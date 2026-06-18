指宿港海岸に20年ぶり！公設海水浴場が帰ってくる！！！日本最大級の陸上ふわふわア スレチック＆多彩な水上アクティビティが期間限定オープン

鹿児島県 指宿市役所

指宿市（所在地：鹿児島県指宿市湯の浜２丁目1851番２/市長 打越 明司）は、指宿港海岸にて、日本最大級の「陸上ふわふわアスレチック」および、「水上ふわふわアスレチック」や「ゆらゆら海上ダッシュ」、「ウォーターバルーンボール」など、大興奮の各種海上アクティビティを2026年7月18日（土）～8月31日（月）45日間、期間限定で導入いたします。

指宿の新たな海辺の拠点として生まれ変わる指宿港海岸に、この夏、20年ぶりとなる「公設海水浴場」が復活いたします。今回のオープンでは、砂浜エリアに日本最大級の「スプラッシュ陸上ふわふわアスレチック」が登場。さらに、海へと飛び込む「水上ふわふわアスレチック」や、海の上を歩く「ウォーターバルーンボール」など多彩な海上アクティビティも同時展開いたします。海と陸の両方で遊び尽くせる充実のコンテンツにより、ご家族そろって1日中楽しめるアクティブな夏のひとときをお届けします。

平成26年から国の防災事業によって指宿港海岸に新たな土地が誕生しました。安全を守るための重要な事業でしたが、この場所を「ただ波を防ぐだけの無機質な護岸」として終わらせるわけにはいきませんでした。「再び人々が集い、笑顔と歓声が響き渡る、活気あふれる海辺の空間へと育てていきたい」そんな強い願いのもと、長年にわたる丁寧な整備が続けられてきました。

そして迎えるこの夏、実に20年の時を経て、待望の「公設海水浴場」が実証実験としてついに復活します。

20年という月日は、かつてこの海で遊んだ子どもたちが親になるほどの長い時間です。昔の賑わいを知る大人たちには懐かしい記憶を、新しく生まれ変わった指宿の海に初めて入る子どもたちには最高の夏の思い出を。

真新しい砂浜が、長らく遠ざかっていた「まち」と「海」の絆をふたたび強く結びつけます。世代を超えて笑顔が交差する新たな指宿港海岸へ、ぜひ足を運んでみてください！

■施設概要

名称 ：指宿港海岸 公設海水浴場

開催期間 ：2026年7月18日(土)～8月31日(月)

営業時間 ：10:00～18:00 （一部アクティビティは9:30～）

所在地 ：鹿児島県指宿市 指宿港海岸

アクセス ：JR指宿駅から徒歩約10分（約600m）

駐車場 ：海水浴場手前に約90台、太平次公園内に約100台

付帯設備 ：トイレ・更衣室・シャワー完備

公式Instagram ： https://www.instagram.com/gogoactivity2025/