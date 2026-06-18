淡路島へ移住！？「毎年恒例の「おいでや!いなか暮らしフェア」が7月18日(土)に大阪のOMMビルで開催～」

南あわじ市

全国各地の移住担当者と直接相談ができる西日本最大級の移住マッチングイベント「おいでや！いなか暮らしフェア2026」では、今年も淡路島育ちの南あわじ市職員が相談に応じます。新しい暮らしへの思い、島暮らしの素朴な疑問など、ぜひお聞かせください！

島っ子ならではのディープな話も交えながら、新しい暮らしに役立つ支援策等をご紹介させていただきます。

●「おいでや！いなか暮らしフェア2026」

https://www.osaka-furusato.com/inakagurashi-fair/

●概要

［開催日時］令和8年７月1８日（土）10:30～16:30

［会 場］大阪マーチャンダイズマート（OMMビル）2階 A・B・Cホール

［内 容］

全国から170以上の市町村・団体が大集合する西日本最大級の移住相談イベント。個別相談ができるブースはもちろん、出展団体の資料がもらえるコーナーや、親子で学べる「いじゅうのがっこう」など、家族で楽しめるコンテンツも多い充実した内容になっています。また、保育資格取得者による一時保育コーナーも完備しており、お子様がいるご家庭も安心してご参加いただけます。

●淡路島・南あわじ市の相談員をご紹介します！

https://www.osaka-furusato.com/inakagurashi-fair/exhibitor/119

淡路島ブース［プレゼント情報］

その１

「南あわじ市公式LINE」「南あわじ市公式Instagram」の２つをフォローいただくと、その場で淡路島産玉ねぎをプレゼントします！玉ねぎがなくなり次第終了となりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

その２

ご相談いただいた方限定、「かわいい！」「使える！」と評判の、南あわじ市オリジナルクリアファイルをプレゼントします。

淡路島への移住支援施策を紹介しています！

オンライン相談や休日等対面相談のほか、移住体験プロフラムもご用意しています。⇒ htt(https://www.suminiko.jp/index.html)ps://www.suminiko.jp/index.html(https://www.suminiko.jp/index.html%E7%A7%BB%E4%BD%8F%E8%80%85%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%81%AA%E5%A3%B0%E3%81%AF%E3%82%B3%E3%83%81%E3%83%A9yajirushi)

(https://www.suminiko.jp/index.html%E7%A7%BB%E4%BD%8F%E8%80%85%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%81%AA%E5%A3%B0%E3%81%AF%E3%82%B3%E3%83%81%E3%83%A9yajirushi)移住者のリアルな声 ⇒ https://www.suminiko.jp/voice.html

●お問い合わせ先 南あわじ市企画部ふるさと創生課人口政策係

受付時間：月曜～金曜 8：30～17：15

TEL：0799-43-5205／E-mail：furusato@city.minamiawaji.hyogo.jp

南あわじ市の取り組みを全国の皆様に応援いただければ幸甚です

〇寄附で応援 ふるさと納税直営サイト「みなちょく」 https://furusato-373awaji.jp/

同じ返礼品でも直営サイトならでは感謝の気持ちをさらに大きく表した特別な寄附

額でお待ちしてます。

〇買って応援 南あわじマルシェ https://marche-373awaji.jp/

ふるさと納税返礼品で人気の品を含む淡路島の特産品や現地でしか買えないも

のもラインナップ。

〇訪れて応援 兵庫県最大級産直市場「美菜恋来屋」 https://www.minacoicoiya.com/

住所：南あわじ市八木養宜上1408

営業時間：9:00～18:00

定休日：毎週火曜日（臨時営業あり）