“SUPER FORMULA”いよいよサマーシーズンへ！2日間合計8時間走行！6/30(⽕)・7/1(水) 第2回公式テストin富⼠スピードウェイ開催 7月富⼠大会前売り券で入場&観戦無料！

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰のモータースポーツである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)は、6/30(⽕)・7/1(水)の2日間、富⼠スピードウェイ(静岡県小山町)で開催する2026年シーズン第2回公式テストの開催概要を発表しました。

＜2026 SUPER FORMULA OFFICIAL TEST.2 FUJI SPEEDWAY＞

F1に次ぐ速さを誇るSUPER FORMULA は、レースに使用するマシンやタイヤ・エンジンに性能差がない「イコール・コンディション」のため、ドライバーの実力に加えて、エンジニアの戦略、メカニックの技術力が勝敗を分ける「世界最高峰のHUMAN MOTORSPORTS」です。第2回公式テストは、7月から始まるサマーシーズンを前に唯一、全チーム・全ドライバーが集結し、各種テストを行う貴重な機会です。2日間合計8時間の走行では、レースさながらの1,000分の1秒を削り出す真剣勝負が繰り広げられます。2026シーズンの行方を占う公式テストを是⾮お見逃しなく！

2026 SUPER FORMULA第2回公式テストin富⼠スピードウェイ

＜注目１.＞ 7月富⼠大会の前売り観戦券で入場&観戦無料！

＜注目２.＞ 両日、全選手が参加するメディアミックスを公開！

＜注目３.＞ 涼しく観戦！ホスピタリティラウンジ大開放！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136931/table/168_1_a270f3f116c8834381db0c6cf0cdbe32.jpg?v=202606180751 ]

SUPER FORMULAオフィシャルアンバサダートークショー開催！

公式テストの2日間、無料で解放されるホスピタリティラウンジ(クリスタルルームNo.4)では、2026シーズンのSUPER FORMULAオフィシャルアンバサダーが集合してトークショーを開催！

＜出演予定：笠原美香、近藤みやび、沢口愛華＞

開催：6/30(⽕)、7/1(水) ※時間調整中

場所：ピットビルA棟2Fクリスタルルーム4番

参加：無料

参考情報

・2026 SUPER FORMULA第2回公式テスト情報(富⼠スピードウェイ)(https://fujispeedway.jp/event/0huyt-temah)

・第3回瑶子女王杯 2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦・第6戦・第7戦(https://fujispeedway.jp/motorsports/2026-sf-rd67)