自治体様必見！無料で避難所開設・混雑状況を住民に公開できる「らくらく避難所くん」無料プランを2026年6月18日より提供開始

テレネット株式会社

この度、テレネット株式会社（以下、テレネット）が提供する自治体向け避難者名簿デジタル管理システム「らくらく避難所くん」におきまして、自治体様に更に手軽にご利用いただける「無料プラン」を、2026年6月18日（木）より提供開始することをお知らせいたします。

本プランは、「らくらく避難所くん」の一部サービスを【3年間無料】でご提供するものです。自治体様は避難所一覧表をご提供いただくだけの手軽さで、避難所の開設状況および混雑状況をマップ上に色分け表示し、住民へリアルタイムに公開することが可能となります。

■ 「らくらく避難所くん」とは

スマホ型の防災機能ワンパッケージ無線機「ハザードトーク TUF-1」や専用読取機器を活用し、避難者のマイナンバーカード、マイナ運転免許証、QRコードなどから基本4情報を迅速に読取・登録・データ化し、避難所の効率的・適切な運用に役立つ形で集計・提供を行うシステムです。

- 受付業務のスピードアップと省力化を実現- 各避難所の避難者情報を一覧で把握し、集計や管理を容易に- インターネット上のマップで各避難所の開設・混雑状況を可視化- 公開を希望する避難者の安否や避難先をスムーズに住民へ情報提供



■ 無料プラン提供の背景と概要

近年多発する自然災害において、自治体様における避難所管理のデジタル化や、住民への迅速な情報提供は急務となっています。しかし「予算の確保」や「システム運用の煩雑さ」が課題となるケースも少なくありません。

そこで弊社では、まずは手軽に防災デジタル化の第一歩を踏み出していただくため、以下の内容で無料プランの提供を開始いたしました。

- 提供内容： 避難所開設状況および各避難所混雑状況のマップ表示・住民公開機能- 利用料金： 無料（最大3年間）- 導入の手間： 避難所一覧表をご提供いただくだけの簡単ステップ

なお、有料プランにつきましても同時に料金体系を見直し、より導入しやすいお手頃な価格へと改定いたしました。

この機会にぜひ、多くの自治体様にご活用いただけますと幸いです。

【関連URL】

■らくらく避難所くん 詳細情報

https://telenet.co.jp/rakurakuhinan/

■らくらく避難所くん 無料プランお申し込み

https://telenet.co.jp/hinan_free_apply/

■【毎週火曜13:30～】無料オンラインセミナー 参加お申し込み

https://telenet.co.jp/hinan_seminar/

■ハザードトーク TUF-1 詳細

https://telenet.co.jp/hazardtalk/tuf1/

【テレネット株式会社について】

・会社名：テレネット株式会社

・本社所在地：長野県飯田市駄科1956-5

・代表者：代表取締役社長 青山 貴子

・設立：1998年8月11日

・事業内容：緊急災害情報付無線機、緊急地震情報通知システム、安否確認システム、

防災行政無線放送アプリ、避難者名簿デジタル管理システム等

企業・公共団体向けBCP 対策サービスの開発・提供 及び防災コンサルティング

・コーポレートサイト：https://telenet.co.jp/