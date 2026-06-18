ONE-VALUE、ベトナム企業による日本企業買収・資本提携を支援するクロスボーダーM&Aマッチングを強化

ONE-VALUE株式会社

ONE-VALUE株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：フィ・ホア、以下「ONE-VALUE」）は、日本企業の事業承継課題と、ベトナム企業の海外展開ニーズをつなぐ取り組みとして、ベトナム企業による日本企業の買収、資本提携、事業承継型M&Aを支援するビジネスマッチングサービスを強化いたします。

日本では、経営者の高齢化や後継者不足により、優れた技術、顧客基盤、ブランド、設備、人材を有しながらも、将来の承継先が見つからない企業が少なくありません。特に、製造業、食品、機械部品、建設関連、物流、IT、サービス業、地域密着型企業などでは、事業そのものに価値があるにもかかわらず、後継者不在を理由に廃業を検討せざるを得ないケースもあります。

一方、ベトナムでは経済成長に伴い、海外市場への進出、技術獲得、ブランド強化、サプライチェーン高度化、日本市場へのアクセスを目指す企業が増えています。これまで日越間のM&Aは、日本企業によるベトナム企業への出資・買収が中心でしたが、今後は成長力を持つベトナム企業が日本企業を買収・承継する「逆方向のM&A」も重要なテーマになると考えられます。

ONE-VALUEは、ベトナム現地企業、金融機関、政府機関、業界団体、民間ネットワークとの関係性を活用し、日本企業とベトナム企業をつなぐクロスボーダーM&A・資本提携・事業承継マッチングを強化してまいります。

サービス強化の背景

日本では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻な経営課題となっています。中小企業の中には、長年にわたり培ってきた技術、製造ノウハウ、顧客基盤、地域での信用、従業員の雇用を維持しながらも、親族内承継や社内承継が難しい企業が増えています。

このような企業にとって、第三者承継やM&Aは、廃業を回避し、事業を次世代へつなぐ有力な選択肢です。しかし、国内だけで承継先を探す場合、同業他社との競合関係、地域の買い手不足、価格条件、経営方針の違いなどにより、適切な相手が見つからないこともあります。

一方で、ベトナム企業は近年、国内市場の成長を背景に経営規模を拡大し、海外展開や高度技術の獲得に関心を高めています。特に、日本企業が持つ品質管理、製造技術、設計力、顧客対応力、ブランド力、販路、管理体制は、ベトナム企業にとって魅力的な経営資源です。

ベトナム企業が日本企業を買収・承継することで、日本企業側は後継者問題の解決、従業員雇用の維持、事業継続、海外展開の可能性を得ることができます。一方、ベトナム企業側は、日本市場への参入、技術・ノウハウの獲得、ブランド力の強化、グローバル経営体制の構築を進めることができます。

このような背景から、ONE-VALUEは、日越双方のニーズを結び付ける新たなM&Aマッチング領域として、ベトナム企業による日本企業買収・資本提携支援を強化します。

ベトナム企業による日本企業買収が注目される理由

1. 日本企業の後継者不足が深刻化している

日本では、経営者の高齢化が進む中で、後継者が見つからない企業が多く存在しています。事業に十分な価値があり、黒字経営を続けている企業であっても、承継先が見つからなければ廃業を選択せざるを得ない場合があります。特に、地方の製造業、部品加工、食品加工、機械、建設、物流、BtoBサービスなどでは、技術や取引先を持つ企業が多い一方で、若手後継者の不足が課題となっています。

ベトナム企業による買収・承継は、こうした日本企業にとって、国内だけでは見つからなかった新たな承継先候補となる可能性があります。

2. ベトナム企業の海外展開ニーズが高まっている

ベトナム企業は、国内市場の成長を背景に資本力や経営力を高めており、海外展開を検討する企業も増えています。特に、日本市場は、品質、技術、ブランド、管理体制、顧客信頼の面で高い評価を持つ市場であり、ベトナム企業にとって戦略的な進出先となります。日本企業を買収・資本提携することで、ベトナム企業はゼロから日本市場に参入するよりも早く、顧客基盤、人材、許認可、製造拠点、販売網、ブランドを獲得できます。

3. 技術承継と海外成長を同時に実現できる

日本企業の中には、長年蓄積してきた技術や製造ノウハウを持ちながら、国内市場の縮小や人材不足により成長投資が難しくなっている企業があります。一方、ベトナム企業は、若い労働力、成長市場、低コストの生産基盤、ASEAN市場へのアクセスを有しています。日本企業の技術・品質管理と、ベトナム企業の成長力・海外展開力を組み合わせることで、日越双方にとって新たな成長モデルを構築できます。

4. 日越間の金融・事業ネットワークが拡大している

近年、日越間では金融機関、商社、IT企業、製造業、物流企業などを中心に、連携の動きが広がっています。ベトナムの大手金融機関も、日本企業向けの専門窓口や日本の金融機関との連携を通じて、日越ビジネスを支える体制を強化しています。

このような金融・事業ネットワークの拡大は、今後、ベトナム企業による日本企業買収や資本提携を後押しする重要な基盤になると考えられます。

ONE-VALUEによる支援の強み

1. ベトナム企業ネットワーク

ONE-VALUEは、ベトナムに特化した経営コンサルティング会社として、現地企業、金融機関、政府機関、業界団体、専門家とのネットワークを構築してきました。

このネットワークを活用し、日本企業の承継ニーズに合致するベトナム企業を探索します。

2. 日越双方の商習慣を理解した支援

クロスボーダーM&Aでは、価格や条件だけでなく、信頼関係、意思決定プロセス、経営者同士の相性、従業員への配慮、買収後のビジョン共有が重要です。

ONE-VALUEは、日本企業の経営者の想いや承継課題を理解しながら、ベトナム企業側の成長戦略や投資判断も踏まえ、双方にとって納得感のあるマッチングを支援します。

3. M&Aだけでなく、事業成長まで見据えた支援

ONE-VALUEは、単なる買い手・売り手の紹介にとどまりません。市場調査、企業調査、デューデリジェンス、事業計画、ベトナム市場展開、販売先開拓、現地パートナー探索、PMIまで支援可能です。

買収後にどのように事業を伸ばすか、どのように日越間でシナジーを生み出すかまで見据えた支援を行います。

ベトナム企業による日本企業買収は、新たな事業承継の選択肢に

日本企業の後継者不足は、単なる経営者個人の問題ではなく、技術、雇用、地域経済、サプライチェーンの維持に関わる社会的課題です。

一方、ベトナム企業にとって、日本企業との資本提携や買収は、自社の成長を加速させる大きな機会です。日本企業の技術やブランドを活用し、ベトナムやASEAN市場で新たな成長を実現できる可能性があります。

ONE-VALUEは、日越間の新しいM&A・事業承継モデルを創出し、日本企業の価値ある事業を次世代へつなぐとともに、ベトナム企業の成長と国際化を支援してまいります。

お問い合わせ

ベトナム企業への事業承継、資本提携、M&A、合弁、ビジネスマッチングをご検討の企業様は、ぜひONE-VALUEまでお問い合わせください。

ONE-VALUE株式会社 お客様窓口

contact@onevalue.jp

ONE-VALUEについて

創業以来、ベトナムに特化した経営コンサルティングのプロとして、活動しています。様々な業界のお客様に対して、日本・ベトナム間のビジネス展開に関する深い専門知識と豊富な実務経験を活かして、サービスを提供してきました。これからも弊社は常に、お客様にとって最も効果的なソリューションを御提案し続けます。ベトナムにフォーカスし、ベトナムに関する幅広いネットワークと業界の深い知見を有することがONE-VALUEの最大の強みです。



【経営コンサルティング事業】

ONE-VALUEはベトナム進出に関する経営コンサルティングサービスを提供しています。市場調査、企業調査、消費者調査、ベトナム市場進出に関する戦略立案、投資アドバイザリー（合弁設立、事業の立上等）、ベトナム企業のM&Aアドバイザリーなどお客様の御要望に応じてオーダーメイド式でご提供しています。

【メディア事業】

ベトナムビジネスに関わるビジネスパーソン向けにベトナムビジネス・経済に関するメディア運営を行っております。このほか、日本に関わるベトナム人コミュニティ向けのメディア運営を行っています。

ベトナムビジネス・経済専門メディア⇒https://vietbiz.jp/

【その他事業】

ONE-VALUEはベトナムビジネスの課題解決に関するサービスとして、BPO、通訳・翻訳、ビジネスマッチング支援、トレーディング等の各種サービスを提供しております。

コーポレートサイト⇒https://onevalue.jp/

・本件に関するお問い合わせ先

ONE-VALUE株式会社 お客様窓口

contact@onevalue.jp