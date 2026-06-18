腸活の次は「発酵肌活」の時代へ9億個の納豆菌と向き合ってきた発酵美容液が提案する新習慣──「発酵肌活」

株式会社未来

発酵食品を積極的に摂取する「腸活」は、多くの人々の生活に定着しています。ヨーグルトや味噌、納豆などの発酵食品は、健康維持のための習慣として広く受け入れられています。

一方、ビューティの分野においても近年「発酵美容」が大きな注目を集めています。発酵コスメ特集が組まれ、ランキングにも発酵成分スキンケアが上位を占めるなど、その関心は年々高まっています。

新発想のスキンケアアイテムや、サプリメント、ペット用品などを手掛ける株式会社未来（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：山口俊晴）では、独自の発酵エキスを配合した発酵美容液「I'm PINCH（アイムピンチ）」を2009年より製造販売。エイジングによる肌悩みを解決したい多くの皆様に愛されてご使用いただいています。

しかし、「発酵の力を毎日のスキンケア習慣として取り入れる」という発想は、まだ十分に浸透しているとは言えないのではないでしょうか？そこで「I'm PINCH」の株式会社未来では、今注目される発酵美容を、より身近な美容習慣として取り入れる「発酵肌活」を提案します。

発酵美容への関心が高まる一方で、肌の乾燥悩みは尽きない

年齢を重ねるにつれて増える肌悩みの代表格が「乾燥」です。

・化粧水だけではうるおいが続かない

・季節を問わず乾燥を感じる

・スキンケアをしても物足りない

こうした悩みを抱える女性は少なくありません。

一方で、情報があふれる美容市場では、何を選べば良いかわからないという声も聞かれます。だからこそ今求められているのは、毎日無理なく続けられるシンプルな美容習慣なのではないでしょうか。

「発酵を肌に届ける」という新発想

そこで提案したいのが、「発酵肌活」です。発酵食品を食べて身体の内側から整えるように、発酵由来成分をスキンケアで取り入れ、肌をうるおいで満たすという考え方です。

発酵美容液「I'm PINCH」の主成分は、9億個※1の納豆菌による発酵から生まれた発酵エキス。国産の米ぬかと大豆を192時間※2かけて発酵熟成させることで生み出された独自成分です。

毎日のスキンケアにプラスするだけの発酵肌活習慣

I'm PINCH美容液は国産の大豆と米ぬかと納豆菌で192時間※2長時間熟成発酵して作られる

発酵肌活は特別な美容法ではありません。

・洗顔後に「I'm PINCH」美容液をなじませる

・いつものスキンケアに加えるだけ

・特別なテクニックは不要

毎日の習慣に自然に組み込めることが最大の特長です。無理なく続けられるからこそ、肌との向き合い方も変わっていきます。夜の洗顔後、2プッシュ。朝起きて触れたとき、肌がしっとりしている感覚──それが発酵肌活の始まりです。

継続することで期待できること

大豆・米ぬか・納豆菌を192時間※2じっくり熟成発酵させた、濃密な美容液

「I'm PINCH」を使った発酵肌活には次のようなメリットが期待できます。

・乾燥による肌のつっぱり感を防ぐ

・うるおいに満ちた肌印象をサポート

・毎日のスキンケア時間を見直すきっかけになる

・年齢とともに変化する肌と向き合う習慣づくりにつながる

特に忙しい現代女性にとって、「続けやすいこと」は美容習慣において重要な要素と言えるでしょう。

「発酵を食べる」から「発酵を肌へ」

忙しい女性のために作られた、ピンチをチャンスに変える発酵スキンケア「I’m PINCH美容液」。

発酵は、もはや健康だけのものではありません。これからは、発酵の力を肌にも届ける時代です。毎日のスキンケアに発酵の力を取り入れる「発酵肌活」。その小さな積み重ねが、未来の肌を支える新しい美容習慣になるかもしれません。

※「I'm PINCH」美容液は日本の発酵美容をJ-Beautyの一環として、世界に発信しています。

「発酵美容」と言えば、キムチなどの発酵食品が歴史的に定着している韓国が有名で、様々な発酵スキンケアを世界に発信しています。しかし前述したように、味噌や醤油、日本酒、納豆、乳酸菌飲料とやはり長い歴史の中で発酵技術を定着、進化させている日本も、負けてはいません。韓国の発酵コスメがトレンド主流で、発酵成分だけでなく、機能性成分や、美容医療などと連携しているなど機能重視なのに対して、日本の発酵美容はもともと酒造・味噌・醤油メーカーなど食品発酵の知見から派生し、「麹」「納豆菌」「日本酒由来エキス」「乳酸菌発酵液」などを保湿・美白・バリア機能サポートとして利用する傾向があり、なんといってもその魅力は人種、性別、年齢そしてどのような肌タイプの方にも、適用できる点です。伝統的な発酵技術に基づく日本の発酵美容は、世界中で和食ブームが起きている現在、人種や文化の違いを超えて注目されるに違いありません。

株式会社未来では、こうしたI'm PINCHの発酵美容を通じてJ-Beautyを世界に発信する活動を進めています。2026年5月には、カンヌで開催された「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」の参加、そして同月フランス・パリ3区にてPOP UPも実施し、日本独自の“発酵美容”や“やさしく整えるケア”という価値観が、フランス現地でも少しずつ関心を集め始めている様子がうかがえました。今回提案する「発酵肌活」を起点に、今後も日本の伝統的な発酵技術に基づくJ-Beautyの魅力を、国内外に向けて発信してまいります。

株式会社未来について

2026年5月にフランス・パリ3区で開催された「I’m PINCH」POP UP。日本独自の“発酵美容”を、現地でリアルに体験できる空間を展開。

「ものづくりを通じて、人生の中に小さな光を届けたい」という想いのもと、スキンケアブランド「I'm PINCH」をはじめとする化粧品・健康食品の企画・販売を手がける。お客様との共創を軸に、長期的な信頼関係に基づくブランド運営を行っている。

【株式会社未来 概要】

会社名：株式会社未来

所在地：愛知県名古屋市中区錦1-17-26 ラウンドテラス伏見10階

設立：2008年（18年目）

代表者：代表取締役 山口俊晴

事業内容：スキンケア商品の企画・販売（通信販売）

※1：統計研究所調べ（2016年）

※2：原料製造工程における発酵時間（約192時間）によるもの