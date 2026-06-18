この夏は、アジアに誕生した水辺の楽園へ。2025年後半～2026年開業、リゾートを楽しめるIHGホテルズ＆リゾーツの最新ホテル4選

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社2026年3月にベトナムに開業した「voco スクニア ベイ ニャチャンby IHG 」からほど近いニャチャンビーチ

世界100ヶ国以上に7,000軒超のホテルを展開するIHGホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan#:~:text=IHG%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%BA%EF%BC%86?msockid=3a6ab32b95086db32664a71794726c86)（本社：英国、日本：東京都港区、国内運営会社：IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社、代表： IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター 兼IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEO アビジェイ・サンディリア、以下IHG）から、この夏以降に訪れたい、アジアの水辺を楽しむ最新ホテル4軒をご紹介いたします。

・＜2026年6月開業＞ voco クチン(https://www.ihg.com/voco/hotels/us/en/kuching/kchkj/hoteldetail)（マレーシア）

ボルネオ島の自然と街のにぎわいが交差するクチンへ。熱帯雨林、オランウータンに出会う旅

・＜2026年3月開業＞ voco スクニア ベイ ニャチャンby IHG(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/nha-trang/nhasb/hoteldetail)（ベトナム）

ニャチャン湾を望むオーシャンフロントホテル。海・プール・オーシャンビューを満喫するベトナムの夏旅

・＜2025年11月開業＞ クラウンプラザ ラブアンバジョ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/flores/lbjlb/hoteldetail)（インドネシア）

世界遺産コモド国立公園への玄関口。ビーチや島巡り、シュノーケリングを楽しむ絶景ホテルステイ

・＜2025年12月開業＞ ガーナー ホテルパタヤ セントラル(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/pattaya/pyxct/hoteldetail)（タイ）

バンコクから車で約2時間。ビーチも街歩きも気軽に楽しめる、パタヤ中心部のカジュアルホテル

ボルネオ島の玄関口で、リバーサイドと熱帯雨林の旅へ

voco クチン(https://www.ihg.com/voco/hotels/us/en/kuching/kchkj/hoteldetail)（マレーシア） 2026年6月開業

IHGのプレミアムブランド「voco」のマレーシア初進出となるホテル「voco クチン」は、マレーシア・サラワク州の州都クチンに位置し、321室の客室、プールやオールデイダイニング、カフェ、ラウンジ、フィットネスセンターを備え、クチン国際空港から車で約5分というアクセスのよさも魅力です。サラワク川沿いのエリアやマーケット、歴史や文化に触れられるスポットにも足を運びやすく、気軽に街歩きを楽しめるロケーションです。さらにクチンは、オランウータンや熱帯雨林など、ボルネオ島ならではの自然豊かなデスティネーションとしても知られています。街と大自然が交差する場所で、リバーサイドの風景に身をゆだねる、新しいアジア旅をお楽しみいただけます。

ニャチャン湾を望む、ベトナム中部の新しいオーシャンフロントホテル

voco スクニア ベイ ニャチャン by IHG(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/nha-trang/nhasb/hoteldetail) （ベトナム） 2026年3月開業

ベトナムを代表するビーチリゾート、ニャチャンの海岸線に佇む「voco スクニア ベイ ニャチャンby IHG」。ニャチャン湾の美しい曲線とコーティエン山を望むロケーションに位置し、全250室すべての客室から海を望める開放感が魅力です。館内には、インフィニティプール、フィットネスセンター、ミーティングスペースに加え、オールデイダイニング、スペシャリティレストラン、ロビーラウンジ、プールバー、スカイバーを含む5つのダイニング＆バーを完備。周辺にはニャチャンビーチ、ホンチョン、ポーナガル塔、ナイトマーケット、島巡りの拠点となる桟橋、泥温泉や温泉などが点在し、海・街・癒しを一度に楽しむビーチバケーションを体験できます。

ピンクビーチと島巡りへ。コモド国立公園の玄関口で過ごす絶景ホテルステイ

クラウンプラザ ラブアンバジョ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/flores/lbjlb/hoteldetail)（インドネシア） 2025年11月開業

世界有数のプレミアムホテルブランド「クラウンプラザ」。インドネシア・フローレス島西部に位置するラブアンバジョに誕生した「クラウンプラザ ラブアンバジョ」は、世界遺産コモド国立公園への玄関口として注目されるホテル。周辺には、コモド島、ピンクビーチ、パダール島、ランコ洞窟など、自然の造形美を体感できる人気スポットが点在しています。島巡りやシュノーケリング、絶景ビーチを楽しんだ後は、屋外プールを備えたホテル空間でゆったりとクールダウン。最寄りのコモド国際空港からも近く、インドネシアの雄大な自然と快適なホテルステイを一度に楽しめる、夏のバケーションにふさわしい一軒です。

バンコクから気軽に行けるビーチシティへ。パタヤ中心部で叶えるカジュアルホテル旅

ガーナー ホテルパタヤ セントラル(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/pattaya/pyxct/hoteldetail) （タイ） 2025年12月開業

東南アジア初のガーナーホテルとして開業した「ガーナー ホテルパタヤ セントラル」。タイ東部の人気ビーチシティ・パタヤの中心部に位置し、パタヤビーチ、ショッピングモール、レストラン、屋台、ウォーキングストリート、ナイトマーケットへ徒歩圏内という便利なロケーションが魅力です。館内には、24時間利用できるガーナーショップ、無料のコーヒー＆紅茶、セルフランドリー、カジュアルダイニング、ルーフトップジム、ルーフトッププールを完備。バンコクから車で約2時間とアクセスしやすく、短い休暇でもビーチと街歩きを気軽に楽しめる、夏のカジュアルステイにぴったりのホテルです。

ベトナム・ニャチャン湾を望むビーチリゾートから、マレーシア・ボルネオ島クチンの熱帯雨林やリバークルーズまで。夏休みシーズン以降に訪れたいIHGのアジア最新ホテルで、水辺の風景に癒やされる旅をお愉しみください。

・すべてのホテルで、ポイントを貯めて無料宿泊特典を獲得できるほか、会員限定料金やキャンペーンなどの特典が利用できるロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」をご利用いただけます。

https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home

・LINEミニアプリからも、世界中のIHGホテルを手軽にご予約いただけます。

https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/offers/lin

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en/) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に7,000軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ(https://www.sixsenses.com/jp/), リージェント(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

プレミアム: ノーテッドコレクション(https://notedcollection.com/hotels/), voco(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ガーナー(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/reservation), avid(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298), Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)をご覧ください。