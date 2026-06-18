人気イラストレーター魔太郎氏のオリジナルキャラクター「女忍-すみれ-」がフィギュア化。あみあみ限定でのご案内。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「キューズQ」より、『魔太郎オリジナル 女忍-すみれ- 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、あみあみ限定でご案内中です。

製品ページはこちら：

■魔太郎オリジナル 女忍-すみれ- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202273&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

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■あみあみ実店舗サイト

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■魔太郎オリジナル 女忍-すみれ- 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：29,480円(税込)

□発売日：2027年4月予定

□ブランド：キューズQ

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約25cm

【素材】PVC(一部ABS)

原型製作：ふぉるとねいしょん

彩色製作：DK

※こちらの商品は「あみあみ」限定での取り扱いとなります。

もう忍びの里には戻れない・・・

人気イラストレーター魔太郎氏のオリジナルキャラクター「女忍-すみれ-」がフィギュア化！柔らかく豊満なボディラインと、肩当てや手甲といった硬質な部位とのコントラストが映えるデザインワークです。

そして付属のスペシャルパーツと差し替えすることで、魅惑的な胸が露わに！魅惑の女忍者、すみれをぜひお迎えください。

製品ページはこちら：

■魔太郎オリジナル 女忍-すみれ- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202273&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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(C)魔太郎

【店舗情報】

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