ生まれのKUA`AINAが手掛ける本格スマッシュバーガー専門店「KUA`AINA’s Smashed Burger」がプールWAIに初出店します。高温の鉄板で一気に焼き上げたビーフパティは、外はカリッと香ばしく、中はジューシーで、ハワイの本場のハンバーガーを味わえます。また、韓国屋台の人気店「ジョンノ屋台村」やいちごあめ専門店「ストロベリーフェチ」が今年も出店。「ディッピンドッツアイスクリーム」では、よみうりランドのマスコットキャラクター「グッド」をモチーフにした「グッドのもちっとアイス」が新登場します。さらにナイトプール開催日には、15時以降限定でナイトプール特別メニューも販売します。

【KUA`AINA’s Smashed Burger】ダブルチーズバーガー 1,400円【ジョンノ屋台村】ポテトモッツァレラチーズハットグ 700円【ディッピンドッツアイスクリーム】マシュマログッドくんアイス 各700円(写真左) グッドのもちっとアイス 500円(写真右)■ナイトプール限定メニュー ※ナイトプール開催日の15:00～販売【KUA`AINA’s Smashed Burger】フローズンレモネード5種 各600円【ラ・ピシーヌ】ローストビーフのホットサンドBOX 950円【ストロベリーフェチ】いちご飴 650円

※価格は全て税込です ※画像はイメージです

営業日や営業時間、料金、場内禁止事項等は公式サイトをご確認ください。

公式サイト： https://www.yomiuriland.com/wai/