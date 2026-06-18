東海道本線 静岡エリアを満喫できるツアーを販売「東海道本線 静岡の一日　-373系で巡る静岡の日常とその裏側-」

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

クラブツーリズム株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博、以下クラブツーリズム）は、東海旅客鉄道株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：丹羽俊介、以下JR東海）の協力のもと、東海道本線静岡エリアを満喫できるツアー「東海道本線 静岡の一日-373系で巡る静岡の日常とその裏側-」を企画し、2026年６月18日より販売開始いたします。

当ツアーは、普段は営業列車が入線しない貨物駅や車両基地、電留線などを巡り、静岡エリアの鉄道の日常とその裏側を体感いただける内容となっております。普段はお客さまが立ち入ることのできない東海道本線の裏側へもご案内することで、東海道本線の新たな魅力を感じていただくことを目指し企画いたしました。定期運行では味わうことのできない行程をぜひお楽しみください。

【ツアーのポイント】

◆高架化工事が進められている沼津駅で、洗浄線に入線します。

◆静岡貨物駅、西浜松駅は副本線に入線します。

※沼津駅洗浄線、静岡車両区、浜松駅西電留線は、各箇所社員による解説付き

◆静岡車両区では、乗車したまま洗浄装置にて車体の洗浄をご体験いただけます。

◆車両区内では構内入換を行い、検修庫にも入庫します。

◆2026年3月に新駅舎が開業した菊川駅に停車し、降車が可能です。ホーム上で菊川市の皆さまによる様々なおもてなしをご用意しております。

◆浜松駅西電留線へ入線、電留線内では入換も実施します。

◆浜松駅は副本線を通過します。

◆373系6両編成「ナイスホリデー幕」で運行します。

◆車内では車掌による沿線の紹介をお楽しみください。

【ツアーの詳細】

「東海道本線 静岡の一日 -373系で巡る静岡の日常とその裏側-」

＜出発日＞2026年７月20日（月・祝）

＜旅行代金＞

１名１席利用 22,000円 １名２席利用 33,000円 セミコンパートメント１名４席利用 49,000円

※当日は鉄道が大好きな「クラブツーリズム鉄道部員」が同行いたします。

＜詳細＞https://tinyurl.com/muc9ys8n

＜行程＞静岡８時31分発 → 浜松18時08分着

※静岡駅・浜松駅・菊川駅以外の箇所では乗降できません。菊川駅を除いて各箇所、車内からの見学となります。

※輸送障害などにより、予告なく運休や出発時刻・停車時間・到着時刻・編成の変更が発生する場合があるほか、イベントが中止になることがあります。

※車両運用等の都合により構内入換が実施できない場合や、入換経路が変更になる場合があります。

※昼食などの飲食の提供は含まれません。予めご準備のうえご乗車ください。

※車内販売の実施はございません。

※長時間の行程となりますので、こまめな水分補給など、各自で熱中症対策をお願いいたします。