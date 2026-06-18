【父の日ギフトにも最適】小分けで気軽に楽しめる「世界を旅するウイスキー飲み比べセット」が新登場

KAFUNE GROUP合同会社

“南信で生きる”を、支える会社、KAFUNE GROUP(代表：小林 孝至、所在地：長野県飯田市)は、グループの酒販事業「有限会社メガテン」より、新商品「MEGATEN WHISKY Whisky Tasting Set」を発売いたします。本商品は、世界の厳選ウイスキー3種を100mlの小瓶に小分けし、新しいお酒への心理的ハードルを下げるテイスティングセットです。常設販売ですが、洗練された漆黒のボックスは間近に迫る「父の日」のギフトにも最適です。

■ 開発背景：「新しいお酒との出会い」を、もっと気軽に、もっと身近に

近年、ウイスキーへの注目が国内外で高まる一方で、「銘柄が多くてどれを選べばいいか分からない」「高価なボトルを買って好みに合わなかったら困る」といった、未体験のお酒に対する心理的ハードルが存在していました。

地域密着で長年「酒のメガテン」を運営し、豊かな食・酒文化を届けてきたKAFUNE GROUPは、そうしたお客様の声に着目。ウイスキーを「小分け（100ml）」にすることで、購入時のハードルをぐっと下げ、気軽に新しい味わいと出会える体験型の商品を企画いたしました。

■ 商品の特徴

1. 心理的ハードルを下げる「100ml小分け」スクエアボトル

1本あたり100mlという、手軽に飲み切れてしっかりと味わいの個性を堪能できる絶妙なサイズ感を採用しました。飲んだことのないお酒への心理的・経済的ハードルを最小限に抑え、気負わずに「お試し」ができる仕様です。

2. 世界を旅するウイスキー。産地も製法も異なる厳選された3銘柄

記念すべきセット内容は、ウイスキーの奥深さと個性の違いを存分に楽しめる世界各国の名酒をセレクトしました。甘み、熟成感、フルーティーさ。一杯ごとに変わる表情をお楽しみいただけます。

- フランス・ブルターニュ地方：シングルモルト「アルモリック シェリーカスク」- スコットランド：名ブレンデッド「バランタイン21年」- イギリス/ロンドン：果実感あふれる人気銘柄「コンパスボックス オーチャードハウス」

３. 南信州・飯田の美しい風土を表現したオリジナルロゴ

洗練された漆黒の特製ギフトボックスと、ボトルのラベルには、ゴールドに輝くオリジナルロゴがあしらわれています。ロゴに描かれているのは、長野県飯田市（南信州）を象徴する雄大な山々（アルプス）と、そこを流れる清らかな川（天竜川）、そしてウイスキーボトルとグラスです。地域の美しい大自然の恵みと、そこで育まれる豊かな時間を表現しています。

4. ギフトや自分へのご褒美に最適なプレミアムデザイン

スタイリッシュなスクエア型の小瓶は、並べるだけでインテリアとしても映える洗練された佇まい。箱を開けた瞬間、内側にもゴールドの箔押しロゴが現れる高級感ある演出を施しています。

日常の自分へのご褒美にはもちろん、今年の「父の日」には、お父さんへ日頃の感謝を込めて「おうちでゆっくり飲み比べを楽しむ、大人の贅沢な時間」を贈るギフトとして自信を持っておすすめいたします。

■商品概要

商品名： MEGATEN WHISKY Whisky Tasting Set

内容量： 100ml × 3本セット

販売元： 有限会社メガテン（KAFUNE GROUP）

パッケージ仕様： オリジナル特製ギフトボックス、スクエアボトル3本

■KAFUNE GROUP会社概要

KAFUNE GROUPは、長野県飯田市・南信州を基点に介護・医療・小売・保育の4領域を束ね、地域のくらしをまるごと支えるプラットフォームの構築を目指しています。〔有限会社かふね／有限会社メガテン／社会福祉法人一陽会／くまがいクリニック〕がグループ化し、在宅・施設介護と地域医療、日常の流通・配送、保育を横断連携。移動・買い物・健康・子育てといった生活課題をワンストップで解決し、「困ったときに最初に頼れる存在」をめざします。高齢者から子どもまで、多世代がつながり合う地域の実現へ。私たちはストーリーと実装の両輪で、南信の“安心と誇り”を育てていきます。

【会社概要】

法人名：KAFUNE GROUP

代表者：小林 孝至

所在地：〒395-0152 長野県飯田市北方2456-3

設立：平成2年4月6日

URL：https://kafune.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

KAFUNE GROUP 広報部

MAIL: kafune.gr@gmail.com